Tragična smrt enega najboljših voznikov formule 1 pretresla svet #IzArhiva

Skok v športno preteklost

Na pogrebu so bili tudi številni znani obrazi. Njegovo krsto so nosili Alain Prost, Emerson Fittipaldi, Rubens Barrichello in Gerhard Berger. Foto: Reuters

Legendarni Ayrton Senna je imel v Braziliji status boga. Ko je dirkal na prizoriščih formule 1, so bili njegovi rojaki prikovani pred male zaslone in ob njegovih uspehih dobili zadoščenje ter kanček veselja, ki ga v svojih življenjih zaradi revščine niso imeli. A ni bil priljubljen le doma, ogromno privržencev je imel po vsem svetu.

Z brezkompromisnim načinom vožnje je navduševal ljubitelje bencinskih hlapov. Do prve zmage se je dokopal v sezoni 1985, ko je dirkal za Lotus, na prvi naslov svetovnega prvaka pa je moral počakati tri leta, ko se je na vrh zapeljal z McLarnovim dirkalnikom. Enak podvig je spisal še v letih 1990 in 1991.

Težave z Williamsovim dirkalnikom

Ko je prestopil k Williamsu, je bil na testiranjih nemiren, saj je imel ogromno preglavic z avtom, v katerem se ni počutil dobro. Foto: Getty Images Slovo od McLarna je sledilo konec leta 1993, ko je prestopil v vrste Williamsa, ki je imel do tedaj najboljši dirkalnik. A je že na prvih testiranjih v Estorilu potarnal, da dirkalnika ne čuti najbolje: "Negativne občutke imam, ko vozim ta dirkalnik na meji. Niti enega kroga nisem naredil, pri katerem bi se počutil samozavestno in udobno. V dirkalniku se ne počutim dobro."

Težave so se kopičile, ko se je sezona začela. Pred domačimi navijači v Braziliji in na VN Pacifika na Japonskem sploh ni osvojil točk, pa čeprav je imel najboljši štartni položaj na obeh stezah.

Pred odhodom v Imolo na VN San Marina je za vodilnim Michaelom Schumacherjem zaostajal 20 točk. Takrat je Senna sumil, da Benetton, ki ga je vozil Nemec, še vedno uporablja sistem elektrotehnike proti zdrsu koles, ki so ga prepovedali. Benettonov dirkalnik, katerega šef je bil Italijan Flavio Briatore, je bil takrat neverjetno miren na stezi.

Senno je najprej pretresla nesreča rojaka Barrichella …

Petkove kvalifikacije so v Senno vnesle veliko nemira. Rojak Rubens Barrichello se je v šikani Variante Bassa pri 230 kilometrih na uro huje zaletel v zaščitno ograjo. Senna je zapustil Williamsovo garažo in odšel do zdravniškega centra, kjer je Barrichello ležal, da bi se prepričal, ali je z njim vse v redu. Ko je dobil potrdilo, da bo Rubens preživel, se je odpravil nazaj v dirkalnik in opravil svoje delo.

Po koncu tekmovalnega dneva je Senna več ur preživel z inženirjem Davidom Brownom, s katerim sta reševala težave dirkalnika. Ko je prišel v hotel, naj bi poklical dekle Adriane Galisteu in padel v jok, potem ko je podoživel, kaj se je zgodilo rojaku.

… nato smrt Avstrijca Rolanda Ratzenbergerja

V soboto zjutraj je z 1:22,03 postavil svoj najboljši čas v Imoli, kar je bil dober obet pred popoldanskimi kvalifikacijami. Po 18 minutah pa je svet pretresla nova tragedija. Tokrat se je pri 314 kilometrih na uro zaletel Roland Ratzenberger. Avstrijec usodne nesreče ni preživel. Senna je šel pogledat kraj nesreče, za kar ga je Mednarodna avtomobilistična zveza (FIA) grajala. V zdravniškem centru mu je nato nevrokirurg Sid Watkins povedal, da je Avstrijec umrl. Ko sta skupaj zapuščala prostor, mu je Watkins predlagal, naj ne dirka in gre raje z njim na ribolov.

