... leta 2001 je slovenska nogometna izbrana vrsta pod vodstvom Srečka Katanca na prvi tekmi dodatnih kvalifikacij za uvrstitev na svetovno nogometno prvenstvo 2002 v Koreji in na Japonskem na štadionu za Bežigradom v Ljubljani gostila reprezentanco Romunije, ki jo je kot selektor vodil Gheorge Hagi. Na koncu je z izidom 2:1 slavila slovenska reprezentanca.

Favorizirani "evropski Brazilci" Romuni, za katere bi izpad pomenil nacionalno katastrofo, so na tekmo prišli samozavestni, naši pa so bili oslabljeni, saj so zaradi poškodb manjkali Zlatko Zahovič, Aleksander Knavs, Spasoje Bulajič in Sebastjan Cimerotič, vendar sproščeni in neobremenjeni z izidom.

Na zaradi snega zahtevnem igrišču so bili Romuni večji del tekme občutno boljši nasprotnik. Vodilni zadetek, ki ga je v prvem polčasu dosegel Marius Niculae, je pred tem nekaj minut visel v zraku, saj so gostje silovito pritiskali na slovenska vrata. Katančev adut v drugem polčasu je bil zamenjava Amirja Kariča Nastja Čeh, ki je ob prvem pravem stiku z žogo podal Milenku Ačimoviču, ta pa je z glavo natančno premagal Bogdana Steleo.

Toda pravi junak tekme je bil tokrat Milan Osterc. Nogometaš, ki je za Bežigradom preživel najhujše, kar se igralcu lahko zgodi – žvižge lastnih navijačev –, je z mojstrskim lobom, ki so ga na CNN pozneje predvajali kot "Play of the day", v 70. minuti odločil potnika na SP. Slovenija je bila kljub večinoma podrejeni igri pred povratno tekmo v Bukarešti rezultatsko in psihološko v prednosti.

Zgodilo se je še:

Leta 1996 je Slovenija izgubila na tretji tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo 1998 zapored. Pred domačimi navijači je pod taktirko Zdenka Verdenika gostila BiH in izgubila z 1:2. Edini gol za Slovenijo je zabil Zlatko Zahovič. Pogled na tribune je bil žalosten, saj so med štiri tisoč navijači prevladovali bosanski.

Leta 1996 je prvič v članski konkurenci za Boca Juniors zaigral Juan Roman Riquelme in pomagal rumeno-modrim do zmage z 2:0 nad Union de Santa Fe. Dva tedna pozneje je pri zmagi s 6:0 nad Huracanom prvič zadel.

Leta 2001 je takrat 41-letni nogometaš Diego Maradona pred več kot 50 tisoč gledalci, ki so napolnili štadium Boca Juniors v Buenos Airesu, odigral svojo poslovilno tekmo in tako dokončno končal svojo dolgoletno kariero. Karizmatični Argentinec je začel profesionalno igrati nogomet, ko mu je bilo komaj 15 let, leta 1986 je popeljal svoj narod do naslova svetovnih prvakov in bil imenovan za enega najboljših nogometašev v športni zgodovini.

Leta 2009 je umrl slovenski alpinist Tomaž Humar. Sam in poškodovan je ostal v steni 7.227 metrov visokega himalajskega vrha Langtang Lirunga. "Jagat, ta je moj zadnji," je bil zadnji stavek, ki ga je Tomaž Humar poslal v svet. Namenjen je bil šerpi Jagatu Limbuju, ki je bil poleg Humarja edini član odprave, saj je Humar po vzponu na Daulaghiri in uspešnem helikopterskem reševanju z gore Nanga Parbat, ki so ga spremljali številni mediji, projekt Langtang Lirung izvedel stran od oči javnosti. Reševalci so njegovo truplo našli šest dni pozneje na višini 5.600 metrov, pol kilometra nižje, kot so predvidevali.



Leta 2018 je slovenska judoistka Andreja Leški na grand prixu v Taškentu v kategoriji do 63 kilogramov osvojila tretje mesto

Rodili so se:

1962 – nekdanja slovenska košarkarica Polona Dornik

1963 – nekdanji ameriški atlet Mike Powell

1969 – nekdanji nemški vratar Jens Lehmann

1969 – nekdanji kolumbijski nogometaš Faustino Asprilla

1970 – nekdanji mehiški atlet Trent Dimas

1973 – nekdanji češki nogometaš Patrik Berger