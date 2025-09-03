Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sreda,
3. 9. 2025,
16.35

Osveženo pred

13 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
kolesarstvo Dirka po Britaniji Matevž Govekar Bahrain Victorious

Sreda, 3. 9. 2025, 16.35

13 minut

Dirka po Britaniji, 2. etapa

Matevž Govekar v drugi etapi po Britaniji četrti

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Matevž Govekar | Matevž Govekar je drugo etapo končal tik pod stopničkami. | Foto Guliverimage

Matevž Govekar je drugo etapo končal tik pod stopničkami.

Foto: Guliverimage

Slovenski kolesar Matevž Govekar (Bahrain-Victorious) je drugo etapo dirke po Britaniji končal na četrtem mestu. Na ravninski trasi v Stowmarketu (169,3 km) je pričakovano prišlo do sprinta glavnine, najboljši pa je bil Nizozemec Olav Kooij, tudi vodilni v skupnem seštevku.

Za Kooija (Visma-Lease a Bike) je bila to druga zaporedna zmaga na dirki po Britaniji, potem ko je v torek dobil tudi prvo etapo od Woodbridgea do Southwolda (161,4 km).

Tudi danes je bil 23-letni Nizozemec nepremagljiv za 45. zmago v karieri in deveto letos. Drugo mesto je pripadlo Belgijcu Tomu Crabbu (Flanders-Baloise), tretje pa domačinu Samuelu Watsonu (Ineos Grenadiers).

Tik za prvo trojico je ciljno črto prečkal edini Slovenec na šestdnevni dirki Govekar. Za petindvajsetletnika je to najboljša letošnja uvrstitev na mednarodnih dirkah. Pred tem je bil najboljši peti v četrti etapi dirke svetovne serije Renewi Tour pred desetimi dnevi. Sicer ima še tretje mesto s cestne dirke državnega prvenstva v Celju.

Govekar je v karieri slavil štiri zmage, med temi je tudi lanska v šesti etapi dirke po Britaniji. Njegova zadnja zmaga sega v lanski oktober, ko je bil najboljši v šesti etapi dirke po Guangxiju, ki spada v svetovno serijo kolesarstva.

V skupnem seštevku je po dveh sprinterskih zmagah prvi Kooij, ki ima 14 sekund naskoka pred Crabbom in 16 pred Watsonom. Govekar je deveti z 20 sekundami zaostanka. V torek je bil v prvi etapi 18.

Preizkušnja po Britaniji se bo nadaljevala v četrtek z malce bolj razgibano etapo od Milton Keynesa do Ampthilla (122,8 km). Dirka se bo končala v nedeljo v Cardiffu.

Juan Ayuso, Giro 2025
Sportal Zaradi razhajanj po sezoni zapušča Pogačarjevo ekipo
Israel-Premier Tech, Vuelta
Sportal Ekipni kronometer UAE Emirates, Vingegaard spet v rdečem, kolesarji Israel-Premier Tech tarča protestnikov #video
kolesarstvo Dirka po Britaniji Matevž Govekar Bahrain Victorious
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.