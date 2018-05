Leta 1994 se je na dirki svetovnega prvenstva v formuli 1, veliki nagradi San Marina, smrtno ponesrečil trikratni svetovni prvak Ayrton Senna. V enem izmed ovinkov mu je med dirko počila cev, ki povezuje kolesa in volan. Kljub ostremu zaviranju je s hitrostjo več kot 200 kilometrov na uro trčil v zid, ki ločuje dirkališče od potoka. Senno so hitro naložili v helikopter in ga odpeljali v bolnišnico v Bologni, kjer pa so ob 18.40 lahko le še uradno potrdili njegovo smrt.

Brazilec je v formuli 1 prvič nastopil leta 1984, leto pozneje pa na VN Portugalske že prišel do prve zmage. V karieri je zbral kar 41 zmag in 80 stopničk na tekmah za svetovno prvenstvo. Svetovni prvak je bil v letih 1988, 1990 in 1991.

Leta 1958 je v povratni tekmi finala nogometnega pokala velesejemskih mest (poznejši pokal UEFA oziroma zdajšnja liga Europa) Barcelona na štadionu Nou Camp v Barceloni pred 62 tisoč gledalci s 6:0 premagala London XI in s skupnim izidom 8:2 osvojila prestižno lovoriko.

Zgodilo se je še ...

Leta 1961 so v Veliki Britaniji športne stavnice postale zakonite.

Leta 1989 so v Pjongjangu v Severni Koreji zgrajen največji štadion na svetu, Rungnado May Day Stadium, ki prejme kar 150 tisoč navijačev. Poimenovan je po reki Taedong na otoku Rungra, na katerem leži. Je kar dvakrat večji od olimpijskega štadiona v Seulu v Južni Koreji. Razprostira se na 207 tisoč kvadratnih metrih, visok je 60 metrov in ima osem nadstropij. Oblikovan je v obliki rože.

Leta 1995 je bil za najboljšega obrambnega igralca košarkarske lige NBA zbran takratni košarkar moštva Denver Nuggets, Dikembe Mutombo iz Zaira.

Leta 1999 je zadnji gol v dresu Liverpoola, za katerega je igral deset let, zabil angleški nogometaš Steve McManaman. Po koncu sezone se je preselil v madridski Real.

Leta 2004 so košarkarji Maccabija Tel Aviva postali evropski prvaki, potem ko so v finalu evrolige s 118:74 premagali Skipper iz Bologne.

Rodili so se:

1947 – nekdanji slovenski nogometaš Danilo Popivoda

1948 – nekdanja madžarska atletinja, šprinterka Györgyi Balogh

1950 – nekdanji škotski nogometaš Danny McGrain

1961 – nekdanji ruski atlet, metalec kladiva Vasilij Sidorenko

1968 – nekdanji nemški nogometaš Oliver Bierhoff

1973 – nekdanji nemški nogometaš Oliver Neuville

1975 – nekdanji ruski nogometaš Aleksej Smertin

1976 – nekdanja nizozemska plavalka Patricia Stokkers

1981 – beloruski nogometaš Aleksander Hleb

1983 – nekdanji francoski plavalec Alain Bernard

1984 – slovenski nogometaš Mišo Brečko

1984 – ameriški hokejist David Backes

1984 – kanadski hokejist Patrick Eaves

1987 – italijanski nogometaš Leonardo Bonucci

1987 – nekdanja izraelska teniška igralka Shahar Pe'er

1990 – nemški nogometaš Diego Contento

1996 – švedski hokejist William Nylander