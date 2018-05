Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Foto: Guliver/Getty Images … leta 1982 se je v nesreči na kvalifikacijah pred dirko formule ena za Veliko nagrado Belgije v Zolderju ubil kanadski dirkač Gilles Villeneuve.

Osem minut pred koncem kvalifikacij je Villeneuve v hitrem krogu lovil čim boljši štartni položaj, ko je v ovinku Butte ujel veliko počasnejšega Jochena Massa. Nemški dirkač moštva March se je hitro bližajočemu se Kanadčanu umaknil na desno stran steze, da bi ta mimo zapeljal po dirkaški liniji, a je žal tudi Villeneuve Massa poskušal prehiteti po desni.

Dirkalnika sta trčila, Villeneuvov ferrari je poletel in po skoraj sto metrih treščil na tla. Kanadskega dirkača je še vedno privezanega na sedež vrglo še kakšnih 50 metrov dlje, pristal je v žičnati ogradi in tam brez čelade nepremično obsedel.

Na pomoč so mu priskočili tekmeci, hitro je bila na kraju nezgode tudi zdravniška ekipa, ki je 32-letnega Kanadčana spravila v bolnišnico Univerze St. Raphael. Od tam so sporočili, da si je nesrečni dirkač zlomil vrat. Umrl je malo po 21. uri tistega dne.

Gilles Villeneuve je v formuli ena dirkal le štiri polne sezone in v tem času dosegel šest zmag. Priljubljen je bil zaradi svojega brezkompromisnega sloga dirkanja, naslova svetovnega prvaka pa ni osvojil nikoli. To je leta 1997 uspelo njegovemu sinu Jacquesu.

Zgodilo se je še …

Leta 1898 so bile odigrane prve tekme italijanske nogometne lige.

Leta 1984 je bil zgrajen štadion La Beaujoire-Louis Fonteneau, na katerem tekme igra francoski nogometni klub Nantes, sprejme pa 38.285 navijačev.

Leta 1994 je v finalu svetovnega hokejskega prvenstva skupine A v Milanu reprezentanca Kanade po kazenskih strelih premagala Finsko s 4:3. Hokejisti Kanade so tako po 33 letih spet postali svetovni prvaki.

Leta 1995 je slovenska moška rokometna reprezentanca izgubila uvodno srečanje na svetovnem prvenstvu na Islandiji proti Hrvaški s 24:26 (9:13). Prvi zgodovinski gol na svetovnih prvenstvih za Slovenijo je iz sedemmetrovke dosegel Roman Pungartnik.

Leta 2002 so nogometaši londonskega Arsenala krog pred koncem državnega prvenstva postali prvaki Anglije. V derbiju predzadnjega kroga premier lige so v gosteh premagali branilce naslova Manchester United z 1:0 (1:0). Arsenal je teden dni pred tem osvojil tudi angleški pokal.

Leta 2004 je Milenko Ačimovič v prvi francoski ligi (sezona 2003/04) zabil gol za Lille pri zmagi z 2:1 nad Bordeauxem. V tej sezoni je Lille zasedel deseto mesto v prvenstvu.

Leta 2007 je slovenski smučarski skakalec Rok Benkovič tudi uradno potrdil, da končuje športno kariero. Največji uspeh je dosegel leta 2005, ko je v Oberstdorfu osvojil naslov svetovnega prvaka na srednji napravi.

Leta 2013 je Alex Ferguson sporočil, da se po koncu sezone poslavlja od nogometa in po 26 letih zapušča mesto menedžerja angleškega nogometnega kluba Manchester United. V tem času je Škot rdeče vrage popeljal do 13 naslovov angleških prvakov, pet pokalov FA in dveh naslovov v ligi prvakov.

Rodili so se:

1916 – nekdanji predsednik Mednarodne nogometne zveze, Brazilec Joao Havelange

1932 – pokojni ameriški boksar Sonny Liston

1935 – nekdanji angleški nogometaš Jack Charlton

1942 – nekdanji severnoirski nogometaš Terry Neill

1960 – nekdanji italijanski nogometaš Franco Baresi

1966 – nekdanji brazilski nogometaš Claudio Taffarel

1967 – nekdanji slovenski hokejist Andrej Razinger

1970 – nekdanji slovenski nogometaš Damjan Gajser

1970 – nekdanji španski nogometaš, zdaj trener Luis Enrinque

1977 – grški košarkar Theodoros Papaloukas

1978 – brazilski nogometaš Lucio

1981 – italijanski nogometaš Andrea Barzagli

1982 – tajski boksar Buakaw Banchamek (Por. Pramuk)

1983 – slovenski nogometaš Sašo Božičič