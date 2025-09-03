Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pe. M.

Sreda,
3. 9. 2025,
20.36

Po 11. etapi Dirke po Španiji

Tom Pidcock po novem protestu na Vuelti: Z ogrožanjem naše varnosti ... #video

Tom Pidcock | Tom Pidcock je po kaosu na Vuelti opozoril, da ogrožanje varnostni kolesarjev ni sprejemljivo. | Foto Guliverimage

Tom Pidcock je po kaosu na Vuelti opozoril, da ogrožanje varnostni kolesarjev ni sprejemljivo.

Foto: Guliverimage

Britanski kolesar Tom Pidcock je po 11. etapi na Dirki po Španiji, v kateri je bil v igri za etapno zmago, a se je ta zaradi novega propalestinskega protesta končala brez zmagovalca, protestnike opozoril, da ogrožanje varnosti kolesarjev ni sprejemljivo.

Sportal Kaos na Vuelti, etapa končana pred ciljem #video

Nov dan na Dirki po Španiji, nov protest propalestinskih protestnikov, usmerjen proti ekipi Israel - Premier Tech in njenemu sodelovanju na dirki. A tokrat so se zaradi napovedanih težav, ki so jih organizatorji pričakovali v cilju, odločili, da čase tekmovalcev odmerijo tri kilometre pred ciljem in da uradno zmagovalca etape ne bo.

Vse je precej razjezilo Toma Pidcocka, ki je imel dobre noge in bil v igri za etapno zmago. "Težko je opisati razočaranje, če sem iskren. Čutil sem, da je danes moj dan. Mislim, da bi morala vedno obstajati ciljna črta, a ... Mislim, da so organizatorji naredili vse, kar je bilo v njihovi moči, da bi nas zaščitili. Ne želim reči ničesar političnega, saj se nočem znajti v težavah," je po prihodu v cilj novinarjem dejal Britanec. Vuelta | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Ob tem je izpostavil, da športa ne gre mešati s politiko, in izpostavil nevarnost tovrstnih protestov. "Mislim, da se je veliko ljudi zadržalo pred javnim govorjenjem o tem, ampak včasih je v pelotonu kar malo strašljivo. Lahko nadaljujemo dirkanje, dokler je naša varnost na prvem mestu. Kolesarske dirke nimajo nič skupnega s stvarmi, ki se dogajajo drugje. To, da nas spravljate v nevarnost, vam ne bo prav nič pomagalo pri doseganju vašega cilja. Preprosto ne bo pomagalo. Imajo pravico protestirati proti čemurkoli želijo, ampak ogrožanje naše varnosti ni pravi način (za doseganje cilja)."

Prizor s cilja | Foto: Guliverimage Prizor s cilja Foto: Guliverimage

Sportal Na Vuelti spet udarili protestniki, Francoz pristal na tleh #video
Matevž Govekar
Sportal Govekar do rezultata sezone
kolesarstvo Tom Pidcock Vuelta Vuelta Dirka po Španiji Dirka po Španiji
