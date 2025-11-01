Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Direktor Dirke po Italiji razkril glavne poudarke etape blizu Sloveniji

Mauro Vegni | Direktor Dirke po Italiji Mauro Vegni je razkril, da se bo predzadnja etapa prihodnje izvedbe Gira končala v smučarskem središču Piancavallo. | Foto Ana Kovač

Direktor Dirke po Italiji Mauro Vegni je razkril, da se bo predzadnja etapa prihodnje izvedbe Gira končala v smučarskem središču Piancavallo.

Foto: Ana Kovač

Direktor Dirke po Italiji Mauro Vegni je razkril prve podrobnosti o trasi prihodnje izvedbe Gira. Kot gost televizijske oddaje RadioCorsa na programu RaiSport je dolgoletni direktor dirke, ki naslednje leto odhaja v pokoj, predstavil nekaj zanimivih poudarkov prihodnje izvedbe.

Mauro Vegni je v telefonskem pogovoru za televizijsko oddajo RadioCors na RaiSport potrdil, da se bo 20. etapa Dirke po Italiji prihodnje leto končala na vzponu do smučarskega središča Piancavallo.

"Etapa v Piancavallo se bo začela v Gemoni (manj kot dve uri vožnje iz Ljubljane, op. a.), v spomin na 50. obletnico potresa (ki je porušil velik del Furlanije, Gemona pa je postala simbol njene obnove, op. a.). Tistega leta sem bil tam sedem mesecev, vse do 11. septembra, ko je sledil drugi sunek. Tudi zame je to pomemben spomin na ljudi, ki so trpeli v potresu. Giro vedno poskuša opozarjati na dogodke, ki so zaznamovali našo zgodovino, tudi tiste tragične. Spomnimo se, da smo nekoč imeli tudi etapo v spomin na nesrečo v Vajontu (eno najhujših okoljskih in človeških katastrof v zgodovini Italije, op. a.). Giro želi ohranjati spomin na take trenutke," je izbiro lokacije za 20. etapo osvetlil Vegni. 

Start predzadnje etape Gira 2026 bo v kraju Gemona v Furlaniji - Juijski krajini, ki ga je leta 1976 prizadel uničujoč potres. | Foto: Guliverimage Start predzadnje etape Gira 2026 bo v kraju Gemona v Furlaniji - Juijski krajini, ki ga je leta 1976 prizadel uničujoč potres. Foto: Guliverimage

Kolesarji naj bi se do Piancavalla povzpeli dvakrat, kar je dobra novica za ljubitelje kolesarstva, ki bodo 30. maja prihodnje leto zavzeli klanec, ki je bil v programu Gira nazadnje leta 2020, ko je tam zmagal britanski kolesar Tao Geoghegan Hart. 

Vzpon do smučarskega središča Piancavallo je bil v preteklosti že večkrat del Gira, italijanski navijači pa se ga najraje spominjajo iz leta 1998, ko je njihov ljubljenec Marco Pantani prav na tem vzponu z izjemnim napadom odločil boj za rožnato majico in tlakoval pot do svoje edine zmage na Giru, ki ji je istega leta dodal še zmago na Touru. 
 

Vegni napovedal vrnitev v Dolomite

Glede ostalih detajlov trase Vegni ni bil preveč zgovoren, je pa nakazal smer razmišljanja, poroča spletna stran cyclingpro.net. "Letos smo Giro izpeljali, ne da bi izgubili eno samo etapo. Ko izgubiš posebne gore, izgubiš tudi pridih epskosti. Tokrat bomo skušali vrniti nekaj dolomitskih vrhov, ki dajejo Giru tisti poseben značaj," je napovedal. 

Povedal je še, da bo uradna predstavitev trase Gira konec novembra ali najkasneje v začetku decembra. "Želimo jo predstaviti v prostoru, ki je vreden prestiža Gira. Razmišljamo o prizorišču, ki bo samo dirko še dodatno povzdignilo," je povedal Vegni, ki se bo prihodnje leto poslovil z mesta direktorja Gira.

Giro 2024 | Foto: Ana Kovač Foto: Ana Kovač

Start Gira 2026 v Bolgariji

Za zdaj je znano še, da se bo Giro 9. maja začel v Bolgariji, ki bo gostila prve tri etape, končal pa 31. maja, najverjetneje v Rimu.

Po poročanju italijanskih medijev naj bi Giro prihodnje leto obiskal tudi Kalabrijo, Toskano in Ligurijo, omenja se vzpon na Blockhaus, enega najtežjih vzponov v Italiji, kronometer med Barbarescom in Barolom, obisk smučarskega središča Pila, etapa v Švici in zaključek med Benečijo in Furlanijo. Rožnata dirka tokrat ne bo obiskala Slovenije.

Od kolesarskih prvokategornikov je željo po nastopu na Giru že izrazil Jonas Vingegaard. Se bo na italijanske ceste vrnil tudi Primož Roglič?

Dirka po Italiji 2025, 3. etapa, Primož Roglič | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

