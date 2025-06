Hitreje kot Porsche in Rimac: kitajski rekord na Nordschleifu #foto

Na slavni nemški stezi Nordschleife, kjer je bila zadnja dirka formule ena pred 50 leti, se je zgodil nov pomemben mejnik. Kitajski avtomobil je postavil nov absolutni rekord med serijskimi električnimi avtomobili. Xiaomi je uspel z modelom SU7 ultra zdaj tudi uradno postaviti rekord, ki znaša sedem minut in štiri sekunde in 957 tisočink. To je skoraj tri sekunde hitreje kot porsche taycan turbo GT, hitreje je tudi od Teslinih avtomobilov z oznako plaid in tudi od hrvaškega električnega “super avtomobila” rimac nevere.

Doseženi čas xiaomi SU7 ultra postavlja v družbo bencinskih športnikov kot so porsche GT3, mercedesa AMG GT R pro, porscheja caymana GT4.

Sistemska moč pogona prek 1.500 "konjev"

Xiaomi je za svoj prvi avtomobil SU7 športno različico ultra predstavil konec februarja. Avtomobil ima tri elektromotorje s sistemsko močjo prek 1.500 “konjev”. Na Kitajskem stane slabih 530 tisoč juanov.

S še bolj skrajno različico avtomobila, ki so jo izdelali skupaj z britanskim Prodrivom, je Xiaomi lani jeseni na Nordschleifu postavil celo čas 6 minut in 46 sekund.

Foto: Xiaomi Foto: Xiaomi