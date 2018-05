Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

... leta 1992 je španska Barcelona v finalu pokala pokalnih prvakov (kasnejši ligi prvakov) z 1:0 po podaljških premagala Sampdorio. Odločilni gol je zabil Nizozemec Ronald Koeman v 112. minuti, v moštvu poražencev pa je 90 minut igral tudi Srečko Katanec.

Katanec, ki je pri sedmih letih začel igrati nogomet pri NK Ljubljana, je leta 1981 prestopil k Olimpiji, leta 1985 je odšel k zagrebškemu Dinamu, že naslednje leto pa k beograjskemu Partizanu in z njim leta 1987 osvojil naslov državnega prvaka.

V tujino je odšel v sezoni 1988/89, ko je igral za nemški Stuttgart in se z njim uvrstil v finale pokala UEFA.. Takrat so izgubili proti italijanskemu Napoliju.

Naslednjo sezono ge je pot vodila v genovsko Sampdorio. Že v isti sezoni je z njo osvojil pokal pokalnih zmagovalcev. Leta 1991 je v dresu Sampdorie osvojil naslov državnega prvaka v Italiji, naslednje leto se je z istim moštvom uvrstil v finale lige prvakov, njegovo moštvo pa je v podaljšku klonilo proti Barceloni. S Sampdorio je leta 1994 osvojil še italijanski superpokal.

Zgodilo se je še …

Leta 1981 je angleški Ipswich Town na povratni tekmi finala pokala UEFA (prejšnji pokal velesejmskih mest) izgubil z 2:4 proti nizozemskemu AZ Alkmaarju na Olimpijskem štadionu v Amsterdamu pred 28.500 navijači, a s skupnim izidom 5:4 vseeno osvojil prestižno lovoriko.

Leta 1983 je Larry Holmes v težki kategoriji premagal Tima.

Leta 1991 je bil v ligi NBA Michael Jordan razglašen za najkoristnejšega igralca.

Leta 1992 sta košarkarski reprezentanci Slovenije in Hrvaške sta v Slovenskih Konjicah odigrali prvo medsebojno tekmo tekmo. Zmagala je Hrvašk z izidom 93:74. Kapetan Dražen Petrović je takrat dosegel 18 točk.

Leta 1998 je madridski Real v finalu lige prvakov v Amsterdamu z 1:0 premagal torinski Juventus. Strelec zmagovitega gola je bil v 67. minuti Srb Predrag Mijatović.

Leta 2005 je kariero sklenil Steve McManaman, ki je največji pečat pustil v Liverpoolu, igral pa tudi v Real Madridu, s katerim je dvakrat osvojil evropsko krono, in Manchester Cityju. V dresu Anglije je nastopil 37-krat in zabil tri gole.

Leta 2013 je trener Jose Mourinho zapustil zapustil Real Madrid.



Leta 2017 je slovenska telovadka Tjaša Kysselef na tekmi svetovnega pokala v Osijeku osvojila tretje mesto na preskoku.

Leta 2017 so v Nemčiji v tamkajšnji nogometni bundesligi odigrali zadnji prvenstveni krog sezone 2016/17, v katerem se je nove prvenstvene lovorike veselil Bayern München. V njegovem dresu sta zadnji tekmi odigrala legendarna dolgoletna člana evropske elite, svetovni in evropski prvak s Španijo Xabi Alonso in svetovni prvak z Nemčijo Philipp Lahm, ki sta po tekmi tekmi odšla v pokoj.

Rodili so se …

1952 nekdanji kamerunski nogometaš Roger Milla

1964 nekdanji romunski nogometaš Miodrag Belodedić

1969 nekdanji argentinski teniški igralec Alberto Mancini

1981 španski ngometni vratar Íker Casillas

1982 češki nogometni vratar Petr Čech