Pogačarjev boj z Vingegaardom ob slovesu legend

Čas je za veliki kolesarski finale. Čas za zadnjo prestižno enodnevno klasiko, ki spada med pet spomenikov. In čas je za vnovičen obračun med dvema vrhunskima kolesarjema − Tadejem Pogačarjem in Jonasom Vingegaardom, ki sta na letošnjem Touru bila posebno bitko. V soboto je torej čas za Dirko po Lombardiji, na kateri bosta od Slovencev nastopila še Matej Mohorič in Jan Polanc.

Ob pogledu na vremensko napoved se v soboto obeta odličen zaključek razburljivega kolesarskega leta. Dirka po Lombardiji je zadnja od petih spomenikov, ki imajo v svetu kolesarstva posebno veljavo. Kako jo osvojiti, dobro ve slovenski šampion Tadej Pogačar (UAE Emirate), ki si je tekmece pokoril lani, velika želja pa je, da ponovi dosežek tudi letos.

Zaključni šov v svetu kolesarstva bo potekal na razgibani trasi, ki bo imela kar nekaj pasti. Za ljubitelje kolesarstva bo italijanska klasika, ki bo potekala od Bergama do Coma, še toliko bolj zanimiva, saj se bosta prvič po Dirki po Franciji pomerila zmagovalec Toura Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) in Tadej Pogačar. Končali se bosta tudi eri dveh kolesarskih velikanov − Vincenza Nibalija (Astana) in zimzelenega Alejandra Valverdeja (Movistar).

Za zaključek 253 kilometrov pekla

Žal na delu ne bomo videli Primoža Rogliča (Jumbo-Visma), ki je že končal sezono, in aktualnega svetovnega prvaka Remca Evenepoela, ki je pred avstralskim šovom osvojil še tritedensko Vuelto.

Letošnja trasa bo dolga 253 kilometrov in bo potekala po severni Lombardiji. Za razliko od lanskega leta, ko je slavil Pogačar, bosta letos Bergamo in Como zamenjala štartano oziroma ciljno mesto, kar se je v preteklosti že večkrat zgodilo. Pogi je takrat napadel 35 kilometrov pred ciljem, le Fausto Masnada mu je lahko sledil pri spustu, nato pa je član UAE Emirates v velikem slogu prvi prečkal ciljno črto.

Mohorič v vse boljši formi Ob Pogačarju bosta na dirki nastopila še dva slovenska kolesarja. Jan Polanc bo pomagal Pogiju, Matej Mohorič pa bo dirkal v dresu Bahrain Victorious. V zadnjem obdobju je dvignil svojo pripravljenost in kaže dobro formo. Zmaga na Dirki po Hrvaški in drugo mesto na Dirki za nagrado Piemonta sta dobri osnovi. Ob pravem dnevu bi se lahko tudi sam podal v lov za vrhunsko uvrstitev.

Slovenski kolesar je v dobri formi tudi v zaključku sezone dirk. Sredi tedna je osvojil dirko Tre Valli Varesine, na Giru dell'Emilia prejšnjo soboto pa je bil drugi, za Enricom Masom (Movistar).

Številni vzponi

In kakšna trasa čaka kolesarje? Ko bodo zapustili štart v Bergamu, bodo imeli pred seboj krajši vzpon na Forcellino di Bianzanno, po spustu z njega pa bo sledil prvi resnejši test. Klanec na Passo fi Ganda bo dolg 9,2 kilometra in imel povprečno 7,3-odstotno naklonino – najtežji del bo pri vrhu, kjer bo 15-odstotni naklon. Prav ta vzpon je bil lani odločilen in na katerem je Pogačar tudi napadel. Letos se kaj takega ne bo zgodilo, saj bo do konca dirke še več kot 200 kilometrov.

Foto: Il Lombardia

Sledilo bo nekaj krajših vzponov in približno 70 kilometrov nekoliko bolj ravninske vožnje. Nato bo prišel čas za vzpon na Madonno del Ghisallo in bo razdeljen na dva dela, in sicer v dolžini 8,6 kilometra, kjer bo 6,2-odstotni naklon. Morda lahko že tu pričakujemo solo napade proti kolesarski kapelici in znamenitemu muzeju, ki je na vrhu.

Zanimiv zaključek pred spustom do jezera Como

Vrhunec lahko pričakujemo 20 kilometrov pred ciljem, ko bo najprej vzpon na Civiglio v dolžini 4,2 kilometra in 9,7-odstotno naklonino. Na tem delu se pričakujejo napadi, a dirke takrat še ne bo konec. V krožni vožnji v mestu Como bo pred ciljnim spustom do jezera sledil še vzpon na San Fermo D. Battaglio, ki je dolg le 2,7 kilometra, povprečna naklonina pa bo znašala 7,2 odstotka. Povsem pri vrhu bo naklon ceste 10-odstoten.

Alejandro Valverde se letos pri 42-letih poslavlja od profesionalne športne kariere. Foto: Guliverimage

In kdo so letošnji favoriti ob Pogačarju, Vingegaardu, Nibaliju in Valverdeju? Julian Alaphilippe (QuickStep-AlphaVinyl) je vedno v tem krogu, tu so še Sergio Higuita (Bora Hansgrohe), Aleksandr Vlasov (Bora Hansgrohe), Domenico Pozzovivo (Intermarché-Wanty-Gobert), Rigoberto Urán (EF Education-EasyPost), Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Adam Yates (Ineos Grenadiers), naš Matej Mohorič (Bahrain Victorious), zanimivo pa bo videti, kako bo dirkal Enric Mas, saj bi lahko pomagal Valverdeju na njegovi zadnji dirki.