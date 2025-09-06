Zmagovalec 14. etape Dirke po Španiji, 136-kilometrske etape, ki se je končala s ciljnim vzponom na Alto dela Frapona, je Španec Marc Soler. Ta je poskrbel že za sedmo zmago ekipe UAE Team Emirates - XRG na letošnji Vuelti. Skupno vodstvo na dirki pa je zadržal Danec Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike).

Marc Soler si je odločilno prednost privozil že pred končnim vzponom. V končnici etape je ostal sam iz skupine približno 30 ubežnikov in tudi v sklepnem delu rešil nekaj prednosti pred vodilnima v skupnem seštevku. Slabih 60 kilometrov pred ciljem je imela skupina ubežnikov že šest minut prednosti, v končnici pa začela razpadati. "Prav noro je. Naši ekipi je uspelo tukaj zmagati na polovici etap," je zmago kot nov ekipni dosežek opisal Španec.

V cilj na vrhu 16,8 kilometra dolgega zaključnega vzpona 14. etape je prišel 39 sekund pred zasledovalci, drugo mesto je zasedel Jonas Vingegaard, tretje pa Joao Almeida. Soler je poskrbel že za sedmo zmago ekipe UAE Team Emirates - XRG na letošnji Vuelti. UAE je dobil ekipni kronometer v prvem tednu dirke, po dve etapni zmagi sta prispevala Juan Ayuso in Jay Vine, včeraj pa je na vzponu na Angliru slavil še kapetan moštva Almeida.

Almeida je sicer poskušal napasti Danca, v boj se je v zaključku vzpona vmešal tudi Avstralec Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe), a je Vingegaard odbil vse napade in celo dobil zaključni šprint proti Almeidi.

Portugalec tako ostaja na drugem mestu v skupnem seštevku, zdaj za Vingegaardom zaostaja 48 sekund.

Še naprej pa dirko kroji tudi politika oziroma varnostne razmere. V ekipi Israel-Premier Tech so se po grožnjah s smrtjo in nešportnih protestih propalestinskih privržencev na posameznih etapah odločili, da iz varnostnih razlogov na svoji opremi do konca letošnje Vuelte ne bodo več nosili napisa Israel.

Tudi med današnjo etapo je bilo posebej na startu v Avilesu videti mnogo protestnikov v palestinskimi zastavami, ki pa so protestirali mirno.

Jutri kolesarje na Vuelti čaka hribovita 168-kilometrska etapa od Vegadea do Monfota de Lemosa. Takoj po štartu jih čaka klanec prve kategorije Puerto a Garganta, nato še klanec druge kategorije Alto de Barbeito, zaključek pa bo ravninski. V ponedeljek sledi še zadnji dan odmora, nato pa zaključek 80. izvedbe španskem pentlje, ki se bo končala v nedeljo, 14. septembra v Madridu.

