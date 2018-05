Jesse Owens je v 30-. letih preteklega stoletja postavil nemalo mejnikov. Foto: Getty Images

Leta 1935 je atlet Jesse Owens poskrbel za po mnenju številnih najbolj norih 45 minut v športni zgodovini.

Američan je na mitingu v Michiganu kot za stavo postavljal najboljše znamke na svetu in v zgolj tri četrt ure vknjižil tri svetovne rekorde, enega pa izenačil.

Postal je lastnik svetovnih rekordov v daljini, teku na 220 jardov in 220 jardov z ovirami ter izenačil rekord na 100 jardov. Leto zatem je na olimpijskih igrah postavil piko na i s štirimi zlatimi kolajnami, in sicer je konkurenco ugnal v šprintu na 100 metrov, 200 metrov, 4 x 100 metrov in v skoku v daljino.

Leta 2012 je bil sprejet v Mednarodni atletski hram slavnih.

Zgodilo se je še …

Leta 1947 je portugalska nogometna reprezentanca v Lizboni gostila Anglijo in izgubila kar z 0:10, kar je najvišji poraz v njeni zgodovini.

Leta 1967 je škotski nogometni klub Celtic v finalu pokala državnih prvakov (kasneje liga prvakov) z 2:1 premagal milanski Inter na štadionu Nacional v Lizboni pred 54 tisoč navijači.

Leta 1977 je angleški nogometni klub Liverpool v finalu pokala državnih prvakov (kasneje liga prvakov) s 3:1 premagal nemško Borussio Monchengladbach na Olimpijskem štadionu v Rimu.

Leta 1983 je nemški nogometni klub HSV v finalu pokala državnih prvakov (pozneje liga prvakov) z 1:0 premagal Juventus na Olimpijskem štadionu v Ateni in prišel do edinega evropskega naslova v zgodovini kluba.

Leta 1992 so nogometaši PSV v finalu pokala pokalnih prvakov (poznejši ligi prvakov) s 6:5 po enajstmetrovkah (po rednem delu igre je bilo 0:0) premagali Benfico.

Leta 1995 je v 47. letu starosti umrl legendarni hrvaški košarkar Krešimir Ćosić, dvakratni svetovni in enkratni olimpijski prvak z Jugoslavijo. Z največjih tekmovanj je prinesel 14 odličij.

Leta 2001 je Erik Weihenmayer kot prvi slepi človek priplezal na Mount Everest.

Leta 2003 je na nogometni tekmi v San Joseju proti Walesu (2:0) zadnjič za ZDA nastopil Jeff Agoos, s 134 nastopi tretji na večni lestvici tekem v izbrani vrsti ZDA.

Leta 2005 je angleški nogometni klub Liverpool v finalu lige prvakov na štadionu Atatürk v Istanbulu prišel do evropskega naslova, potem ko je italijanski Milan premagal po streljanju enajstmetrovk s 6:5 (po rednem delu igre je bilo 3:3). Angleži so ob polčasu zaostajali z 0:3, a nato v pičlih šestih minutah drugega polčasa izenačili izid (zadeli so v 54., 56. in 60. minuti) ter izsilili podaljške, nato pa še strele z bele točke.

Rodili so se:

1924 – pokojni madžarski nogometaš István Nyers

1932 – nekdanji ameriški košarkar in trener K. C. Jones

1933 – nekdanji angleški nogometaš Ray Spencer

1953 – nekdanji argentinski nogometaš Daniel Passarella

1957 – nekdanji kanadski hokejist Robert Picard

1965 – nekdanji ameriški boksar Sugar Ray Robinson

1971 – nekdanji italijanski maratonec Stefano Baldini

1975 - nekdanji hokejist Klemen Mohorič

1975 – nekdanji švicarski nogometaš Blaise Nkufo

1976 – nekdanji švedski skakalec v višino Stefan Holm

1976 – nekdanji mehiški nogometaš Miguel Zepeda

1979 – nekdanji ameriški nogometaš Carlos Bocanegra

1980 – španski nogometaš David Navarro

1982 – kenijski atlet Ezekiel Kemboi

1984 – kanadski hokejist Kyle Brodziak

1985 – francoski nogometaš Demba Ba

1986 – valižanski kolesar Geraint Thomas

1987 – poljski smučarski skakalec Kamil Stoch

1988 – južnoafriški plavalec Cameron van der Burgh

1994 – kanadski hokejist Matt Murray

1996 – češki hokejist David Pastrňák