Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Leta 1949 je v tragični letalski nesreči, le nekaj dni za tem, ko je osvojilo rekordni peti zaporedni naslov prvaka, umrlo moštvo italijanskega Torina, to se je do tragedije lahko pohvalilo še z dvema zmagama v italijanskem pokalu.

Ekipa se je vračala s prijateljske tekme proti Benfici v Lizboni. Tragedija Superga je dobila ime po istoimenski baziliki, v katero se je zaletelo nesrečno letalo. Skupaj je umrlo kar 31 ljudi.

Po tej tragediji je Torino osvojil le še en naslov italijanskega prvaka in se dvakrat veselil zmage v italijanskem pokalu. V Evropi je Torino nase resno opozoril v pokalu UEFA leta 1992, ko je prišel do finala, a tam izgubil proti amsterdamskemu Ajaxu.

Zgodilo se je še ...

Leta 1904 je bil ustanovljen nemški nogometni klub Schalke, ki je do zdaj osvojil sedem naslovov nemškega prvaka in leta 1997 zmagal v pokalu UEFA.

Leta 1960 je v povratni tekmi finala nogometnega pokala velesejemskih mest (poznejši pokal UEFA oziroma zdajšnja liga Europa) Barcelona na štadionu Nou Camp v Barceloni pred 70 tisoč gledalci s 4:1 premagala Birmingham in s skupnim izidom 4:1 osvojila prestižno lovoriko.

Leta 1983 je na prijateljski tekmi proti Kubi v Sofiji (5:2) prvič za Bolgarijo nastopil legendarni vratar Borislav Mikhailov, ki je v izbrani vrsti skupaj zbral kar 102 nastopa, kar ga uvršča na drugo mesto lestvice nastopov v bolgarski reprezentanci.

Leta 1994 so nogometaši Arsenala osvojili do zdaj edino evropsko lovoriko. Londonsko moštvo je zmagalo v nekdanjem pokalu pokalnih zmagovalcev. Na finalni tekmi v Köbenhavnu so topničarji premagali branilca naslova Parmo z 1:0. Edini zadetek je dosegel Alan Smith v 21. minuti.

Leta 2012 je v 49. letu starosti umrl nekdanji nigerijski nogometaš Rashidi Yekini. Afriški nogometaš leta 1993, ki je z Nigerijo nastopil na dveh svetovnih prvenstvih, je nogometno pot končal le sedem let pred tem. V Evropi je igral za Vitorio Setubal, pirejski Olympiacos, lizbonski Sporting in Zürich. Za Nigerijo je ta napadalec v 58 nastopih zabil kar 37 golov.

Rodili so se:

1931 – nekdanji nizozemski hitrostni drsalec Jan Pesman

1939 – nekdanji kanadski hokejist Leon Rochefort

1957 – nekdanja kanadska alpska smučarka Kathy Kreiner

1964 – nekdanja kubanska atletinja, skakalka v višino Silvia Costa

1973 – nekdanji kanadski hokejist John Madden

1978 – nekdanji hrvaški nogometaš Igor Biščan

1978 – nekdanja češka teniška igralka Vladimira Uhlirova

1979 – nekdanji slovenski nogometaš Mitja Emeršič

1981 – kamerunski nogometaš Eric Djemba-Djemba

1981 – slovenski nogometaš Amel Mujaković

1982 – nekdanji avstrijski plavalec Markus Rogan

1983 – kanadski hokejist Derek Roy

1984 – švicarska umetnostna drsalka Sarah Meier

1987 – španski nogometaš Cesc Fabregas

1988 – belgijski nogometaš Radja Nainggolan

1990 – ameriška teniška igralka Irina Falconi