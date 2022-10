Tadej Pogačar s šampionsko predstavo v zgodovino Il Lombardie!

"Prav neverjetno se je vrniti in ponoviti zmago. Ne morem se dovolj zahvaliti ekipi za izjemno delo, sezono končati z zmago na Lombardiji je res imenitno. Dirka se je razvila tako, kot smo pričakovali, izšlo se je popolno," je takoj po prihodu v cilj povedal slovenski šampion Tadej Pogačar. "Sezono bi ocenil kot skoraj popolno," je še dejal.

Za 24-letnega slovenskega asa je to že 46. zmaga v karieri, od tega 16. v tej sezoni ter tretja na spomenikih oz. petih največjih enodnevnih dirkah. Lani je bil poleg Lombardije najboljši še na dirki Liege-Bastogne-Liege.

Pogačar je postal prvi kolesar po Joaquinu Rodriguezu, ki je dvakrat zapovrstjo dobil klasiko odpadajočega listja. Špancu je to uspelo v letih 2012 in 2013.

Dirka po Lombardiji, potek dirke:

Cilj: Tadej Pogačar je v ciljnem sprintu ugnal Enrica Masa in osvojil Dirko po Lombardiji! Tretje mesto je zasedel Mikel Landa.

3 km do cilja: Tadej Pogačar in Enric Mas sta na ravnini, o zmagovalcu bo odločal ciljni sprint. Mikel Landa se še trudi ujeti vodilna, zaostaja osem sekund.

5 km do cilja: Tadej Pogačar zlahka odgovarja na napade Masa, Landa izgublja stik z vodilnima, tudi skupina zasledovalcev se je močno skrčila. Higuita in Rodriguez vozita 44 sekund za čelom dirke, Molard in Bardet 57, ...

6 km do cilja: napadej je Enric Mas, Pogačarja se mu ni uspelo otresti, zaostal pa je Mikel Landa.

7 km do cilja: kolesarji se še zadnjič vzpenjajo na San Fermo della Battaglia, vodilna trojica 38 sekund pred zasledovalci.

8 km do cilja: Pogačar, Mas in Landa vozijo 43 sekund pred skupino s Higuito, Vingegaardom, Molardom, Adamom Yatesom, Rodriguezom, Valverdejem, Bardetom, Mollemno in Cicconejem.

14 km do cilja: na spustu je Pogačarja in Masa ujel še Landa, trojica pa ima že 40 sekund prednosti pred zasledovalci.

17 km do cilja: Pogačar in Mas vozita 10 sekund pred Lando in 30 sekund pred skupino zasledovalcev z Romainom Bardetom, Sergiom Higuito, Jonasom Vingegaardom in Alejandrom Valverdejem ...

18,5 km do cilja: Landa je še ujel Pogačarja in Masa, a je nato skočil Mas in sledi mu lahko le Pogačar.

19 km do cilja: Tadej Pogačar se je odpeljal v vodstvo, z njim je lahko šel le Španec Enric Mas (Movistar), Mikel Landa in Jonas Vingegaard sta v težavah.

20 km do cilja: na Civiglio so se na čelu glavnine zapodili kolesarji Bore-Hangrohe, takoj za njimi pa so Pogačarjevi UAE Emirates. Hudemu tempo ni mogel slediti Julian Alaphilippe, popustil je tudi domači junak Vincenzo Nibali. Tudi Mohoričev kolega pri Bahrain Victoriousu Damiano Caruso le stežka sledi.

22 km do cilja: kolesarji so prečkali ciljno črto, do konca letošnje Il Lombardije jih loči le še en krog okoli Coma. Najprej zahteven vzpon na Civiglio, nato še en na San Fermo della Battaglia, od vrha tega pa le še krajši spust do cilja.

25 km do cilja: na prvem vzponu na San Fermo della Battaglia so kolesarji UAE Emirates poskrbeli še za dodatno selekcijo, glavnina je vse manjša, zdaj pa jo čaka še zahtevnejši klanec, Civiglio (4,2 km, 9,7 %), na katerem bi se lahko za napad na Pogačarja odločila tudi Vingegaard in Enric Mas (Movistar). Ali pa kdo drug, v igri je namreč še nekaj izjemno močnih kolesarskih asov, tudi veterana Valverde in Nibali. Ta ima izjemno podporo navijačev ob trasi.

29 km do cilja: kolesarji se vzpenjajo na San Fermo della Battaglia (2,8 km, 6,7 % povprečnega naklona. Na čelu glavnine so spet Pogačarjevi, oster tempo zdaj diktira Marc Hirschi.

33 km do cilja: na spustu so se v ospredje postavili tudi kolesarji moštva QuickStep Alpha Vinyl, nato pa še Vincenzo Nibali (Astana Qazaqstan Team). Na ravnini se je glavnina spet močno raztegnila. Bližajo pa se že zaključni trije vzponi dirke.

