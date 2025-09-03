Slovenski kolesar Matevž Govekar (Bahrain-Victorious) je drugo etapo dirke po Britaniji končal na četrtem mestu. Na ravninski trasi v Stowmarketu (169,3 km) je pričakovano prišlo do sprinta glavnine, najboljši pa je bil Nizozemec Olav Kooij, tudi vodilni v skupnem seštevku.

Za Kooija (Visma-Lease a Bike) je bila to druga zaporedna zmaga na dirki po Britaniji, potem ko je v torek dobil tudi prvo etapo od Woodbridgea do Southwolda (161,4 km).

Tudi danes je bil 23-letni Nizozemec nepremagljiv za 45. zmago v karieri in deveto letos. Drugo mesto je pripadlo Belgijcu Tomu Crabbu (Flanders-Baloise), tretje pa domačinu Samuelu Watsonu (Ineos Grenadiers).

Tik za prvo trojico je ciljno črto prečkal edini Slovenec na šestdnevni dirki Govekar. Za petindvajsetletnika je to najboljša letošnja uvrstitev na mednarodnih dirkah. Pred tem je bil najboljši peti v četrti etapi dirke svetovne serije Renewi Tour pred desetimi dnevi. Sicer ima še tretje mesto s cestne dirke državnega prvenstva v Celju.

Govekar je v karieri slavil štiri zmage, med temi je tudi lanska v šesti etapi dirke po Britaniji. Njegova zadnja zmaga sega v lanski oktober, ko je bil najboljši v šesti etapi dirke po Guangxiju, ki spada v svetovno serijo kolesarstva.

V skupnem seštevku je po dveh sprinterskih zmagah prvi Kooij, ki ima 14 sekund naskoka pred Crabbom in 16 pred Watsonom. Govekar je deveti z 20 sekundami zaostanka. V torek je bil v prvi etapi 18.

Preizkušnja po Britaniji se bo nadaljevala v četrtek z malce bolj razgibano etapo od Milton Keynesa do Ampthilla (122,8 km). Dirka se bo končala v nedeljo v Cardiffu.