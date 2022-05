Biniam Girmay is OUT of the 2022 Giro d’Italia after a Prosecco cork hit him in the left eye. You can hear more about it over on TCD EXTRA:https://t.co/iERVpkptWC pic.twitter.com/38L85uUpUN — thecyclingdane (@Thecyclingdane) May 18, 2022

Po novem bo zmagovalce etape na odru za zmagovalce Dirke po Italiji pričakala odprta penina, s čimer se želijo izogniti podobnim nerodnostim in negativni publiciteti, ki jo je prinesel incident s priljubljenim Biniamom Girmayem - Binijem, prvim Eritrejcem in prvim temnopoltim afriškim kolesarjem z etapno zmago na Giru in na kateri od tritedenskih dirk.

Girmay je po posvetu z zdravniško ekipo Giro zapustil dan po zmagi.

Incident z zamaškom, ki je dvignil ogromno prahu in sprožil pozive k umiku penine z zmagovalnega odra:

Dirka po Italiji bo v petek, 27. maja, spet zavila v Slovenijo. Kolesarji se bodo skozi Kobarid in na Kolovrat zapeljali v 19. etapi.

Zaradi njegovega zgodovinskega dosežka je bil incident z zamaškom deležen še toliko večje pozornosti, organizatorjem pa ni preostalo drugega, kot da poiščejo drugačno rešitev. Da bi penino povsem umaknili iz protokola, zaradi sponzorskih dogovorov ni bilo izvedljivo.

Težave s prehitrim zamaškom je na lastni koži doživel tudi Mathieu van der Poel (Alecin-Fenix), zmagovalec prve etape Gira na Madžarskem, le da se je v njegovem primeru zamašek (van der Poel je steklenico stresel, Girmay pa sploh ne) izstrelil v ramo, od tam pa odbil v lice, zato udarec (ter z njo posledice) ni bil tako silovit kot v primeru Girmaya.