Skušnjava za Rogliča

Organizatorji Dirke po Italiji so razgrnili karte za leto 2023 in predstavili trase vseh 21 etap. Ker so Italijani vključili tudi tri kronometre, bi lahko bil Giro zanimiv tudi za Primoža Rogliča, ki je leta 2019 napadal skupno zmago, a zaradi spleta nesrečnih okoliščin nato ostal brez prestižne roza majice.

Že sam uvod v Giro bo spektakularen. Začel se bo 6. maja z 18,4 kilometra dolgim kronometrom ob obali Abruzzo. Skupno bodo trije kronometri v dolžini 70,6 kilometra. Zadnji, 27. maja, bo v neposredni bližini Slovenije, v sosednjem Trbižu, kjer bodo morali kolesarji povsem za konec opraviti z vzponom na smučišče Višarje. Takrat bo dokončno okronan zmagovalec italijanskega tritedenskega spektakla, čeprav bo dan pozneje še ena etapa, vendar bo ravninska s ciljem v večnem mestu Rim – kolesarje bodo na štart zadnje etape pripeljali z letalom, večji del karavane pa bo moral na 750 kilometrov dolgo pot z ekipnimi avtomobili ali avtobusi.

Foto: Giro d'Italia Pravi spektakel obljubljajo gorske etape v Dolomitih. Kar sedem se jih bo končalo z vožnjo v klanec. V 21 dneh bodo kolesarji opravili z 51,300 višinskimi metri. Najbolj zanimive znajo biti zaključne vožnje na Campo Imperatore, Crans Montano v Švici, Monte Bondone, Val do Zoldo in Tri Cine (Tre Cime di Lavaredo), ki je slovenskim ljubiteljem smučanja dobro poznan.

Dejstvo je, da bo Giro 2023 neizprosen. Gladiatorji bodo zaključili z vožnjo 28. maja pri rimskem koloseju, kjer bo skupni zmagovalec poziral z roza majico najboljšega.

Vse oči uprte v mavričnega Remca Evenepoela

Zadnji zmagovalec Gira je bil presenetljivo Avstralec Jai Hindley, ki je v zaključni gorski etapi s ciljem na Marmoladi prehitel prvega favorita Richarda Carapaza. "Nisem se še odločil in nismo še imeli veliko pogovorov glede naslednjega leta, zato težko rečem ali bom nastopil na Giru ali ne. Najprej moramo videti, kakšna bo trasa Dirke po Franciji. Nato se bomo odločili. Seveda pa bi bilo nekaj posebnega štartati Giro kot branilec naslova. Tega v življenju še nisem občutil, zato je lahko to velik faktor," je dejal Hindley.

Zadnji zmagovalec Gira je bil presenetljivo Avstralec Jai Hindley. Foto: Reuters

Stroka v ospredje kot glavnega kandidata za skupno zmago potiska Remca Evenepoela. Belgijec ima za seboj izjemno sezono, potem ko je osvojil spomenik Liege-Bastogne-Liege, tritedensko špansko Vuelto in za konec v Avstraliji postal še svetovni prvak, kar pomeni, da bo naslednje leto kolesaril v mavrični majici.

Giro bi lahko bil mamljiv za Rogliča

Za marsikoga je bila ta v preteklosti že zakleta, saj prinaša s seboj dodaten pritisk in pozornost. A je videti, da se sicer mladi Remco s tovrstnimi stvarmi dobro sooča, saj je bilo v zadnjih letih že v domovini vanj uperjenih veliko puščic, zlasti s strani legendarnega Eddyja Merckxa. Belgijski kanibal, ki je med drugim petkrat osvojil Tour de France, prav tolikokrat Giro, enrkat Vuelto, večkrat vseh pet spomenikov …, mu je med drugim očital sebičnost.

Remco Evenepoel se spogleduje z Girom. Foto: Guliverimage

Čeprav je trasa 22-letnemu Remcu dodobra pisana na kožo, pa to še ne pomeni, da bo roza majica njegova. V svetu kolesarstva je vse mogoče, zlasti na tritedenskih preizkušnjah, ko lahko že en slab dan vpliva na končni razplet. Tovrstne izkušnje je na lastni koži že večkrat občutil slovenski šampion Primož Roglič. Letos dvakrat, na Dirki po Franciji in nato še na Vuelti. Padca sta mu obakrat pristrigla peruti, da so se končale sanje o morebitni novi vrhunski uvrstitvi.

Ob pogledu na traso Gira bi lahko bila vsekakor zanimiva tudi za nekdanjega skakalca in mu posledično predstavlja skušnjavo. Leta 2019 je sprožil pravo evforijo, ko je s svojo zgodbo in vožnjami v Italijo privabil ogromno slovenskih navijačev, ki so ga bodrili ob progi. Zdravstvene težave in padec so botrovali, da je na koncu pristal na tretjem mestu in se ni mogel podati v dokončni lov za roza majico, ki jo je sicer že imel na svojih plečih.

Pogačarjev fokus na Tour de France

Trije kronometri so mamljivi za Rogliča, saj je vendarle olimpijski prvak v tej disciplini, povrhu vsega pa je tudi odličen hribolazec. In če k temu dodamo še bližino Slovenije, bi ob progi dobival dodatno motivacijo, ko bi gledal slovenske zastave, kar ni zanemarljiv podatek. Jasno je, da bi med slovenskimi navijači zavladala evforija, če bi se podal na Giro. Za Tadeja Pogačarja je jasno, da ga leta 2023 na Dirki po Italiji še ne bomo videli, saj so le štirje tedni med Girom in Tourom, slednji pa je osrednji izziv za še enega slovenskega šampiona, ki bo skušal tretjič v karieri na cilj prikolesariti v rumeni majici najboljšega.

Foto: A.S.O./Charly Lopez

Da je trasa Gira pisana tudi Rogliču na kožo, je dal ob predstavitvi tras vedeti legendarni Vincenzo Nibali, ki je na italijanski klasiki Dirki po Lombardiji zaključili bogato kariero: "Ne smemo pozabiti veteranov Gerainta Thomasa in Primoža Rogliča. Zadnji kronometer je po godu Primožu Rogliču, povrhu vsega je še blizu Slovenije. Do zadnjega kronometra bi lahko kolesaril z obrambno taktiko in nato ta dan pridobil čas proti vsem."

Ko bodo 27. oktobra razgrnili karte za Tour de France, bo več jasnega

Če bi se dejansko zgodilo, da bi šel član Jumbo-Visme na Giro in bi bil ob koncu v igri za skupno zmago, si verjetno ne predstavljamo, kaj bi se ob progi na kronometru v bližnjem Trbižu dogajalo. Morda sploh ne bi bilo dovolj prostora za vse Slovence.

Zadnji kronometer na Giru, ki bo 27. maja, bo potekal v Trbižu, v neposredni bližini Slovenije. Foto: Giro d'Italia

Na kateri dirki ga bomo dejansko videli, bo znano v prihodnjih tednih, ko bodo pri nizozemskem moštvu analizirali letošnjo sezono in posledično razgrnili karte za 2023. A je jasno, da bodo tudi pri Jumbo-Vismi v prvi vrsti gledali na Tour de France – trase bodo znane 27. oktobra -, na katerem so letos zgodovinsko na krilih Jonasa Vingegaarda prišli do skupne zmage. In to bi radi ponovili tudi naslednje leto.