40 km do cilja: na čelo glavnine so se zdaj postavili kolesarji Bore Hansgrohe, karavana se še vedno spušča proti Comu, kjer bo nato v dveh krogih morala premagati še tri odločilne vzpone. Pogačar se vozi v družbi kolegov iz UAE Emirates, medtem sta ob Vingegaardu ostala le še dva kolesartja Jumbo-Visme.

59 km do cilja: kolesarji se po tem, ko so se na Madonni del Ghisallo zapeljali mimo slovitega kolesarskega muzeja, že spuščajo nazaj proti obali jezera Como, na čelu skupine favoritov je močna in številčna zasedba UAE Emirates, medtem ima Jonas Vingegaard ob sebi le še dva pomočnika. V vodilni skupini so tudi Matej Mohorič, pa slavna veterana, ki vozita svojo zadnjo profesionalno dirko v karieri, Italijan Vincenzo Nibali in Španec Alejandro Valverde. Tudi Francoz Julian Alaphilippe, ki je komaj zadržal stik s favoriti na klanec, je preživel.

61 km do cilja: na čelo močno zdesetkane glavnine, v kateri pa ostajajo vsi favoriti - tudi Mohorič je na manj strmem delu vzpona spet prišel do sape -, so se zdaj postavili Pogačarjevi kolegi iz UAE Emirates, tempo je spet poskočil.

66 km do cilja: Chris Harper (Jumbo-Visma) navija hud tempo v klanec, glavnina se še naprej redči, Tadej Pogačar v družbi številnih kolegov iz UAE Emirates zlahka sledi, Matej Mohorič (Bahrain Victorious) pa se vozi na repu skupine favoritov.

68 km do cilja: na čelu glavnine tempo diktira Jumbo-Visma Jonasa Vingegaarda, takoj za kolesarji v rumenem vozijo Pogačarjevi UAE Emirates. Glavnina se počasi redči.

69 km do cilja: kolesarji so prispeli v Como, začel se je vzpon na Madonna del Ghisallo (8,7 km, s 5,4-odtotnim povprečnim naklonom).

71 km do cilja: glavnina je ujela ubežnike.

80 km do cilja: prednost vodilnih je le še dobre pol minute. Na čelu glavnine so zdaj tudi kolesarji Pogačarjevega UAE Emirates.

86 km do cilja: v vodstvu ostaja osmerica, Alex Tolio je izgubil stik z ubežniki. Glavnina se je čelu dirke približala že na 1:32.

87 km do cilja: v glavnini se je vzpostavil red, na čelu so moštva Movistar, Alpecin – Deceuninck, Cofidis, Ineos Grenadiers, prednost ubežnikov pa zdaj hitreje kopni. Deveterica ima le še dve minuti naskoka.

100 km do cilja: ubežna deveterica ima zdaj 2:40 prednosti pred glavnino.

130 km do cilja: pred kolesarji je zdaj 50 km brez posebnih preizkušenj, nato pa bo sledil vzpon na Madonno del Ghisallo. Deveterica v ospredju ima 2:35 prednosti.

135 km do cilja: še en padec! Zdaj se je na tleh znašel še Domenico Pozzovivo (Intermarché–Wanty–Gobert Matériaux), ki je z bolečinami v komolcu in z raztrganim dresom že končal dirko. Medtem ima devet ubežnikov še okoli dve minuti prednosti pred zasledovalci. Kolesarji zdaj čaka kratek vzpon na Colle di Berbenno (4.4km s 6.3% naklonom).

150 km do cilja: v glavnini je prišlo do padca, v katerega sta bila vpletena kolesarja ekip Eolo-Kometa in Caja Rural-Seguros RGA. Na tleh je pristal Mikel Nieve (Caja Rural-Seguros RGA), ki je moral tako na svoji zadnji dirki v karieri predčasno končati svoj nastop. Dirko pa je predčasno zaključil tudi Lorenzo Fortunato. Ubežniki imajo še 2:25 prednosti pred glavnino.

165 km do cilja: pred kolesarji je zdaj nekaj dirkanja po ravninskih delih, ubežniki imajo 3:30 prednosti pred glavnino, v kateri ritem narekujejo kolesarji UAE, Jumbo-Visme in Movistarja.

182 km do cilja: v begu je deveterica kolesarjev Luca Covili, Alex Tolio (Bardiani-CSF-Faizanè), Natnael Tesfatsion, Simone Ravanelli (Drone Hopper-Androni Giocattoli), Davide Bais (Eolo-Kometa), Alessandro De Marchi (Israel-Premier Tech), Lawson Craddock (BikeExchange-Jayco), Kenny Elissonde (Trek-Segafredo) in Cristian Scaroni (Astana Qazaqstan), ki ima 3:07 prednosti pred glavnino.

