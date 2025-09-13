Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

M. P., STA

Sobota,
13. 9. 2025,
17.30

Dirka po Španiji, 20. etapa

UAE ni strla Vingegaarda, ki bo prvič osvojil Vuelto

M. P., STA

Jonas Vingegaard Vuelta | Jonas Vingegaard bo v nedeljo prvič osvojil dirko po Španiji. | Foto Guliverimage

Jonas Vingegaard bo v nedeljo prvič osvojil dirko po Španiji.

Foto: Guliverimage

Jonas Vingegaard bo zmagovalec letošnje dirke po Španiji. V predzadnji etapi, zadnji gorski, z zaključnim vzponom na Bola del Mundo je kolesar ekipe Visma Lease a Bike dokazal, da je najmočnejši na dirki, z napadom v zadnjih dveh kilometrih je premagal vse tekmece in še povečal vodstvo v skupni razvrstitvi na minuto in 16 sekund.

Ekipa najbližjega zasledovalca v skupnem seštevku Portugalca Joaa Almeide je sicer poskusila z močnim ritmom utruditi Jonasa Vingegaarda, a ji to ni uspelo, Danes jim je na najboljši možen način odgovoril z napadom dober kilometer pred ciljem. Na cilju je imel 11 sekund prednosti pred moštvenim kolegom, Američanom Seppom Kussom, Almeida pa je z zaostankom 22 sekund zasedel peto mesto. Pred njim sta bila še Avstralec Jai Hidley, ki je zaostal 13 sekund, ter Britanec Tom Pidcock, slednji je z zaostankom 18 sekund ubranil tretje mesto v skupni razvrstitvi.

Dirka, po Španiji, 20. etapa:

1. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) 3:56:23
2. Sepp Kuss (Viosma-Lease a Bike) +0:11
3. Jai Hindley (Avs/Red Bull-Bora-hanshgrohe) + 0:13
4. Tom Pidcock (Vbr/Q36,5) +0:18
5. Joao Almeida (Por/UAE Emirates-XRG) +0:22
6. Matthew Riccitello (ZDA/Israel-Premier Tech) +0:24
7. Jay Vine (Avs/UAE Emirates-XRG) + 0:47
8. Giulio Ciccone (Ita/Lidl-Trek) +1:11
9. Junior Lecerf (Bel/Soudal-Quick Step) +1:22
10. Xavier Pickering (VBr/Bahrain Victorious) +1:30
....
126. Gal Glivar (Slo/Alpecin-Deceuninck) +34:13
132. Domen Novak (Slo/UAE Team Emirates-XRG) +35:22

Vuelta, skupni seštevek (20/21):

1. Jonas Vingegaard (Dan/Visma-Lease a Bike)
2. Joao Almeida (Por/UAE Team Emirates-XRG) +1:16
3. Tom Pidcock (VBr/Q36,5) +3:11
4. Jai Hindley (Avs/Red Bull-BORA-hansgrohe) +3:41
5. Matthew Riccitello (ZDA/Israel-Premier Tech) +5:55
6. Giulio Pellizzari (Ita/Red Bull-BORA-hansgrohe) +7:23
7. Sepp Kuss (ZDA/Visma-Lease a Bike) +7:45
8. Felix Gall (Avt/Decathlon AG2R) +7:50
9. Torstein Traeen (Nor/Bahrain-Victorious) +9:48
10. Matteo Jorgenson (ZDA/Visma-Lease a Bike) +12:16
...
101. Gal Glivar (Slo/Alpecin-Deceuninck) +3:19:37
144. Domen Novak (Slo/UAE Team Emirates-XRG) + 4:32:39

Zadnja, 116,1 kilometra dolga etapa s ciljem v Madridu bo povsem ravninska in bo pomenila le parado zmagovalcev.

