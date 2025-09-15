Uci obžaluje špansko vladno podporo protestnikom na Vuelti

Potem ko je španski premier Pedro Sanchez podprl akcijo propalestinskih protestnikov, ki so v nedeljo onemogočili zadnjo etapo kolesarske dirke po Španiji, se je odzvala tudi krovna mednarodna zveza Uci. Sporočila je, da obžaluje takšno špansko vladno podporo, ki bi lahko ogrozila tudi izvedbo prihodnjih velikih športnih tekmovanj v Španiji.

Uci je v sporočilu za javnost na spletni strani zapisala, da popolnoma nasprotuje in je globoko zaskrbljena zaradi načina, kako se je v nedeljo končala Vuelta.

Dodali so, da obžalujejo tudi dejstvo, da je Sanchez podprl protestnike. Ti so po oceni Ucija praktično celotno dirko motili športno dogajanje in z nasilnimi dejanji ogrožali udeležence. Zapisali so, da so takšna stališča podpore v nasprotju z olimpijskimi vrednotami enotnosti, spoštovanja in miru.

Obenem so se vprašali tudi, ali je Španija sposobna izvesti velike mednarodne športne dogodke v varnih razmerah v skladu o olimpijsko listino.

Pri Uciju so poudarili, da strogo obsojajo izrabljanje športa v politične namene, tako na splošni ravni kot v konkretnem primeru vlade. Šport mora ostati avtonomen, da bi lahko izpolnil svojo vlogo sredstva za doseganje miru, so še dodali pri Uciju.

Zahvalili pa so se prirediteljem dirke in španskim varnostnim organom za profesionalno opravljeno delo v izjemno težkih okoliščinah in za obvladovanje razmer, s kakršnimi se prej še niso srečali.