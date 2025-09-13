UAE ni strla Vingegaarda, ki bo prvič osvojil Vuelto

Jonas Vingegaard bo zmagovalec letošnje dirke po Španiji. V predzadnji etapi, zadnji gorski, z zaključnim vzponom na Bola del Mundo je kolesar ekipe Visma Lease a Bike dokazal, da je najmočnejši na dirki, z napadom v zadnjih dveh kilometrih je premagal vse tekmece in še povečal vodstvo v skupni razvrstitvi na minuto in 16 sekund.

Ekipa najbližjega zasledovalca v skupnem seštevku Portugalca Joaa Almeide je sicer poskusila z močnim ritmom utruditi Jonasa Vingegaarda, a ji to ni uspelo, Danes jim je na najboljši možen način odgovoril z napadom dober kilometer pred ciljem. Na cilju je imel 11 sekund prednosti pred moštvenim kolegom, Američanom Seppom Kussom, Almeida pa je z zaostankom 22 sekund zasedel peto mesto. Pred njim sta bila še Avstralec Jai Hidley, ki je zaostal 13 sekund, ter Britanec Tom Pidcock, slednji je z zaostankom 18 sekund ubranil tretje mesto v skupni razvrstitvi.

Dirka, po Španiji, 20. etapa:



1. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) 3:56:23

2. Sepp Kuss (Viosma-Lease a Bike) +0:11

3. Jai Hindley (Avs/Red Bull-Bora-hanshgrohe) + 0:13

4. Tom Pidcock (Vbr/Q36,5) +0:18

5. Joao Almeida (Por/UAE Emirates-XRG) +0:22

6. Matthew Riccitello (ZDA/Israel-Premier Tech) +0:24

7. Jay Vine (Avs/UAE Emirates-XRG) + 0:47

8. Giulio Ciccone (Ita/Lidl-Trek) +1:11

9. Junior Lecerf (Bel/Soudal-Quick Step) +1:22

10. Xavier Pickering (VBr/Bahrain Victorious) +1:30

....

126. Gal Glivar (Slo/Alpecin-Deceuninck) +34:13

132. Domen Novak (Slo/UAE Team Emirates-XRG) +35:22



Vuelta, skupni seštevek (20/21):



1. Jonas Vingegaard (Dan/Visma-Lease a Bike)

2. Joao Almeida (Por/UAE Team Emirates-XRG) +1:16

3. Tom Pidcock (VBr/Q36,5) +3:11

4. Jai Hindley (Avs/Red Bull-BORA-hansgrohe) +3:41

5. Matthew Riccitello (ZDA/Israel-Premier Tech) +5:55

6. Giulio Pellizzari (Ita/Red Bull-BORA-hansgrohe) +7:23

7. Sepp Kuss (ZDA/Visma-Lease a Bike) +7:45

8. Felix Gall (Avt/Decathlon AG2R) +7:50

9. Torstein Traeen (Nor/Bahrain-Victorious) +9:48

10. Matteo Jorgenson (ZDA/Visma-Lease a Bike) +12:16

...

101. Gal Glivar (Slo/Alpecin-Deceuninck) +3:19:37

144. Domen Novak (Slo/UAE Team Emirates-XRG) + 4:32:39

Zadnja, 116,1 kilometra dolga etapa s ciljem v Madridu bo povsem ravninska in bo pomenila le parado zmagovalcev.