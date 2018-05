Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Leta 2000 je v starosti 85 let umrl italijanski kolesar Gino Bartali, dvakratni zmagovalec Toura in trikratni junak Gira.

V letih pred drugo svetovno vojno in tik po so bili nepozabni njegovi boji na dirki po Italiji s Faustom Coppijem. Bartaliju je rožnato majico uspelo osvojiti trikrat: leta 1936, 1937 in 1946. Kar sedemkrat je bil najboljši hribolazec Gira. Upokojil se je leta 1954.

Zgodilo se je še ...

Leta 1996 so naslov prvaka angleške nogometne premier lige osvojili nogometaši moštva Manchester United, potem ko so v odločilni tekmi premagali Middlesborough s 3:0, njihovi tedaj najhujši tekmeci iz Newcastle Uniteda pa so proti Tottenhamu remizirali 1:1.

Leta 2001 je Zlatko Zahovič prispeval gol za špansko Valencio pri zmagi nad Realom Sociedadom z 2:1 v San Sebastianu v španskem nogometnem prvenstvu.

Leta 2002 je torinski Juventus v zadnjem krogu italijanskega nogometnega prvenstva prehitel milanski Inter in osvojil naslov.

Leta 2006 se je upokojil nekdanji belgijski nogometni reprezentant Gert Verheyen, ki je nastopil na svetovnih prvenstvih 1998 in 2002. V klubski karieri je največji pečat pustil v Club Bruggeu, v katerem je igral kar 14 let. Zbral je 50 tekem v izbrani vrsti.

Leta 2008 so slovenski hokejisti na svetovnem prvenstvu elitne divizije v Halifaxu izgubili proti ZDA z 1:5. Častni gol je zabil Anže Kopitar.

Rodili so se:

1925 - nekdanji slovenski nogometaš Željko Čajkovski

1938 – nekdanja kanadska umetnostna drsalka Barbara Wagner

1944 – nekdanji švedski nogometaš Bo Larsson

1964 – nekdanja nemška atletinja, skakalka v višino Heike Heinkel

1968 - nekdanji slovenski nogometaš Dejan Djuranović

1975 - nekdanji slovenski kolesar Andrej Hauptman

1976 - nekdanji argentinski nogometaš Juan Pablo Sorin

1983 – kubanska atletinja, troskokašica Mabel Gay

1985 – južnoafriški nogometaš Tsepo Masilela

1991 – mehiški nogometaš Raul Jimenez