Giro danes "začutil Slovenijo", poplava navijačev v Posočju #video

Dirka po Italiji, 19. etapa:

Cilj - Vendrame je sprožil ciljni sprint, a sam slabo ocenil zadnji ovinek in zgrešil smer, etapne zmage se je veselil Nizozemec Koen Bouwman (Jumbo-Visma). Richard Carapaz je zadržal rožnato majico vodilnega na dirki, v cilj je pripeljal skupaj z Mikelom Lando in Jaijem Hindleyjem, dvema najresnejšima tekmecema za skupno zmago.

1 km do cilja - peterica se pripravlja na obračun za etapno zmago, medtem pa se je iz skupine favoritov izstrelil Carapaz, ki sta mu lahko sledila le Landa in Hindley.

2 km do cilja - Napadel je še Attila Valter, stik z vodilnimi je začasno izgubil Vendrame, a se nato spet priključil. Nekaj akcije je tudi v skupini favoritov, kjer Ineos in Carapaz dvigujeta tempo. Skupina favoritov za vodilno peterico zaostaja samo še šest minut. Domen Novak ostaja ob Mikelu Landi (Bahrain Victorious).



2,8 km do cilja - Koen Bouwman je napadel prvi, a se mu ni uspelo otresti tekmecev. Taktične igrice se nadaljujejo.

5 km d cilja - Peterica na zadnjem vzponu etape že taktizira in se pripravlja na spopad za etapno zmago, medtem je skupina favoritov povsem popustila in se ležerno, skoraj devet minut za vodilnimi vozi proti cilju.

12 km do cilja - Kaže, da bo danes ubežnikom uspelo priti do cilja pred glavnino oziroma skupino favoritov okoli rožnate majice. Ta za vodilno peterico še vedno zaostaja več kot sedem minut in niti nima motiva za lov. Med vodilnimi je v skupnem seštevku še najvišje uvrščen Koen Bouwman, pa še ta ima za Carapazom več kot uro zaostanka.



20 km do cilja - Karavana Gira je zdaj spet v Italiji, vodilna peterica vztraja slabih sedem minut pred glavnino.

27 km do cilja - Vodilna peterica zdaj vozi dobrih sedem minut pred glavnino z rožnato majico, med obema skupinama naj bi bil trenutno samo še Avstrijec Tobias Bayer (Alpecin Fenix).

38 km do cilja - Na spustu je vodilno četverico ujel Italijan Andrea Vendrame (AG2R Citroën) in jo takoj napadel. Glavnina se je medtem vodilnim približala na slabih osem minut.

40 km do cilja - Koen Bowman je prvi priplezal na Kolovrat, z Valterjem, Tonellijem in Schmidom imajo zdaj še vedno dobroh osem minut in pol prednosti pred glavnino, nekje vmes pa kolesari še šest kolesarjev, ki so bili v začetku etape del večje ubežne skupine. Je pa težak vzpon poskrbel, da so vse skupine precej raztrgane in razpotegnjene.

Mathieu Van der Poel. Foto: Alenka Teran Košir

45 km do cilja - Tonelli je za nekaj minut izgubil stik z vodilno trojico, a jo spet ujel. Dobro minuto za vodilnimi vozi preostanek velike ubežne skupine, med drugimi so tam še Magnus Cort, Davide Ballerini, pa Fernando Gaviria. Glavnina vozi dobrih osem minut in pol za vodilnimi.



15:30, 49 km do cilja - Kolesarji so v Sloveniji, vzpenjajo se na Kolovrat. Komentatorji prensa na televiziji Eurosport so ob cesti opazili slogane slovenske turistične organizacije "I Feel Slovenia" (Čutim Slovenijo) in ugotovili, da jo kolesarji vsekakor še kako čutijo v nogah.

Kolovrat je namreč zahteven 10-kilometrski vzpon s povprečnim naklonom preko 9 odstotkov.

Danes je bila v begu večja skupina kolesarjev, ki pa je razpadla na Kolovratu. Zdaj vodijo Italijan Alessandro Tonelli (Bardiani), Madžar Attila Valter (Groupama FDJ), Nizozemec Koen Bouwman (Jumbo-Visma) in Švicar Mauro Schmid (QuickStep). Glavnina zaostaja kakšnih devet minut.

Ob cesti se je zbrala nepregledna množica slovenskih ljubiteljev kolesarstva, podpore pa bo še posebej vesel Domen Novak (Bahrain Victorious), edini preostali slovenski kolesar na letošnjem Giru.

Navijaški utrip (Alenka Teran Košir):