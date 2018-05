... Peter Vilfan, nekdanji slovenski košarkar, je leta 1995 prevzel takratno Smelt Olimpijo. Vilfan je pozneje v svoji knjigi zapisal, da mu je bilo žal, da je prevzel vlogo trenerja. Trenerski stolček je zapustil po štirih mesecih, ko je 19. septembra ponudil svojo odstop.

Peter Vilfan je večino svoje igralske kariere igral v Ljubljani za Smelt Olimpijo. Sicer se je dvakrat vmes odpravil igrat drugam, najprej v Split k Jugoplastiki in nato še za beograjski Partizan. V obeh klubih je ostal le na kratko, v splitu dve, v Beogradu pa po eno sezono, ter se vedno vrnil v Olimpijo.

Zgodilo se je še ...

Leta 1963 je londonski Tottenham na finalni tekmi v Rotterdamu s 5:1 premagal Atletico iz Madrida in osvojil pokal pokalnih zmagovalcev ter postal prvi angleški klub, ki je osvojil kak evropski naslov.

Leta 1996 je Bayern München na povratni tekmi finala pokala UEFA (prejšnji pokal velesejemskih mest) na štadionu Parc Lesure pred 36.000 gledalci premagal Bordeaux s 3:1 in s skupnim izidom 5:1 osvojil prestižno tekmovanje.

Leta 1997 je v finalu evropskega nogometnega pokala pokalnih zmagovalcev v Rotterdamu Barcelona premagala branilce naslova Paris St. Germain (PSG) z 1:0 (1:0). Strelec edinega zadetka je bil v 39. minuti z enajstmetrovke Brazilec Ronaldo.

Leta 1997 je nemški Schalke na povratni tekmi finala pokala UEFA (prejšnji pokal velesejemskih mest) na štadionu San Siro v Milanu pred 83.000 gledalci izgubil proti Interju z 0:1 (na prvi tekmi je zmagal z 1:0), nato pa po strelih z bele točke prišel do zmage s 4:1.

Leta 2000 so po nepričakovani osvojitvi naslova italijanskega nogometnega prvaka navijači Lazia zbrali na rimskih ulicah in glasno proslavili uspeh svojega moštva. Lazio si je po 26 letih čakanja naslov izboril v zadnjem krogu, ko je so s 3:0 premagal Reggino, njegov največji konkurent Juventus pa je nepričakovano z 0:1 izgubil v Perugii.

Leta 2001 je v 56. letu starosti in po nenadni bolezni umrl Bobby Murdoch, nekdanji zvezdnik Celtica iz Glasgowa. Murdoch je bil član zlate generacije, ki je leta 1967 kot prva britanska ekipa osvojila najprestižnejši nogometni naslov na stari celini.

Leta 2002 je madridski Real prišel do devetega naslova evropskega prvaka, ko je Bayer Leverkusen v finalu lige prvakov v Glasgowu premagal z 2:1. Odločilni gol je v 45. minuti zabil Francoz Zinedine Zidane, ki je zadel s fantastičnim volejem.

Leta 2004 je FIFA odločila, da bo Republika Južna Afrika gostila svetovno nogometno prvenstvo leta 2010, ki bo prvič v zgodovini v Afriki. Izvršni komite mednarodne nogometne zveze je na zasedanju v Zürichu že v prvem krogu glasovanja odločil, da prvenstvo, za katerega sta kandidirala še Maroko in Egipt, dodeli JAR. Že pred zaključnim glasovanjem je Tunizija sama odstopila, Libijo pa so zaradi neupoštevanja vseh kriterijev kandidature izločili iz glasovanja.

Leta 2004 je Arsenal postal prvi angleški nogometni klub po letu 1889, ki je osvojil prvenstvo brez izgubljene tekme. V zadnjem, 38. krogu so Topničarji premagali Leicester z 2:1 in tako le potrdili naslov, ki so ga imeli v žepu že od 35. kroga. Arsenal je zabeležil 26 zmag in 12 remijev.

Leta 2004 je Milenko Ačimovič v prvi francoski ligi (sezona 2003/04) zabil gol za Lille pri zmagi z 2:0 nad Bastio. V tej sezoni je Lille zasedel deseto mesto v prvenstvu.

Leta 2005 je Nastja Čeh na derbiju belgijske lige v 33. krogu proti Anderlechtu pri remiju z 2:2 prispeval dva zadetka za Brugge, ki je ob koncu sezone osvojil naslov.

Leta 2007 se je na tekmi švedskega prvenstva s svojim AIK-jem huje poškodoval (strgane križne vezi kolena) slovenski reprezentant Miran Burgič. Zdravniki so mu napovedali od sedem do devet mesecev okrevanja.

Leta 2007 je UEFA izbrala 10 nogometašev, ki bodo po mnenju strokovnjakov krojili igro v prihodnjih letih. Podlaga za izbor je bilo evropsko prvenstvo do 17 let, najbolj talentirani igralci pa so: David De Egea, Dimitri Daeseleire, Holmar Orn Eyolfsson, Artur Karnoza, Nacer Barazite, Iago Falque, Toni Kroos, Victor Moses, Eden Hazard in Damien Le Tallec.

Leta 2009 je boksar Dejan Zavec v Magdeburgu dosegel 26. zmago v karieri, potem ko je po točkah ugnal Poljaka Areka Maleka.

Rodili so se …

1952 nekdanji bosanski nogometaš Vahid Halihodžić

1965 nekdanji brazilski nogometaš Rai

1970 nekdanji nizozemski nogometaš Ronald in Frank de Boer (Nizozemska)

1970 nekdanji ameriški košarkar Keith Tower

1978 nekdanji brazilski nogometaš Edu

1981 senegalski nogometaš Patrice Evra

1987 britanski teniški igralec Andy Murray