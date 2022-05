Carapaz pred prihodom v Slovenijo zadržal rožnato majico

Sprva se je zdelo, da bo Carapaz, zmagovalec Gira izpred treh let, povišal prednost pred zadnjimi tremi etapami, saj je Avstralec Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) ob koncu zaostal za glavnino. Zaradi preluknjane zračnice v zadnjih treh kilometrih pa so mu komisarji v sprinterski etapi priznali čas glavnine.

V skupnem seštevku na prvih treh mestih tako ni bilo sprememb. Carapaz ostaja v rožnati majici s tremi sekundami naskoka pred Hindleyjem. Tretji je Španec Mikel Landa (Bahrain-Victorious) z zaostankom 1:05 minute. Giro je moral zaradi pozitivnega testa na novi koronavirus zapustiti doslej četrtouvrščeni Portugalec Joao Almeida (UAE Team Emirates).

V etapi so sicer pobegnili štirje močni kolesarji, a prednost nikoli ni narasla na tri minute. Kljub temu so izjemno dobro sodelovali in v pravih trenutkih pospeševali pred glavnino, ki si je obetala ciljni sprint. Ob utrujenih nogah v karavani so ubežniki vztrajali v ospredju, v zadnjih 10 kilometrih pa je postalo jasno, da bodo med seboj obračunali za etapno zmago.

Dries De Bondt je zmagovalec 18. etape. Foto: Reuters

Največ moči je imel De Bondt, ki je vpisal šesto zmago v karieri. Drugi je bil domačin Edoardo Affini (Jumbo-Visma), tretji pa Danec Magnus Cort (EF Education-EasyPost).

"Uspelo nam je, ker smo ego zamenjali za ekipno delo. Odlično smo sodelovali do zadnjega kilometra. Nič nismo preračunavali, vse do zadnjih metrov smo vedeli, kaj moramo storiti. V sprintu sem bil prepričan, da bo Affini poskusil od daleč, pritisk pa bo na Cortu, ki je od nas najhitrejši sprinter, zato smo ga pustili, da sprinta s prvega mesta. Pred etapo je bilo v zvezdah zapisano, da jo bo dobil sprinter, toda sami smo se dogovorili, da to preprečimo," je po zmagi dejal 30-letni Belgijec.

Edini preostali slovenski predstavnik na Giru Domen Novak je znova opravljal delo pomočnika za Lando in v cilj prišel kot 65. (+2:16). V skupnem seštevku je po odhodu Almeide pridobil eno mesto in je zdaj 43. (+2:05:30).

V petek bo na vrsti deloma slovenska 19. etapa od Marano Lagunareja ob Jadranskem morju do svetišča nad Čedadom na Stari gori (Santuario di Castelmonte).

V Slovenijo bodo kolesarji okoli 15. ure vstopili po dobrih 100 km etape pri mejnem prehodu Učja, nato sledita spust do Žage in pot do Kobarida, kjer se bo pri Idrskem začel vzpon prek Liveka in Livških Raven na Kolovrat, ta velja za tretji najtežji vzpon letošnjega Gira (10,3 km/9,2 odstotka).