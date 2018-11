… leta 2001 je slovenska nogometna reprezentanca na povratni tekmi dodatnih kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2002 v Južni Koreji in na Japonskem gostovala v Romuniji in se prvič v svoji zgodovini uvrstila na največje nogometno tekmovanje na svetu.

V Bukarešto je prišla s prednostjo z 2:1, ki si jo je priigrala v Ljubljani. Za uspeh ji je, s klopi jo je vodil Srečko Katanec, zadostoval že remi. Slovenijo, ki je nastopala brez svojega najboljšega posameznika, Zlatko Zahović je bil poškodovan, je v vodstvo v 56. minuti popeljal Mladen Rudonja. Napadalec, ki je dosegel svoj prvi reprezentančni zadetek v takrat svojem 53. nastopu.

Do konca tekme so Romuni v 66. minuti poravnali izid na 1:1, zadel je Cosmin Contra, a še enkrat jim ni uspelo zadeti. Po zadnjem sodnikovem žvižgu se je Slovenija, ki se je dve leti pred tem uvrstila na evropsko prvenstvo, na Nizozemskem in v Belgiji je sploh prvič nastopila na velikem tekmovanju, veselila velikega uspeha.

Zgodilo se je še …

… leta 1992 je umrl nekdanji avstrijski nogometaš in trener Ernst Happel. Z Avstrijo, v njenem dresu je odigral 51 tekem, je bil tretji na svetovnem prvenstvu leta 1954. Kar 14 let je igral za dunajski Rapid, z njim je bil sedemkrat državni prvak. Kako popularen je bil pri Rapidu, potrjuje dejstvo, da so pri tem klubu ob njegovi smrti po njem poimenovali svoj štadion. V vlogi trenerja je bil najbolj uspešen na klopi nemškega HSV. Moštvo iz Hamburga je popeljal tudi do naslova evropskega prvaka leta 1983. Z njim je bil dvakrat nemški prvak.

… leta 1993 se je s prijateljsko tekmo med klubom AEK in grško reprezentanco (rezultat je bil 4:2) od nogometa poslovil Thomas Mavros, najboljši grški ligaški strelec vseh časov. Leta 1990 je bil pri 36 letih v grški ligi še zadnjič najučinkovitejši strelec sezone; takrat je dosegel 22 golov za Panionios, klub, v katerem je tudi začel svojo športno pot.

… leta 2001 je na tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2002 proti Paragvaju (4:0) v Asuncionu zadnjič za reprezentanco zaigral Faustino Asprilla, z 20 goli v 57 tekmah tretji najboljši strelec Kolumbije vseh časov.

… leta 2001 so košarkarji Uniona Olimpije pod vodstvom Zmaga Sagadina v 6. krogu evrolige z 81:55 premagali nemškega prvoligaša Skyliners Franfurt. Najboljši strelec Ljubljančanov je bil Nigerijec Tunji Awojobi, ki je dosegel 17 točk.

… leta 2005 je nekdanji kolesar Martin Hvastja postal selektor slovenske kolesarske reprezentance.

… leta 2009 je slovenska nogometna reprezentanca na prvi tekmi dodatnih kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2010 remizirala z 1:1 proti Rusiji v Moskvi. Gol za Slovenijo je zabil Nejc Pečnik v 87. minuti. Na povratni tekmi v Mariboru je Slovenija zmagala z 2:1 in se drugič uvrstila na svetovno prvenstvo.

Rodili so se:

1934 – Dave Mackay, nekdanji škotski nogometaš

1954 – Bernard Hinault, nekdanji francoski kolesar

1955 – Jack Sikma, nekdanji ameriški košarkar

1959 – Chris Woods, nekdanji angleški nogometaš

1964 – Silken Laumann, nekdanji kanadski veslač

1968 – Ze Carlos, nekdanji brazilski nogometaš

1970 – David Wesley, nekdanji ameriški košarkar

1975 – Luiz Bombonato Goulart, nekdanji brazilski nogometaš

1979 – Damjan Sofronievski, slovenski balinar

1981 - Jure Arsič, nekdanji slovenski nogometaš

1984 – Lisa De Vanna, avstralska nogometašica

1985 – Thomas Vermaelen, belgijski nogometaš

1989 – Vlad Chiriches, romunski nogometaš

1996 – Borna Ćorić, hrvaški teniški igralec