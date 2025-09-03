Kaos na Vuelti, etapa končana pred ciljem #video

Enajsta etapa letošnje Vuelte ni dala zmagovalca. Po novih propalestinskih protestih sredi etape in na ciljni ravnini se je vodstvo dirke namreč odločilo, da boja za slavje na etapi ne bo, za rezultate za skupni seštevek pa bodo obveljali časi, doseženi tri kilometre pred ciljem, kjer se je etapa tudi končala. Rdečo majico je tako zadržal Danec Jonas Vingegaard (Visma I Lease a Bike).

V razgibani etapi, ki je bila po profilu podobna tisti, na kateri večinoma dirkajo na aprilski preizkušnji po Baskiji, si ubežniki niso nikoli privozili dovolj velike prednosti, da bi povzročali težave favoritom. Tako so najboljši skupaj prišli do zadnjega kroga, v katerem so jih na vzponu na Vivero za nekaj trenutkov zmotili prvi izmed sicer številnih protestnikov ob cesti v Bilbau in okolici.

Hoy, manifestantes vascos han paralizado la Vuelta a su paso por Bilbao para denunciar el genocidio que está perpetrando Israel con el pueblo de Palestina. Muy grandes. pic.twitter.com/IoAAZmrN7H — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) September 3, 2025

Protest je bil primarno uperjen proti izraelski ekipi Israel - Premier Tech in njeni prisotnosti na dirki. Organizatorji Vuelte so imeli z ekipami in kolesarji sestanek pred etapo po dogodkih dan prej, ko so protestniki povzročili padec Italijana Simoneja Petillija. Tudi v peti etapi oz. ekipnem kronometru so protestniki za nekaj sekund z razgrnjenim panojem ustavili prej omenjeno izraelsko ekipo.

Toda etapa se je danes kljub težavam nadaljevala, čeprav je moralo vodstvo dirke 15 kilometrov pred koncem skrajšati etapo zaradi napovedanih težav na cilju. "Zaradi nekaterih napovedanih incidentov smo se odločili, da čase tekmovalcev odmerimo tri kilometre pred ciljem," so zapisali organizatorji in ob tem sporočili, da uradno zmagovalca etape ne bo.

🚨 Official communication | Comunicación oficial 🚨



ℹ️ The GC times were taken 3km before the finish line today. There is no stage winner.



ℹ️ La etapa ha finalizado a 3 kilómetros de meta, donde se recogen los tiempos para la clasificación general. No hay ganador de etapa… — La Vuelta (@lavuelta) September 3, 2025

Vseeno je v zadnjih kilometrih na zelo strm klanec Pike (2,1 kilometra/9,3 odstotka) potekal boj med najboljšimi. Najmočnejši pa je bil Britanec Tom Pidcock (Q36,5), ki se je dvakrat otresel Vingegaarda (Visma I Lease a Bike), a se je Danec obakrat pripeljal nazaj na čelo. V ozadju ju je lovila skupina okoli Portugalca Joaa Almeide (UAE Team Emirates - XRG), a ostala malce prekratka. Vingegaard in Pidcock sta etapo končala nekaj sekund pred skupino s Portugalcem, a uradnih časov še ni.

"Želel sem dobiti etapo, saj moj sin danes praznuje prvi rojstni dan. Ves dan je ekipa garala za to, na koncu pa je žal nismo dobili priložnosti za to. Menim, da je policija opravila dobro delo. Ko smo prvič prečkali ciljno črto, smo jih videli, kako so poskušali priti na cesto. Policija jim je to preprečila. Enkrat so nas poskušali ustaviti tudi na vzponu, a smo se peljali skozi. Sicer sem se med etapo počutil varno," je po etapi dejal Vingegaard.

Slovenca Gal Glivar (Alpecin - Deceuninck) in Domen Novak (UAE Team Emirates - XRG) znova nista bila v ospredju.

V četrtek bo na sporedu 12. etapa od Lareda do Los Corrales de Buelne (144,9 kilometra). Gre za kratko etapo z dvema kategoriziranima klancema, zadnjega na Collado de Brenes (sedem kilometrov/7,9 odstotka) bodo prečkali slabih 23 kilometrov pred ciljem.

