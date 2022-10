Zaradi Rogliča ni bilo vse izjemno in lepo

Kolesarska sezona, vsaj kar zadeva velike dirke, se je končala preteklo soboto z italijansko Dirko po Lombardiji, v ekipi Jumbo-Visma pa imajo ob pogledu nazaj veliko razlogov za zadovoljstvo. Vendarle so po več letih napadanja le osvojili sloviti Tour de France. Temna plat pozitivne zgodbe so vnovične težave Primoža Rogliča, ki je zaradi padcev zapustil tako Dirko po Franciji kakor tudi Vuelto. Športni direktor nizozemskega moštva Addy Engels je v pogovoru za Sportal med drugim spregovoril o slovenskem kolesarskem šampionu, vseh uspehih ...

Zmage na Dirki po Franciji (Jonas Vingegaard), Kriteriju po Dofineji (Primož Roglič), Dirki Pariz–Nica (Primož Roglič), belgijskih klasikah E3 Saxo Bank in Omloop Het Nieuwsblad (Wout van Aert), dirki Bretagne Classic–Ouest-France (Wout van Aert) in zelena majica na Touru v režiji Van Aerta so osrednji dosežki, s katerimi se lahko pohvalijo pri Jumbo-Vismi. Povrhu vsega so prišli do 48 zmag v celotnem koledarskem letu, zaradi česar so najboljše moštvo na lestvici UCI.

Glede na vse našteto verjetno z nasmehom pogledujete po letošnjih uspehih?

To je bila za nas izjemna sezona. Dosegli smo osrednji cilj, ki smo ga nekaj časa lovili – zmago na Dirki po Franciji. Smo tudi na vrhu lestvice kot ekipa. Osvojili smo veliko dirk. Zelo smo veseli, da nam je vse to uspelo.

Foto: Guliverimage

V kakšno zadovoljstvo vam je bila ta zmaga na Touru, ki se vam je izmikala zadnja leta?

Veliko, jasno. Dvakrat smo bili zelo blizu. Ni garancija, da boš še enkrat blizu. Da boš naredil korak višje, če boš denimo drugi pred tem. Veliko olajšanje in zadoščenje je bilo. Nadaljevali smo. Poskušali bomo ponoviti.

Ali se je kaj spremenilo, ker ste osvojili Tour de France, če gledate z vidika samega ustroja ekipe Jumbo-Visme?

Dosežek je velik, vendar ne spreminja drugih odločitev. Pred leti smo šli v tej smeri. Ekipa se je izboljševala. Dvigovali so se cilji. Težji del je delati na isti način, se izboljševati dan za dnem in ostati na tako visoki ravni.

Kolesarstvo se spreminja v luči tega, da so vse mlajši kolesarji dobri že na tritedenskih dirkah. Starostna lestvica se je znižala. Kako gledate na to dejstvo?

Kot pozitivno stvar vidim to, da lahko mladi tekmujejo na tritedenskih dirkah in zmagujejo. Pa tudi na klasikah. Tadej (Tadej Pogačar, op. a.) jih je osvojil, Evenepoel (Remco Evenepoel, op. a.) tudi, postal je svetovni prvak. Mislim, da so to tudi izredni talenti. Generalno lahko vidimo tudi druge mlade, ki odlično nastopajo, kar je znak, da je kolesarstvo na pravi poti. Pozitivno je, da lahko naredijo takšen korak iz mladinskih v članske vrste.

"Ni odgovora, ki bi ga lahko zdaj dal na to vprašanje. In ne vem, ali obstaja," je Addy odgovoril na vprašanje, kje vidi razloge, da so padci pri Rogliču tako pogosti. Foto: Guliverimage

A ni šlo vse po načrtih, če gledamo posameznike v vaših vrstah. Koliko vam je bilo težko za Primoža Rogliča, ki je bil zelo blizu veliki zmagi dve leti nazaj, lani in letos pa je obakrat padel in predčasno končal dirko? Vendarle je tisti vlečni konj, ki vam je pomagal dvigniti ekipo Jumbo-Visme.

Ko sem rekel, da je bilo leto izjemno, ni res. Ni bilo vse lepo. Ko smo ga izgubili na Touru, je bilo težko. Nato še na Vuelti. Veliko razočaranje za nas kot ekipo, zlasti pa zanj osebno.

Verjetno ste že analizirali njegove padce. Kje vidite razlog, da so tako pogosti? Te težave bremenijo njega, verjetno tudi vas. Zanj je zlasti še težje.

To je težko vprašanje. Analiziranje tega leta je v teku. Za nekaj dni se bomo usedli in ocenili vsak del sezone. Ni odgovora, ki bi ga lahko zdaj dal na to vprašanje. In ne vem, ali obstaja. Videti moramo, ali lahko kaj najdemo.

Foto: Guliverimage

Letos ste imeli odlično taktiko, kako premagati Tadeja Pogačarja. V Francijo ste pripotovali z dvema kapetanoma, Primožem Rogličem in Jonasom Vingegaardom. Bo enak načrt tudi za leto 2023?

Ne vem. Analizirati moramo vse. Ko bomo, bom imeli zaključke. Po teh bomo naredili načrt za leto 2023, zato je zdaj še prezgodaj govoriti, kako se bomo lotili naslednje izvedbe Dirke po Franciji. Kar lahko rečem, je to, da je letošnja taktika delovala. Vendar je dejstvo, da se šport tako kot življenje vsako leto spreminja. Razvija se. Videti moramo. Ni tako preprosto, da bomo rekli, da gremo z isto taktiko in bomo spet osvojili Tour.

Veliko govoric je bilo povezanih s Primožem Rogličem in njegovim morebitnim prestopom v druge ekipe. Ali vas je kaj vznemirilo, da bi lahko morda odšel drugam, čeprav ima pogodbo do leta 2025?

Ne, ker so to le govorice.