J. L.

Kuss razkril Vingegaardovo resnično ozadje: imel je zdravstvene težave

J. L.

Jonas Vingegaard | Jonas Vingegaard je imel na Vuelti zdravstvene težave. | Foto Guliverimage

Jonas Vingegaard je imel na Vuelti zdravstvene težave.

Foto: Guliverimage

Ameriški kolesar Sepp Kuss, ki kolesari za ekipo Visma | Lease a Bike, je v sobotni zadnji gorski etapi ciljno črto prečkal tik za Jonasom Vingegaardom, s čimer je skočil na končno sedmo mesto. Čeprav je Danec osvojil prestižno rdečo majico in bo danes osvojil Vuelti, je šele zdaj prišel v javnost podatek, da je imel Vingegaard med dirko resne zdravstvene težave, ki bi mu lahko odvzele zmago.

Sepp Kuss, ki je pred dvema letoma osvojil Vuelto, je po sobotnem dnevu poudaril čustveno vez s špansko goro Bola del Mundo, ki mu je že večkrat prinesla srečo: "To je poseben dan. Tukaj sem dosegel svojo prvo etapno zmago na tritedenski dirki in tukaj sem prvič zmagal s Primožem Rogličem. Zdaj pa sem dočakal še uspeh z Jonasom Vingegaardom - še posebej po tem, kar je zame naredil leta 2023. Sanje."

Resnica o Vingegaardu: "Bil je bolan, komaj je dihal"

V zadnji gorski etapi je Vingegaard z odločnim napadom tik pod vrhom potrdil končno zmago, a mnogi so opazili, da je v drugem tednu dirke deloval ranljivo. Razlog, zakaj je bilo temu tako, je razkril prav Kuss: "Bil je bolan, veliko je kašljal in težko dihal. Če želiš končati tritedensko dirko, moraš biti stoodstoten, on pa se je vsak dan boril sam s sabo. V tretjem tednu pa se je vse obrnilo."

Za Jonasa je to premierna zmaga na Vuelti. | Foto: Guliverimage Za Jonasa je to premierna zmaga na Vuelti. Foto: Guliverimage

Oslabljeni, a povezani

Čeprav je ekipa v zadnjem tednu ostala brez dveh kolesarjev, je šesterica uspela tlakovati pot Jonasu do premierne skupne zmage na Vuelti. "Neverjetno, kaj smo naredili. Ostali smo šesterica, a vsak od nas je garal do konca. Ta zmaga je zmaga vseh."

