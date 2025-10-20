V letošnji sezoni so se Galu Glivarju izpolnile sanje – premierno je v celoti nastopil med kolesarsko elito v World Touru. V dresu ekipe Alpecin - Deceuninck je dobil priložnost na številnih pomembnih dirkah in jo dobro izkoristil. Na Vuelti je Jasperju Philipsenu pomagal do treh etapnih zmag, v reprezentančnem dresu pa tudi Tadeju Pogačarju do naslova svetovnega podprvaka. 23-letni Novomeščan je tako dokazal, da ima Slovenija novega kolesarja, ki je sposoben dirkati na najvišji ravni. V intervjuju za Sportal je spregovoril o svoji sanjski sezoni, o tem, kako je pomagati največjim zvezdnikom, in o izzivih, ki jih prinaša profesionalno kolesarstvo.

Kako ste doživeli letošnjo sezono, svojo prvo med svetovno elito?

"Lahko povem, da so se mi sanje uresničile. Dirkal sem na največjih dirkah na svetu z najboljšimi kolesarji in vesel sem, da sem lahko del te karavane. To je bil zame velik korak naprej."

Po čem si boste najbolj zapomnili sezono?

"Verjetno po Vuelti. Tam smo z Jasperjem Philipsenom zmagali tri etape in to je bil zame nedvomno vrhunec sezone. Bilo je res neverjetno."

Kako je bilo dirkati skupaj z zvezdniki, kot je Philipsen, in jim pomagati do zmag?

"Težko, a hkrati zelo lepo. Na Vuelti je bilo v ekipi ob Jasperju sproščeno vzdušje, med nami je bilo veliko zaupanja, in z užitkom sem dirkal z njim."

V letošnji sezoni je nosil tudi dres slovenske reprezentance in pomagal Tadeju Pogačarju do drugega naslova svetovnega prvaka (na sliki z Remcom Evenepoelom). Foto: Guliverimage

Kaj ste se iz te sezone najbolj naučili?

"Zelo veliko. Predvsem, kako dirkati čim bolj ekonomično, kako prihraniti energijo tam, kjer se da, in jo izkoristiti takrat, ko je to res treba. To je ključno, če želiš zdržati tako dolgo sezono."

Kako zahtevno je zdržati ritem tritedenskih dirk, kot je Vuelta?

"Zelo težko, še posebej zdaj, ko je kolesarstvo naredilo ogromen preskok. Tempo je izjemen, ni več lahkih dni, kot so jih bili nekoč vajeni kolesarji. A gre, če si dobro pripravljen. Sezona je bila dolga, začel sem že januarja in dirkal do konca, zato sem kar utrujen. "

Kje najbolj opažate napredek v sodobnem kolesarstvu?

"V hitrosti. Danes se v karavani leti ves dan. Ni več etap, kjer bi se lahko malo spočili. Tudi šprinterske etape so zelo stresne. Kolesarstvo je danes precej bolj intenzivno kot nekoč."

Za njim je naporna sezona, a se že veseli nove. Foto: Guliverimage

Kako se razlikuje dirkanje med mlajšimi kategorijami in World Tourom?

"V kategoriji do 23 let je bilo že hitro in kaotično, a med profesionalci je vse še stopničko višje. Ne vem, kako je bilo včasih v World Touru, a fantje pravijo, da je danes ogromna razlika. Morda imam srečo, da sem prišel v ta svet v času, ko se je že vse spremenilo, zato se mi ni bilo treba posebej prilagajati."

Med vrhunci sezone gotovo šteje tudi svetovno prvenstvo, kjer ste pomagali Tadeju Pogačarju.

"Definitivno. Svetovno prvenstvo je bilo nekaj posebnega. V čast mi je bilo dirkati s Tadejem in mu pomagati do medalje. To je ena tistih izkušenj, ki jih ne pozabiš."

Kako se razlikuje dirkanje v reprezentanci od dirkanja za ekipo?

"V bistvu ni velike razlike. V obeh primerih daš vse od sebe za ekipo. Edina razlika je, da v klubu govorim angleško, v reprezentanci pa slovensko (smeh)."

Kako gledate na Pogačarjevo sezono, ki je bila znova izjemna?

"Ne vem, ali si sploh predstavljamo, kakšen preskok je med Tadejem in preostalimi. Res ima tri prestave več. Neverjetno je dirkati z njim, videti vse skupaj od blizu in biti kolesar v njegovem času.