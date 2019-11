[video: 60908 / ]

… leta 1999 je Slovenija v Ljubljani pred 9000 navijači igrala prvo tekmo dodatnih kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2000 proti Ukrajini. Na koncu je zmagala Slovenija z izidom 2:1.

V 33. minuti je prek Andrija Ševčenka prva prešla v vodstvo Ukrajina. Zdelo se je, da je sanj o nastopu na zaključnem turnirju konec, a je ekipa Srečka Katanca zrežirala preobrat. Najprej je po podaji Amirja Kariča iz avta na robu nasprotnikovega kazenskega prostora do žoge v 53. minuti prišel Zlatko Zahovič, se obrnil in z neubranljivim strelom zadel za 1:1. V 83. minuti pa je enega najbolj neverjetnih golov do zdaj zabil rezervist Milenko Ačimović, ki je Aleksandra Šovkovskega matiral po strelu s sredine igrišča. Na povratni tekmi v Kijevu je bilo 1:1 in Slovenija si je prislužila zgodovinsko prvo uvrstitev na veliko nogometno tekmovanje.

Zgodilo se je še:

Leta 1963 je portugalsko moštvo Sporting iz Lizbone, v povratni tekmi 1. kroga Pokala pokalnih zmagovalcev, "povozilo" moštvo Apoel iz ciprskega mesta Nikozija z rezultatom 16:1, kar je bila do tedaj najvišja razlika dosežena v evropskih nogometnih tekmovanjih.

Leta 1968 so na nogometnih štadionih v Angliji prvič uporabili nadzor s pomočjo zaprtega sistema snemalnih kamer, da bi tako lažje odkrili navijače, ki na tekmah povzročajo nerede in druge težave.

Leta 1994 je nemški dirkač Michael Schumacher osvojil naslov svetovnega prvaka le za eno točko.

Leta 1999 je Lennox Lewis postal prvi britanski boksar, ki je osvojil absolutni naslov prvaka v težki kategoriji. V Las Vegasu je premagal Evanderja Holyfielda in združil naslove WBA, WBC in IBF.

Leta 2005 je Slovenija v prvi tekmi dodatnih kvalifikacij za evropsko prvenstvo do 21 let leta 2006 v Celju igrala proti Nizozemski in remizirala brez zadetkov. V domači ekipi je blestel predvsem vratar Samir Handanovič, ki je ubranil nekaj stoodstotnih priložnosti gostujočemu zvezdniku Klaasu Janu Huntelaarju.

Leta 2017 se je na treningu v Nakiski v Kanadi smrtno ponesrečil francoski smukač David Poisson.

Rodili so se:

1950 – nekdanji hokejist Gilbert Perreault

1959 – slovenski nogometni trener Borut Jarc

1975 – nekdanji portugalski nogometaš Quim

1975 – nekdanji srbski nogometaš Ivica Dragutinović

1979 - ameriški košarkar Ron Artest