Usodni ovinek Tamburello

Najprej ga je pretresla nesreča rojaka Rubensa Barrichela, ki je k sreči ostal živ, nato je veliko premišljeval o smrti Avstrijca Rolanda Ratzenbergerja. V dirkalniku Ayrtona Senne, v katerem je umrl, so našli avstrijsko zastavo, s katero je hotel po končani dirki počastiti njegovo smrt. Foto: Getty Images Senna je dejal, da ne more nehati dirkati, in se vrnil v Williamsovo garažo, kjer se je po pogovoru s Patrickom Headom in Frankom Williamsom odločil, da kvalifikacij ne bo nadaljeval. Senno so vsi dogodki tako močno pretresli, da se je doma sesedel na tla in jokal. Dekletu je dejal, da v nedeljo ne bo dirkal, a si je po pogovoru s Frankom in prijatelji premislil.

Na nedeljskem jutranjem ogrevanju je postavil najboljši čas kroga. Da se dan ne bo dobro končal, je dala vedeti nesreča v štartni koloni. Vozilo JJ Lehta se je zaustavilo, nato pa je vanj trčil Pedro Lamy. Delci razbitih dirkalnikov so poleteli celo med množico in poškodovali devet ljudi.

Vozniki formule 1 so nato debelih pet krogov vozili za varnostnim avtom. Opel Vectro, ki ni bil dirkalni avto, je vozil Max Angelelli. Senna je celo zapeljal vzporedno z njim in mu z gesto nakazal, naj vozi hitreje. Ker Oplov avto ni bil primeren, da bi opravljal funkcijo varnostnega avta, so morali dirkači voziti nekoliko počasneje, posledica tega pa je bil nižji pritisk v gumah.

V šestem krogu se je varnostni avto umaknil, Senna kot vodilni na dirki pa je nemudoma začel diktirati hiter tempo. A Brazilec dirke ni dokončal. Usoden je bil sedmi krog, ko je v ovinku Tamburello nenadoma s 310 kilometri na uro zletel s steze. Z zaviranjem je znižal hitrost za približno sto kilometrov na uro (na 218 km/h), a je kljub temu sunkovito trčil v nezavarovano ograjo. Avto je v zid udaril nekoliko pod kotom.

Nesreča Ayrtona Senne

Ko se je dirkalnik zaustavil, je bil Senna v njem nepremičen. Ljubitelji formule 1 so obnemeli, čas se je ustavil. Po desetih sekundah je bilo videti, da je malenkostno le premaknil glavo, vendar je nato spet obstala. Usodna je bila železna palica, ki povezuje kolo z dirkalnikom, saj mu je prebila čelado in poškodovala glavo. Če se to ne bi zgodilo, bi Senna nesrečo preživel.

S helikopterjem so ga odpeljali v bolnišnico Maggiore v Bologni, kjer mu je srce prvič nehalo biti ob 15.10, dokončno pa ob 18.37. Ob 18.40 so razglasili njegovo smrt.

Pozneje so razkrili, da je imel Senna v svojem dirkalniku avstrijsko zastavo, ki bi jo po koncu dirke razprl v čast Ratzenbergerja.

Utrinki s pogreba, v Braziliji razglasili tridnevno žalovanje

Kakšno veljavo je imel v domovini, pove podatek, da so razglasil tridnevno žalovanje. Na njegovo zadnjo pot ga je pospremilo približno milijon Brazilcev, ki so se ob cesti zbrali na ulicah Sao Paula. Na pogrebu so bili številni znani obrazi, Sennova družina pa je prvemu možu formule 1 Bernieju Ecclestonu dala jasno vedeti, da na pogrebu nima kaj iskati, ker dirke ni odpovedal.

1. maja 1994 je tako pri 34 letih odšel eden najboljših, za mnoge najboljši voznik formule 1 vseh časov.