Leta 1989 je bila na sporedu prva tekma finala nogometnega pokala UEFA med Napolijem in Stuttgartom. Barve zadnjega je branil Srečko Katanec, ki je na štadionu San Paolo v Neaplju, kjer se je zbralo več kot 81 tisoč navijačev, igral od prve do zadnje minute.

Nemci so po prvem polčasu vodili, a so nato Italijani, pri katerih je blestel Argentinec Diego Maradona, v zadnjem delu tekme zabili dva gola in zmagali z 2:1. Na povratni tekmi v Nemčiji je bilo 3:3 in lovorike se je veselil Napoli.

Zgodilo se je ...

Leta 1952 se je Newcastle United vpisal v zgodovino angleškega nogometaša. V finalu pokala FA je premagal londonski Arsenal in postal prvi angleški klub, ki je dvakrat zapored osvojil to prestižno lovoriko.

Leta 1970 so košarkarji New York Knicks v finalu lige NBA četrtič premagali Los Angeles Lakers in osvojili naslov prvakov.

Leta 2015 je londonski Chelsea pod vodstvom Portugalca Joseja Mourinha osvojil peti naslov angleškega prvaka, potem ko je z golom Edena Hazarda premagal Crystal Palace z 1:0 in si tri kroge pred koncem prvenstva zagotovil neulovljivo prednost pred zasledovalci.

Leta 2017 je dolgoletni slovenski rokometni reprezentant Uroš Zorman uradno končal reprezentančno kariero. Zorman je odigral rekordnih 225 tekem za slovensko izbrano vrsto in dosegel 523 golov.

Rodili so se:

1905 – nekdanji ameriški atlet, metalec kladiva Edmund Black

1931 – nekdanji ruski atlet, metalec kladiva Vasilij Rudenkov

1945 – nekdanji nemški atlet, skakalec v troskoku Jörg Drehmel

1961 – nekdanji angleški nogometaš, trener Steve McClaren

1963 – nekdanji ameriški košarkar, trener Jeff Hornacek

1976 – nekdanji ameriški hokejist Jeff Halpern

1978 – nekdanji japonski atlet, šprinter Dai Tamesue

1983 – nizozemski nogometaš Romeo Castelen

1983 – francoski atlet, skakalec s palico Jerome Clavier

1985 – argentinski nogometaš Ezequiel Lavezzi

1987 – litovska atletinja, šprinterka Lina Grinčikaite-Samoule

1997 – srbska teniška igralka Ivana Jorović