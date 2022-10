Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič je danes na dobrodelni prireditvi Zlati krog s Primožem Rogličem svoje navijače in ljubitelje kolesarstva popeljal od Maribora do Ptuja in nazaj. Po izletu so se vrnili na Trg Leona Štuklja v Mariboru, kjer je ob druženju potekala tudi dražba nekaj dragocenih predmetov zasavskega kolesarskega šampiona.

"Nekaj najlepšega, kar se je lahko zgodilo, kar nam je uspelo organizirati. Veliko ljudi, veliko podpore. Veliko pozitivnih stvari, veliko donacij. Kolesarstvo je ekipni šport vas in nas. Drug drugega podpiramo in ustvarjamo lepe zgodbe," je po uspešni izvedbi Zlatega kroga povedal Primož Roglič.

Fotogalerija z dogodka (Blaž Weindorfer/Sportida):

1 / 46 2 / 46 3 / 46 4 / 46 5 / 46 6 / 46 7 / 46 8 / 46 9 / 46 10 / 46 11 / 46 12 / 46 13 / 46 14 / 46 15 / 46 16 / 46 17 / 46 18 / 46 19 / 46 20 / 46 21 / 46 22 / 46 23 / 46 24 / 46 25 / 46 26 / 46 27 / 46 28 / 46 29 / 46 30 / 46 31 / 46 32 / 46 33 / 46 34 / 46 35 / 46 36 / 46 37 / 46 38 / 46 39 / 46 40 / 46 41 / 46 42 / 46 43 / 46 44 / 46 45 / 46 46 / 46

"Najprej bi se zahvalil za to veliko udeležbo, nisem pričakoval, da bo toliko ljudi. A danes je predvsem vožnja in ne dirka, zato upoštevajmo cestne predpise, pazimo drug na drugega in se zabavajmo," je danes dopoldne v središču Maribora udeležence dobrodelne prireditve pozval slovenski šampion, olimpijski prvak v vožnji na čas iz Tokia ter trikratni zmagovalec Dirke po Španiji. "Pa da mi ne bo kdo slučajno na Vurberk 'upalil', ker moram biti prvi gor," se je še pošalil odlično razpoloženi kolesarski as, ki je letošnjo težavno sezono zaradi poškodb zaključil predčasno.

V ponedeljek na operacijo: Prišel sem do meje, ko moram to urediti

"Sezona bi bila lahko boljša, a lahko bi bila tudi slabša. Skušaš se iz nje nekaj naučiti. Na koncu je treba iz nje potegniti pozitivne stvari," je o sezoni povedal Zasavec. V ponedeljek gre na operacijo in nato začenja rehabilitacijo. Ramo, ki je bila večkrat izpahnjena, mora spraviti v boljše stanje. "Kaj to pomeni, ne želim preveč razmišljati. Ne gre za manjšo stvar. Roka bo po operaciji fiksirana za šest do osem tednov. Nato pa pasivno razgibavanje. Na srečo nismo ravno maja ali junija. Prišel sem do meje, ko moram to urediti, da sem bom po tem lahko pripravljal za novo sezono."

Zavrnil je govorice, da zapušča Jumbo-Vismo. In kakšno vlogo pričakuje v ekipi naslednjo sezono? "Takšno, da bom lahko zmagoval dirke," odgovarja z nasmehom.

Danes pa v ospredju dobrodelna nota

Danes je bila v ospredju predvsem dobra volja, sproščenost in nenazadnje dobrodelna nota njegovega projekta Zlati krog. V sodelovanju z Novo KBM je namreč zbiral denar za Fundacijo Primoža Rogliča, s katero podpira mladoletne športnike iz socialno šibkih okolij, po sproščeni vožnji do Ptuja in nazaj tudi z dražbo dvokolesa iz oglasov za omenjeno banko, v katerih nastopa s svojo ženo Loro, pa njegovega dresa ter zbirko edinstvenih ročnih ur.

Na tej prireditvi so zbirali denar predvsem za nakup koles in čelad za otroke. "Delati dobro. Ni nepravilne smeri," pa pove o nadaljnih načrtih svoje fundacije, kjer ima glavno besedo sicer njegova žena.

Preberite še: