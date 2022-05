Kolesar iz Eritreje okreva po tem, ko ga je v oko zadel zamašek penine med proslavljanjem svoje zgodovinske etapne zmage na Giru, za vrnitev na kolo pa še ni povsem nared, je v sredo sporočila njegova ekipa Intermarche Wanty Gobert Materiaux. "Njegovo oko potrebuje nadaljnji počitek, Biniam naj bi nadaljeval s treningi naslednjih deset dni."

Girmay je postal prvi temnopolti Afričan, ki je zmagal na etapi katerekoli od treh velikih kolesarskih preizkušenj, ko je osvojil deseto etapo letošnjega Gira. Toda po tej zgodovinski zmagi je moral Giro zapustiti zaradi poškodovanega očesa. V torek je v Belgiji opravil zdravniški pregled in zdaj upa na čimprejšnjo vrnitev.

Biniam Girmay:

"I feel better, I'm happy I will not have any after-effects. I would like to thank the doctors & my team for the support. I hope to be able to race soon after some rest at home in Asmara. I kept following the team in the #Giro, I'm so happy for their success" pic.twitter.com/XdjWYyt26J