200 km do cilja: kolesarji so opravili z vzponom na Passo di Ganda, ubežniki imajo 5:20 prednosti pred glavnino z vsemi favoriti.

210 km do cilja: kolesarji se vzpenjajo na Passo di Ganda, ki ima povprečno 7,3-odstotno naklonino – najtežji del je pri vrhu, kjer je 15-odstotni naklon. Skupina desetih ubežnikov ima okoli štiri minute prednosti pred zasledovalci.

214 km do cilja: v ospredju se je izoblikovala ubežna skupina, ki jo sestavljajo Luca Covili, Alex Tolio (Bardiani-CSF-Faizanè), Fernando Barceló (Caja Rural-Seguros RGA), Natnael Tesfatsion, Simone Ravanelli (Drone Hopper-Androni Giocattoli), Davide Bais (Eolo-Kometa), Alessandro De Marchi (Israel-Premier Tech), Lawson Craddock (BikeExchange-Jayco), and Kenny Elissonde (Trek-Segafredo), Kamil Małecki (Lotto Soudal) in Cristian Scaroni (Astana Qazaqstan), ki ima že več kot tri minute prednosti pred glavnino, kjer so vsi favoriti za zmago.

224 km do cilja: ubežniki imajo na spustu iz Forcellino di Bianzano 43 sekund prednosti pred glavnino. Kolesarje še 9 km loči od vzpona na Passo di Ganda, najdaljšega vzpona, ki je lani tudi odločil dirko, ki jo je dobil Pogačar. Letos se kaj takega ne bo zgodilo, saj je do konca dirke še več kot 200 kilometrov.

230 km do cilja: v vodstvu je trojica kolesarjev Cristian Scaroni (Astana Qazaqstan), Simone Ravanelli (Drone Hopper-Androni Giocattoli) in Alex Tolio (Bardiani-CSF-Faizanè), ki ima 40 sekund prednosti pred glavnino. V ozadju je skočilo še nekaj kolesarjev. Kolesarje še 5 km loči do prvega vzpona dneva Forcellino di Bianzano.

247 km do cilja: majhno prednost si je prikolesaril Elie Gesbert (Arkéa-Samsic), ki ima nekaj sekund prednosti.

10.10: Kolesarji so startali z Dirko po Lomardiji. Na letošnji izvedbi nastopajo štirje kolesarji, ki so na Dirki po Lomardiji že slavili. To so Vincenzo Nibali, Bauke Mollema, Jakob Fuglsang in Tadej Pogačar.

Start dirke:

"Letos bo dirka nekoliko drugačna, še vedno je veliko vzponov. Mislim, da se bo dirka odločala v Comu. Trasa je pisana na kožo specialistom za vzpone, a na koncu se lahko po dolgih vzponih vse skupaj odloči tudi v sprintu. Pokazati bo treba vse. Lahko sem samozavesten tako na vzponih kot v sprintih, da se lahko kosam z najboljšimi. Veselim se, da bom spet dirkal skupaj z Jonasom. Od Toura je minilo že nekaj časa in verjamem, da je v dobri formi. A ni le on, tu je ogromno odličnih kolesarjev," je pred startom dejal Tadej Pogačar.

Snidenja s Pogačarjem je bil vesel tudi Vingegaard. "Mislim, da sem pripravljen, moja forma je dobra. Bomo videli ob koncu dneva, kako se bo vse skupaj razpletlo. Veselim se dirkanja proti Tadeju, je le najboljši kolesar na svetu. Tudi danes je eden od favoritov, dal bom vse od sebe. Do zdaj je bil na enodnevnih dirkah vedno boljši, jaz še nimam zmage na takih dirkah. To bo zahtevna dirka, bomo videli na koncu, kako se bo razpletlo," je dejal Danec.

Matej Mohorič je v zadnjem času v odlični formi. Foto: Guliverimage

Na startu je tudi zmagovalec Dirke po Hrvaški in drugi s 106. dirke za nagrado Piemonta Matej Mohorič. "Mislim, da je ta dirka narejena posebej za specialiste za vzpone. Imamo močno ekipo in smo zelo motivirani, da napademo zmago. Moja vloga v ekipi je nekako na odprtem, potrebne bo veliko komunikacije, da bomo videli, kdo ima najmočnejše noge.

Že pred startom je bilo v Bergamu zelo čustveno, saj se z današnjo dirko od kolesarske karavane poslavljata Vincenzo Nibali in Alejandro Valverde. "V svoji karieri sem velikokrat stal na stopničkah, glede na mojo formo, ne vem, zakaj mi to ne bi moglo uspeti tudi v Lombardiji," je pred začetkom dirke dejal Valverde.

Alejandro Valverde in Vincenzo Nibali se poslavljata. Foto: Guliverimage