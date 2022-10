Na Hrvaškem slavil Matej Mohorič #video

Sedemindvajsetletni kolesar Bahrain Victoriousa Matej Mohorič je včeraj zelo dobro preračunal, kaj mora storiti, da v Zagrebu nadoknadi zaostanek osmih sekund za Jonasom Vingegaardom, kar mu je tudi uspelo. Tako je Mohorič kot prvi Slovenec osvojil rdečo majico za zmago na največji hrvaški dirki, ki ste jo lahko v preteklem tednu spremljali na naši televiziji. Kako mu je uspelo do zmage, smo poročali tudi v naši informativni oddaji Planet 18. Prispevek si lahko pogledate v zgornjem videu.

Foto: KL-Photo

Matematika pred zadnjo, šesto etapo dirke po Hrvaški s ciljem v Zagrebu je bila za Mateja Mohoriča enostavna. Ali z zmago na treh letečih ciljih pobrati 9 sekund odbitka, ali pa z etapno zmago v cilju pridobiti 10 sekund tako priti do skupne zmage. Seveda pa Vingegaard ni smel pobrati nobene odbitne sekunde. Mohorič je dobil prvi leteči cilj in ker zmagovalca Toura ni bilo med prvi tremi, se je njegova virtualna prednost pred Slovencem zmanjšala na 5 sekund. Odbitne sekunde na ostalih dveh letečih ciljih so pobrali ubežniki in odločitev je padla v ciljni ravnini. Mohorič je moral v šprintu osvojiti vsaj drugo mesto, ki prinaša šest sekund bonifikacije.

Mohorič je na koncu za pičlo sekundo premagal Jonasa Vingegaarda v skupni razvrstitvi in se veseli svoje druge letošnje zmage, potem ko je bil spomladi najboljši na klasiki Milano–San Remo.

"Poleti sem imel zdravstvene težave in ko sem šel v Kanado, sem se že počutil bolje. Vseeno nisem odšel na svetovno prvenstvo, ker ne bi bil dovolj konkurenčen. Tukaj pa so bile noge že prave in sem vesel, ker smo z ekipo osvojili hrvaško dirko," pravi Mohorič. Novo visoko uvrstitev bo Mohorič lovil v soboto, ko se bo z dirko Po Lombardiji tudi končala letošnja kolesarska sezona.

Foto: Guliverimage

Nocoj v oddaji Planet 18

V informativni oddaji Planet 18 boste izvedeli, komu natanko 20 dni pred glasovanjem kaže najbolje za predsednika republike. Bodite z nami.

Nocoj ob 18. uri ne zamudite novic dneva v naši informativni oddaji Planet 18. Z vami bo Katarina Braniselj.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Še več vsebin vas čaka tudi na Planeteka.si.