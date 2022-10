Tadeju Pogačarju se z razlogom smeji

Vse od februarja do oktobra je Tadej Pogačar kazal konstantno formo in bil vselej v igri za zmago, kjerkoli se je pojavil. V letu 2022 je prikolesaril do 16 zmag, kar so tri več kot preteklo sezono, v kateri je osvojil sloviti Tour de France in ob Lombardiji še belgijski spomenik Liege-Bastogne-Liege. Na letošnji Dirki po Franciji je moral priznati premoč Jonasu Vingegaardu, edino stvar, ki jo obžaluje, pa je bilo svetovno prvenstvo. V daljni Avstraliji je pričakoval več.

Zato pa je leto zaključil na sanjski način. "Zmedlo" ga ni niti dejstvo, da so za razliko od lani letošnjo Lombardijo obrnili na glavo. Štart je bil tokrat v Bergamu, cilj v Comu. Da bodo z moštvenimi kolegi pri UAE Emirates nadzirali dogodke na 253 kilometrov dolgi trasi, je bilo kmalu jasno. V samem zaključku smo nato gledali praktično boj le med njim in Enricom Masom. Špancu, ki je tudi tokrat skušal napasti našega kolesarja, se je oddolžil za poraz izpred tedna na dirki Giro dell'Emilia. V zaključnem krogu okoli mesta Como sta uprizorila pravi kolesarski šov, ki je navdušil številne ljubitelje kolesarstva ob progi. Napadal je Španec, napadal Slovenec, visoko v zrak pa je nato roke v cilju ob jezeru dvignil član ekipe UAE Emirates.

Z novim velikim uspehom je potrdil nadvlado v kolesarskem svetu in še enkrat več pokazal, da je trenutno najbolj kompleten kolesar v karavani. Z razlogom se lahko smeji, saj kaže vrhunske predstave na dveh kolesih. A se zaveda, da bo moral trdo delati, da bo tudi leto 2023 tako uspešno.

V nadaljevanju si preberite vprašanja in odgovore, ki smo jih novinarji zastavili slovenskemu šampionu na cilju v Comu.

Sezono ste zaključili z drugo zaporedno zmago na Dirki po Lombardiji. Popeljite nas skozi dogodke, ki so bili na 253 kilometrov dolgi progi.

Ekipa je opravila izjemno delo. Vsi so prišli sem z razlogom, z načrtom. Ni bilo načrta B. Naredili smo vse, kar je bilo treba. Do zaključnega vzpona smo prišli s petimi kolesarji. Dodatno motivacijo za zaključke mi je dalo to. Res sem zadovoljen s takšnim zaključkom sezone, zmago.

Kaj vse je Tadej Pogačar osvojil v letu 2022 Februar

3 zmage – etapi na Dirki po Združenih arabskih emiratih in skupna zmaga Marec

4 zmage – Strade Bianche, dve etapi na Dirki od Tirenskega do Jadranskega morja in skupna zmaga Junij

3 zmage – dve etapni na dirki Po Sloveniji in skupna zmaga na dirki Julij

3 zmage – tri etapne zmage na Dirki Po Franciji September

1 zmaga – Dirka na VN Montreala Oktober

2 zmagi – Tre Valli in Dirka po Lombardiji

V zaključnem šprintu ste izkazovali samozavest. Ste vedeli, da ste močnejši od Masa?

Po tako dolgi dirki nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo v zaključku. Lahko te krč zagrabi, karkoli … Do zadnjega ne veš. Nisem podcenjeval Enrica. Res je v fenomenalni formi v zaključku leta. Na koncu sva se udarila za šprint. Na vse ali nič je bilo. Uspelo mi je zmagati, čeprav je bilo težko.

Tadej Pogačar je še enkrat zagospodaril na Dirki po Lombardiji. Foto: Guliverimage

Kakšna je bila razlika v primerjavi z bojem prejšnji teden na dirki Giro dell'Emilia, na kateri je bil uspešnejši Španec?

Takrat sem šele prišel iz Avstralije. Nisem vedel, kaj lahko pričakujem. Noge še niso bili prave. Na Tre Valli sem videl, da gre na bolje. Ekipa je bila močna, verjeli smo v zmago. Težka bitka je bila proti njemu.

Ali je bilo letos težje osvojiti Lombardijo kot lani?

Ne vem. Lani je bila v drugo smer obrnjena dirka. Mislim, da je približno enako zahtevno. Res je težka, dolga dirka. Veliko vzponov je. Vsako leto je drugače. Zelo zahtevna dirka je.

Kaj vam je bilo danes najtežje?

Ne vem, kaj je bilo najtežje. Morda iti v šprint, ko ne veš, kaj te čaka. Zaupal sem vase. Dal sem vse od sebe v finalnem šprintu in prišel do zmage.

V letošnjem letu se lahko pohvali s 16 zmagami, kar so tri več kot lani. Foto: Guliverimage

Kaj vam pomeni, da ste sezono zaključili na takšen način? Z zmago na spomeniku.

Izjemna sezona je. Da smo jo zaključili na takšen način, je res fenomenalno. Z dvignjeno glavo gremo lahko v novo sezono. Zdaj pa razmišljam o dopustu.

Vse od februarja do oktobra ste kazali izjemno formo. Niste popuščali. V kakšno zadoščenje vam je to, da tako konstantno vrtite pedala na visokih obratih skozi vse leto?

Od februarja do zdaj sem vedno poizkušal biti najboljši, kar se da. Vseeno je med dirkami nekaj premora za treninge. V veliko veselje mi je, da sem lahko vsako dirko konkurenčen. Upam, da bo naslednje leto podobno.

Ali kaj obžalujete v letošnjem letu?

Morda je svetovno prvenstvo edino obžalovanje, če pomislim. Dobro pripravljen sem prišel v Avstralijo. Več sem pričakoval. Dirka je bila le enodnevna. Kot slovenska ekipa smo bili zelo blizu medalji. Če bi jo dobili, ne bi ničesar obžaloval. Sicer je za mano fantastična sezona.

Jonas Vingegaard tokrat ni bil konkurenčen in je moral priznati premoč slovenskemu šampionu. Foto: Guliverimage

V Comu sta se poslovila velikana tega športa, Vincenzo Nibali in Alejandro Valverde. Kako ste vi gledali nanju?

Oba sta bila videti dobro tudi zadnjo dirko. Vesel sem, da sem lahko dirkal proti njima. Izjemni karieri imata. Kolesarstvo bo pogrešalo dva velika šampiona. Z Valverdejem sva imela celo bitke. Velika športnika sta in fantastični karieri sta imela.

Koledarsko leto se bo kmalu obrnilo, zato bo za vse ljubitelje kolesarstva zanimivo vedeti, na katere dirke se boste podali. Ali je morda aktualen tudi Giro, čeprav vaši šefi pravijo, da je nemogoče spraviti pod streho Giro in Tour de France hkrati v istem letu?

Rad bi ga dirkal. Rad bi vse dirkal. Prezgodaj je, da bi govorili o koledarju za naslednje leto.

Bo morda prišla pozimi na vrsto poroka?

Ne, preveč je vsega. Imava še čas (smeh, op. a.).