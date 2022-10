30 slovenskih zmag, 18 v svetovni seriji, kralj pa, kdo drug kot Pogačar

V minuli kolesarski sezoni so slovenski profesionalci nanizali 30 posamičnih zmag, 18 od teh na dirkah svetovne serije, največji delež teh pa je padel na najboljšega kolesarja sveta − Tadeja Pogačarja. Ta je na najvišji ravni zmagal dvanajstkrat, tudi na enodnevnih klasikah Strade Bianche in nazadnje na Dirki po Lombardiji.

Tadej Pogačar (UAE Emirates) je sicer izgubil bitko z Dancem Jonasom Vingegaardom na najpomembnejši dirki sezone − francoskem Touru, a je vseeno slavil skupne zmage na dirki po Združenih arabskih emiratih (dobil tudi dve etapi), nato na Dirki od Tirenskega do Jadranskega morja (dve etapi), ob tem pa vso konkurenco pokoril še na enodnevnih klasikah Strade Bianche, VN Montreala in nazadnje na spomeniku Il Lombardia.

Ob treh etapnih zmagah na Dirki po Franciji se je ustavil pri 12 slavjih na dirkah najvišje ravni svetovnega kolesarstva. A ni dirkal samo na preizkušnjah svetovne serije, ob tem je osvojil še dirko Po Sloveniji (dve etapi) in dirko Tre Valli Varesine, ki spadata v razred UCI Pro. Skupno je torej zbral 16 profesionalnih zmag in zasluženo ubranil vodilno mesto na lestvici Mednarodne kolesarske zveze (UCI).

Kljub težavam do šestih zmag

Drugi najuspešnejši slovenski kolesarski as sezone 2022 je bil kljub težavam s padci in poškodbami pričakovano Primož Roglič (Jumbo-Visma). Kisovčan je po padcu spet odstopil na letošnjem Touru, izgubil pa je tudi boj za zmago na Dirki po Španiji, ki jo je dobil v letih 2019, 2020 in 2021, a je na njej s slavjem v prvi in četrti etapi vendarle prišel do dveh od svojih šestih zmag na dirkah svetovne serije.

Primožu Rogliču je kljub težavam uspelo zmagati šestkrat. Foto: Guliverimage

Letos je 33-letni Zasavec osvojil dirko Pariz−Nica, dobil je tudi sedmo etapo na tej preizkušnji svetovne serije. Eno etapno zmago je vknjižil na Dirki po Baskiji, nato pa brez etapne zmage dobil Kriterij po Dofineji. Na Dirki po Franciji spet ni imel sreče, zaradi posledic padca v peti etapi je preizkušnjo končal po 14. etapi, nato pa se komaj sestavil za Dirko po Španiji. To je začel z zmago na ekipnem kronometru, dobil pa je tudi četrto etapo.

Roglič je po težavni sezoni, po kateri je odšel tudi na operacijo rame, močno zdrsnil na lestvici UCI, saj je zdaj na 24. mestu.

Mohorič osvojil spomenik, debi Govekarja

Tudi Matej Mohorič (Bahrain Victorious) si je v sezoni verjetno želel doseči več, a je vendarle osvojil slovito italijansko klasiko Milano− Sanremo. To je bila njegova edina zmaga na dirkah svetovne serije, se je pa nato ob zaključku sezone izkazal še na Dirki po Hrvaški, ki spada v tretji razred, in sicer pod UCI Pro. Na tej je slavil skupno zmago, ne da bi dobil tudi kakšno etapo.

Matej Mohorič je osvojil prestižni kolesarski spomenik Milano - Sanremo. Foto: Guliverimage

Mohoričev 22-letni moštveni kolega Matevž Govekar je marca letos zmagal na dirki Istrska pomlad na Hrvaškem. Tudi ta dirka sodi pod kategorijo UCI Pro. Govekar je bil član avstrijske ekipe Tirol KTM, nato pa je junija prestopil v Bahrain in kmalu tudi v dresu te ekipe prišel do zmage. Tokrat je na Dirki po Burgosu, ki sodi v kategorijo UCI Pro, osvojil četrto etapo.

