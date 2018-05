Foto: Reuters

… leta 1979 sta na najvišjo goro sveta, 8.850 metrov visoki Mount Everest, priplezala Kranjčana Andrej Štremfelj in Nejc Zaplotnik.

13. maja ob 13.51 po nepalskem času sta Andrej Štremfelj in Nejc Zaplotnik osvojila vrh najvišje gore na planetu. Sestopila sta po ameriški smeri v Hornbeinov kuloar ali ozebnik, kjer je Štremfelj na najbolj strmem delu zdrsnil. Nekaj nižje se je s cepinom ustavil. Prehitela ju je noč, vodji pa se po radijskih zvezah nista oglašala. Naproti jima je šel Bojan Pollak, ki je v delu ozebnika spustil vrv, da bi jo popotnika v temi lahko našla, smer pa je označil še z možici - kupčki kamenja. Ko se je vrnil v tabor 4, sta ga kolega že čakala tam, saj sta izstopila nekaj višje.

Čez dva dneva so vrh dosegli še Stane Belak, šerpa Angh Phu in Stipe Božić. Ob vrnitvi jih je ujel vihar, nato v Hornbeinovem ozebniku še noč. Na 8.400 metrih so brez vsake zaščite čakali jutro, tudi njihov radio ni deloval. Borut Bergant, Ivan Kotnik in Vanja Matijevec so iz tabora 5 odšli iskat pogrešane in jih srečali na snežišču pod kuloarjem. Izčrpani šerpa je segel po čaju, sedel na sneg in omahnil v smrt. Padel je dva tisoč metrov nižje na ledenik Rombuk.

Manj kot štiri leta po uspehu je v snežnem plazu na pobočjih 8.125 metrov visokega Manasluja v Himalaji 24. aprila 1983 umrl Nejc Zaplotnik. Plaz je skupaj z njim odnesel tudi splitskega alpinista Anteja Bućana.

Zgodilo se je še …

Leta 1909 se je v Milanu začela prva kolesarska Dirka po Italiji. V osmih etapah so kolesarji prevozili 2.448 kilometrov, zmagal pa je Italijan Luigi Ganna.

Leta 1914 se je rodil Joe Louis, ameriški boksar, ki je v težki kategoriji kraljeval od leta 1937 do 1949. Neporažen svetovni prvak je bil kar 140 mesecev zapored in velja za enega največjih boksarjev v zgodovini. Umrl je 12. aprila 1981.

Leta 1951 so v Limi v Peruju odprli štadion Universidad San Marcos, ki sprejme 43 tisoč navijačev.

Leta 1992 je Ajax na povratni tekmi finala pokala Uefa (prejšnji pokal velesejemskih mest) na Olimpijskem štadionu v Amsterdamu pred 42 tisoč gledalci remiziral s Torinom brez zadetkov in s skupnim izidom 2:2 zaradi golov v gosteh osvojil prestižno tekmovanje.

Leta 1992 je na prijateljski tekmi proti Ferskim otokom v Oslu (2:0) za Norveško prvič nastopil Henning Berg, s stotimi nastopi drugi na večni lestvici norveške izbrane vrste.

Leta 1998 so nogometaši londonskega Chelseaja na finalni tekmi evropskega pokala pokalnih zmagovalcev v Stockholmu premagali Stuttgart z 1:0 (0:0). Strelec zmagovitega zadetka za Londončane je bil Italijan Gianfranco Zola (71.), ki je na igrišče stopil le nekaj sekund pred tem.

Leta 2002 je dva dni po operaciji na možganih umrl Valerij Lobanovski, dolgoletni trener ukrajinskega nogometnega kluba Dinamo iz Kijeva.

Leta 2005 je francoskega reprezentančnega vratarja Fabiena Bartheza doletela kazen prepovedi igranja za sedem mesecev. Vratar Olympique Marseilla je isto leto februarja na prijateljski tekmi proti maroškemu Club Wydad Casablanca pljunil sodnika, zaradi česar je najprej dobil šestmesečno prepoved igranja. Francoska nogometna zveza se je na odločitev pritožila, kasneje pa je dobil še mesec več kazni.

Leta 2006 je Liverpool v finalu pokala FA v Cardiffu po izvajanju enajstmetrovk ugnal West Ham United. To je bil za Liverpool sedmi osvojeni FA-pokal v zgodovini.

Leta 2007 so si nogometaši Domžal tri kroge pred koncem državnega prvenstva z zmago nad Primorjem zagotovili neulovljivo prednost in prvič v zgodovini postali državni prvaki Slovenija.

Leta 2012 je Manchester City prvič osvojil angleško nogometno prvenstvo premier league.

Leta 2014 je nekdanji selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek z ekipo Rijeke osvojil hrvaški pokal. Na povratni tekmi na Kantridi pred 11 tisoč gledalci je Rijeka ugnala zagrebški Dinamo z 2:0.

Rodili so se …

1914 – pokojni ameriški boksar Joe Louis

1961 – nekdanji ameriški košarkar Dennis Rodman

1965 – nekdanji srbski nogometaš Predrag Spasić

1967 – nekdanji slovenski nogometaš Milan Čavnik

1976 – nekdanji valižanski nogometaš Mark Delaney

1978 – nekdanji slovenski nogometaš Jaka Jakopič

1979 – nekdanji ukrajinski nogometaš Vjačeslav Ševčuk

1983 – nogometaš Slonokoščene obale Yaya Toure

1985 – slovaški hokejist Jaroslav Halak

1985 – kanadski hokejist Travis Zajac

1987 – nizozemska kolesarka Marianne Vos

1993 – belgijski nogometaš Romelu Lukaku