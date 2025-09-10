Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
S. K.

Sreda,
10. 9. 2025,
17.40

Thermometer Blue 0,02

Gal Glivar Domen Novak Joao Almeida Jonas Vingegaard Jonas Vingegaard Giulio Pellizzari Vuelta Vuelta Dirka po Španiji Dirka po Španiji

Dirka po Španiji, 17. etapa (O Barco de Valdeorras–Alto de El Morredero, 143,2 km)

Giulio Pellizzari do krstne zmage, Vingegaard še malce pobegnil Almeidi

Giulio Pellizzari | Giulio Pellizzari je najboljši mladi kolesar na letošnji Vuelti in že od šeste etape nosi belo majico. | Foto Reuters

Giulio Pellizzari je najboljši mladi kolesar na letošnji Vuelti in že od šeste etape nosi belo majico.

Foto: Reuters

Zmagovalec 17. etape Dirke po Španiji je 21-letni Italijan Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe). Rogličev moštveni kolega se je tekmecem odpeljal na ciljnem vzponu 143-kilometrske etape in so do vrha Alta de El Morredera privozil 16 sekund pred Britancem Tomom Pidcockom (Q35.6) in 18 pred avstralskim moštvenim kolegom Jaijem Hindleyjem. Četrti je bil nosilec rdeče majice Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike), ki je v skupnem seštevku še za dve sekundi povišal prednost pred Portugalcem Joaom Almeido (UAE Emirate). Ta zdaj znaša 50 sekund.

protest Vuelta
Sportal Protesti krojijo Dirko po Španiji: kolesarji povedali svoje

Predzadnja etapa letošnje Vuelte je bila večinoma ravninska, le zaključek se je postavil pokonci, ko so morali kolesarji do cilja premagati 8,8 kilometra dolg klanec prve kategorije Alto de El Morredero (9,5-odstotni povprečni naklon).

Večji del dneva je glavnini bežala skupina, v kateri so bili Antonio Tiberi, Sergio Samitier, Madis Mihkels, Harold Tejada, Gijs Leemreize, Joel Nicolau, Brandon Rivera, Patrick Gamper, Léandre Lozouet, Luca van Boven, Timo Roosen in Jonas Gregaard, a je Vingegaardova ekipa Visma | Lease a Bike dobro nadzorovala dogajanje in poskrbela, da je bilo pobega konec na zaključnem vzponu dneva.

Nato so na prizorišče stopili favoriti, med vodilnimi tremi v skupnem seštevku, Vingegaardom, Almeido in Pidcockom, se je bila taktična bitka, Danec je imel najnevarnejša konkurenta za skupno zmago ves čas pod nadzorom, to pa je izkoristil 21-letni italijanski as Giulio Pellizzari in se odpeljal do zmage, svoje prve med profesionalci.   

Povsem v zaključku si je s šprintom za drugo mesto nekaj sekund proti Vingegaardu priboril Pidcock, dve pa je proti Dancu izgubil Almeida.

Slovencev Domna Novaka (UAE Emirates) in Gala Glivarja (Alpecin - Deceuninck) danes ni bilo v ospredju.

Jutri kolesarje čakajo 27,2 kilometra dolg posamični kronometer v Valladolidu, v petek dokaj nezahtevna razgibana etapa, v soboto pa še zadnja resna gorska preizkušnja na letošnji španski pentlji. Dirka se bo končala v nedeljo v Madridu.

