Britanski kolesar Tom Pidcock je po 11. etapi na Dirki po Španiji, v kateri je bil v igri za etapno zmago, a se je ta zaradi novega propalestinskega protesta končala brez zmagovalca, protestnike opozoril, da ogrožanje varnosti kolesarjev ni sprejemljivo.

Nov dan na Dirki po Španiji, nov protest propalestinskih protestnikov, usmerjen proti ekipi Israel - Premier Tech in njenemu sodelovanju na dirki. A tokrat so se zaradi napovedanih težav, ki so jih organizatorji pričakovali v cilju, odločili, da čase tekmovalcev odmerijo tri kilometre pred ciljem in da uradno zmagovalca etape ne bo.

🔴Momentos de tensión en el desarrollo la etapa 11 de #LaVuelta25 en Bilbao



Los manifestantes en favor de Palestina intentan interrumpir la competición https://t.co/YG2YEjFBeX pic.twitter.com/9nYgnmOVVG — RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 3, 2025

Vse je precej razjezilo Toma Pidcocka, ki je imel dobre noge in bil v igri za etapno zmago. "Težko je opisati razočaranje, če sem iskren. Čutil sem, da je danes moj dan. Mislim, da bi morala vedno obstajati ciljna črta, a ... Mislim, da so organizatorji naredili vse, kar je bilo v njihovi moči, da bi nas zaščitili. Ne želim reči ničesar političnega, saj se nočem znajti v težavah," je po prihodu v cilj novinarjem dejal Britanec. Foto: Guliverimage

Ob tem je izpostavil, da športa ne gre mešati s politiko, in izpostavil nevarnost tovrstnih protestov. "Mislim, da se je veliko ljudi zadržalo pred javnim govorjenjem o tem, ampak včasih je v pelotonu kar malo strašljivo. Lahko nadaljujemo dirkanje, dokler je naša varnost na prvem mestu. Kolesarske dirke nimajo nič skupnega s stvarmi, ki se dogajajo drugje. To, da nas spravljate v nevarnost, vam ne bo prav nič pomagalo pri doseganju vašega cilja. Preprosto ne bo pomagalo. Imajo pravico protestirati proti čemurkoli želijo, ampak ogrožanje naše varnosti ni pravi način (za doseganje cilja)."

Prizor s cilja Foto: Guliverimage