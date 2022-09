"Cilj je zelo nevaren, tam smo vedno padli" #video

Za kolesarji so že tri etape, pred njimi pa še tri. Vse, kar se bo dogajalo na Dirki po Hrvaški do nedelje, lahko spremljate vsako popoldne na Planet 2. Danes je na vrsti z 219 kilometri druga najdaljša etapa letošnje dirke, ki bo tudi najbolj slikovita. Štart bo v Biogradu na Moru, potem pa bo karavana pot nadaljevala po najlepši hrvaški cesti, nam dobro znani jadranski magistrali. Cilj bo okoli 17. ure v Crikvenici. Odlično 3. mesto je včeraj osvojil Slovenec Matej Mohorič, ki je tudi danes favorit za visoka mesta.

Govorili smo tudi z Mohoričem, ki je včeraj zasedel 3. mesto in je tudi danes favorit za visoko mesto. Zaveda pa se nevarnosti. "Ovinek na 400 m je zelo spolzek", opozarja Mohorič.

V oddaji Jutro na Planetu so se odločili, da bodo iz prve roke razkrili, kakšne so kolesarske poti, ki so jih prevozili najboljši na svetu, in kako je videti vodena kolesarska ekspedicija. V studiu smo zato gostili najbolj športno voditeljico Planet 18 Katarino Braniselj in Klemna Štimulaka, nekdanjega vrhunskega kolesarja in zdajšnjega organizatorja kolesarskih potovanj.

Ljubitelje kolesarjenja vabimo, da ob 15. uri preklopite na Planet 2 in si v živo ogledate 4. etapo kolesarske Dirke po Hrvaški. Jutri in v nedeljo pa se prenos začne prej, že ob 13. uri.

