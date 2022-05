Buitrago z izdatno Novakovo pomočjo do zmage, konec Gira za Simona Yatesa

Danes je zaradi bolečin v kolenu odstopil še Britanec Simon Yates (Ineos). Njegov moštveni kolega Carapaz je bil peti s slabimi tremi minutami zaostanka za zmagovalcem, v skupnem seštevku pa je zadržal tri sekunde prednosti pred Avstralcem Jaijem Hindleyjem (Bora Hansgrohe). Tretji v skupnem seštevku je zdaj Španec Mikel Landa (Bahrain Victorious), ki pa za vodilnim Ekvadorcem zaostaja že minuto in pet sekund. Portugalec Joao Almeida (UAE Emirates) je zdrsnil na četrto mesto (+ 1:54).

Buitrago, se je še drugi dan zapovrstjo podal v ubežno skupino, potem ko je v torek zasedel drugo mesto, pa je imel tokrat na zadnjem vzponu največ moči in zabeležil svojo prvo zmago na najvišji ravni.

Buitrago pa še zdaleč ni bil edini član ekipe Bahraina, ki je opozoril nase. Eden junakov ekipe je bil tudi Domen Novak, ki je bil z narekovanjem ritma na vzponih najbolj zaslužen, da se je razbila glavnina in nastala skupina favoritov, v kateri sta bila tudi njegova moštvena kolega Mikel Landa, ki se bori za najvišja mesta v skupnem seštevku, in Wout Poels.

