Avtor:
STA

Sreda,
10. 9. 2025,
22.59

Sreda, 10. 9. 2025, 22.59

Vuelta 2025

Zaradi varnosti skrajšali četrtkov kronometer na Vuelti

Vuelta | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Prireditelji kolesarske dirke po Španiji so se iz varnostnih razlogov odločili, da bodo precej skrajšali četrtkovo 27,2 km dolgo vožnjo na čas v Valladolidu.

"Z namenom zagotavljanja večje varnosti smo se organizatorji dirke v sodelovanju z mestom Valladolid in po posvetu s kolegijem komisarjev odločili, da bo jutrišnji kronometer potekal na 12,2 km dolgi trasi. Start in cilj bosta ostala na prvotno načrtovanih lokacijah," so na omrežju X zapisali prireditelji Vuelte.

Letošnjo špansko pentljo zaznamujejo številni protesti propalestinskih privržencev, ki opozarjajo na grozote v Gazi. Protesti so na dnevni ravni, organizatorji pa so zavoljo gorečih protestnikov nekatere etape že morali skrajšati in jih prilagoditi varnostnim razmeram. Med najbolj tveganimi etapami na Vuelti je sodila prav četrtkova vožnja na čas.

