Giulio Pellizzari do krstne zmage, Vingegaard še malce pobegnil Almeidi

Zmagovalec 17. etape Dirke po Španiji je 21-letni Italijan Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe). Rogličev moštveni kolega se je tekmecem odpeljal na ciljnem vzponu 143-kilometrske etape in so do vrha Alta de El Morredera privozil 16 sekund pred Britancem Tomom Pidcockom (Q35.6) in 18 pred avstralskim moštvenim kolegom Jaijem Hindleyjem. Četrti je bil nosilec rdeče majice Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike), ki je v skupnem seštevku še za dve sekundi povišal prednost pred Portugalcem Joaom Almeido (UAE Emirate). Ta zdaj znaša 50 sekund.

Predzadnja etapa letošnje Vuelte je bila večinoma ravninska, le zaključek se je postavil pokonci, ko so morali kolesarji do cilja premagati 8,8 kilometra dolg klanec prve kategorije Alto de El Morredero (9,5-odstotni povprečni naklon).

Večji del dneva je glavnini bežala skupina, v kateri so bili Antonio Tiberi, Sergio Samitier, Madis Mihkels, Harold Tejada, Gijs Leemreize, Joel Nicolau, Brandon Rivera, Patrick Gamper, Léandre Lozouet, Luca van Boven, Timo Roosen in Jonas Gregaard, a je Vingegaardova ekipa Visma | Lease a Bike dobro nadzorovala dogajanje in poskrbela, da je bilo pobega konec na zaključnem vzponu dneva.

Nato so na prizorišče stopili favoriti, med vodilnimi tremi v skupnem seštevku, Vingegaardom, Almeido in Pidcockom, se je bila taktična bitka, Danec je imel najnevarnejša konkurenta za skupno zmago ves čas pod nadzorom, to pa je izkoristil 21-letni italijanski as Giulio Pellizzari in se odpeljal do zmage, svoje prve med profesionalci.

Povsem v zaključku si je s šprintom za drugo mesto nekaj sekund proti Vingegaardu priboril Pidcock, dve pa je proti Dancu izgubil Almeida.

Slovencev Domna Novaka (UAE Emirates) in Gala Glivarja (Alpecin - Deceuninck) danes ni bilo v ospredju.

Jutri kolesarje čakajo 27,2 kilometra dolg posamični kronometer v Valladolidu, v petek dokaj nezahtevna razgibana etapa, v soboto pa še zadnja resna gorska preizkušnja na letošnji španski pentlji. Dirka se bo končala v nedeljo v Madridu.

