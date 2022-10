Ganna zrušil rekord v vožnji na eno uro, tudi nepriznanega Boardmanovega

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prejšnji uradni rekord je imel Britanec Dan Bigham, ki je na isti progi avgusta prevozil 55,548 km. Bigham je sicer inženir pri Gannovi ekipi Ineos Grenadiers in je tudi zasnoval moderno kolo, s katerim je Ganna postavil rekord, poroča STA.

Ganna je rekord dosegel v popolnoma nadzorovanih okoliščinah. Predtavniki Ineosa v dvorano niso spustili gledalcev, nadzorovali so vlažnost in temperaturo na velodromu. Ganna se je s starta pognal pri 27 stopinjah Celzija in je tako lažje nadzoroval tudi telesno temperaturo.

Že pred startom je bilo zelo verjetno, da bo porušil rekordno znamko, vprašanje je bilo samo še, za koliko. Po četrtini podviga se je izkazalo, da je dovolj hiter tudi za to, da preseže Boardmanov podvig iz leta 1996 in uspelo mu je.