Tratniku naslov državnega prvaka, Novak blizu zmagi na Giru

Še en slovenski član Bahraina je Jan Tratnik, ki se zdaj sicer seli k Rogličevi ekipi Jumbo-Vismi in spet odlično opravljal vlogo pomočnika v ekipi, s tem pa je kot vselej žrtvoval svoje posamične ambicije za skupno dobro. Vseeno je konec junija v Novem mestu osvojil naslov državnega prvaka v vožnji na čas. Še en Slovenec, ki po tej sezoni zapušča Bahrain in se seli v Pogačarjev klub UAE Emirates, je Domen Novak, ki v tej sezoni ni dosegel zmage, ji je bil pa blizu na Dirki po Italiji, ko je v 20. etapi zasedel odlično drugo mesto. Tudi na slovenski pentlji je stopil na oder za zmagovalce, bil je tretji v skupnem seštevku.

Luka Mezgec se je letos povsem podredil ekipnim ciljem. Foto: Ana Kovač

In še ...

Jan Polanc, ki mu s koncem leta 2022 poteče pogodba pri UAE Emirates pa je tudi prispeval eno zmago v slovenski seštevek sezone. Najboljši je bil na enodnevni dirki Trofeo Laigueglia v Liguriji v začetku marca. Povratnik Kristjan Koren, sicer član prokontinentalne ekipe AdriaMobil, je osvojil naslov državnega prvaka na cestni dirki slovenskega prvenstva in upa, da se bo spet prebil v kakšno ekipo svetovne serije, v tej pa ostaja Luka Mezgec, član avstralskega moštva BikeExchange - Jayco, a je letos osebne ambicije povsem podredil ekipi in tako leto končuje brez zmage.

Zanimivo pa je, da je do dveh zmag prišel kolesarski upokojenec Grega Bole. 37-letni Gorenjec je v začetku leta nastopil na dirki po emiratu Šarjah v Združenih arabskih emiratih, in sicer v dresu tamkajšnjega kluba Al Shafar Jumeirah Cycling Team. Zmagal je v tretji etapi, slavil pa je tudi končno zmago na dirki tretje kategorije ter v slovenski seštevek prispeval 34 točk Mednarodne kolesarske zveze.

Zmage Datum Dirka Kategorija Kolesar 30. 8. oktober Il Lombardia 1.UWT Tadej Pogačar 29. 4. oktober Tre Valli Varesine 1.Pro Tadej Pogačar 28. 2. oktober Dirka po Hrvaški 2.1 Matej Mohorič 27. 11. september VN Montréala 1.UWT Tadej Pogačar 26. 23. avgust Dirka po Španiji - 4. etapa 2.UWT Primož Roglič 25. 5. avgust Dirka po Burgosu - 4. etapa 2.Pro Matevž Govekar 24. 20. julij Dirka po Franciji - 17. etapa 2.UWT Tadej Pogačar 23. 8. julij Dirka po Franciji - 7. etapa 2.UWT Tadej Pogačar 22. 7. julij Dirka po Franciji - 6. etapa 2.UWT Tadej Pogačar 21. 26. junij Slovensko DP - cestna dirka NC Kristijan Koren 20. 23. junij Slovensko DP - posamični kronometer NC Jan Tratnik 19. 19. junij Dirka Po Sloveniji - 5. etapa 2.Pro Tadej Pogačar 18. 19. junij Dirka Po Sloveniji 2.Pro Tadej Pogačar 17. 17. junij Dirka Po Sloveniji - 3. etapa 2.Pro Tadej Pogačar 16. 12. junij Dirka po Dofineji 2.UWT Primož Roglič 15. 4. april Dirka po Baskiji - 1. etapa (ITT) 2.UWT Primož Roglič 14. 19. marec Milano-Sanremo 1.UWT Matej Mohorič 13. 13. marec Pariz - Nica 2.UWT Primož Roglič 12. 13. marec Tirreno-Adriatico 2.UWT Tadej Pogačar 11. 12. marec Pariz - Nica - 7. etapa 2.UWT Primož Roglič 10. 12. marec Tirreno-Adriatico - 6. etapa 2.UWT Tadej Pogačar 9. 10. marec Tirreno-Adriatico - 4. etapa 2.UWT Tadej Pogačar 8. 10. marec Istrska pomlad - prolog 2.2 Matevž Govekar 7. 5. marec Strade Bianche 1.UWT Tadej Pogačar 6. 2. marec Trofeo Laigueglia 1.Pro Jan Polanc 5. 26. februar UAE Tour 2.UWT Tadej Pogačar 4. 26. februar UAE Tour - 7. etapa 2.UWT Tadej Pogačar 3. 23. februar UAE Tour - 4. etapa 2.UWT Tadej Pogačar 2. 1. februar Dirka po Sharjahu 2.2 Grega Bole 1. 30. januar Dirka po Sharjahu - 3. etapa 2.2 Grega Bole

Vir: ProCyclinStats