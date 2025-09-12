Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Dirka po Španiji, 19. etapa ( Rueda - Guijuelo, 161,9 km)

Jasperju Philipsenu še tretja etapa na letošnji Vuelti, na vrhu brez sprememb

Jasper Philipsen | Jasper Philipsen je dobil še tretjo etapo na letošnji Vuelti. | Foto Reuters

Jasper Philipsen je dobil še tretjo etapo na letošnji Vuelti.

Foto: Reuters

Belgijec Jasper Philipsen je zmagovalec petkove 19. etape jubilejne 80. kolesarske dirke po Španiji od Ruede do Guijuela. Na vrhu pa ostaja Danec Jonas Vingegaard, ki ima pred ključno sobotno etapo še vedno 40 sekund prednosti pred Portugalcem Joaom Almeido.

Filippo Ganna
Sportal Filippo Ganna zmagovalec skrajšane vožnje na čas, Almeida za drobec bližje Vingegaardu

Philipsen je s tretjo etapno zmago dokazal, da sodi v sam vrh sprinterjev, spet pa je odlično deloval vlak Alpecina, ki ga je v skupinskem sprintu po 162 današnjih kilometrih pripeljal do zmage pred nekdanjim svetovnim prvakom, Dancem Madsom Pedersnom, in Orluisom Aularjem iz Venezuele.

Za kolesarja Alpecina je bila to tretja letošnja, skupaj pa že šesta zmaga na Vuelti. Na Touru je Philipsen dosegel že 10 etapnih zmag. Novo priložnost bodo imeli kolesarji v nedeljo, ko naj bi se dirka v Madridu spet končala s skupinskim sprintom.

Pomembno vlogo pri zmagi Philipsena je spet odigral tudi njegov slovenski pomočnik pri Alpecinu Gal Glivar, ki je na koncu zasedel 83. mesto. Domen Novak je bil 151.

Glede na ravninski profil etape v skupnem seštevku dirke po pričakovanjih ni prišlo do sprememb. V soboto bo imel Almeida, morda pa tudi tretjeuvrščeni Britanec Thomas Pidcock, zadnjo priložnost za napad na favoriziranega Vingegaarda in skupno zmago. Vingegaard in Almeida sta etapo končala takorekoč skupaj na 36. in 38. mestu.

Kolesarje v soboto čaka 4226 metrov višinske razlike. Med Robledo in ciljem na Bola del Mundo jih čakata dva izjemna vzpona. Najprej na prelaz Puerto de Navacerrado, posebej zahteven pa je zaključni vzpon.

Izidi, 19. etapa, Rueda - Guijuelo (161,9 km):

1. Jasper Philipsen (Bel/Alpecin-Deceuninck)           3:50:35
2. Mads Pedersen (Dan/Lidl-Trek)
3. Orluis Aular (Ven/Movistar)
4. Jenthe Biermans (Bel/Arkea-B&B Hotels)
5. Ben Turner (VB/Ineos Grenadiers)
6. Arne Marit (Bel/Intermarche-Wanty)
7. Fabio Christen (Švi/Q36.5)
8. Ethan Vernon (VB/Israel-Premier Tech)
9. Thibaud Gruel (Fra/Groupama-FDJ)
10. Jordan Labrosse (Fra/Decathlon-AG2R)           vsi isti čas
....
81. Gal Glivar (Slo/Alpecin-Deceuninck)               +    0:33
151. Domen Novak (Slo/UAE Team Emirates-XRG)                8:04
...

Skupni seštevek (18/21):

1. Jonas Vingegaard (Dan/Visma-Lease a Bike)          68:57:44
2. Joao Almeida (Por/UAE Team Emirates-XRG)             + 0:44
3. Tom Pidcock (VBr/Q36,5)                                2:43
4. Jai Hindley (Avs/Red Bull-BORA-hansgrohe)              3:22
5. Giulio Pellizzari (Ita/Red Bull-BORA-hansgrohe)        4:23
6. Matthew Riccitello (ZDA/Israel-Premier Tech)           5:21
7. Felix Gall (Avt/Decathlon AG2R)                        5:24
8. Sepp Kuss (ZDA/Visma-Lease a Bike)                     7:30
9. Torstein Traeen (Nor/Bahrain-Victorious)               7:46
10. Matteo Jorgenson (ZDA/Visma-Lease a Bike)             10:21
...
87. Gal Glivar (Slo/Alpecin-Deceuninck)                 2:45:14
144. Domen Novak (Slo/UAE Team Emirates-XRG)             3:57:07
...

