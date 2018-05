Leta 1986 so nogometaši Steaue Bukarešte v finalu pokala državnih prvakov (zdajšnja liga prvakov) pred več kot 70 tisoč gledalci na štadionu Ramona Sancheza Pizjuana v Sevilli premagali Barcelono in prišli do edinega evropskega naslova v zgodovini kluba in tudi edinega, ki ga je kdajkoli osvojil romunski klub.

To je bil tudi prvi finale tega tekmovanja, ki se je končal brez zadetkov. Odločile so ga šele enajstmetrovke, pri katerih je blestel romunski vratar Helmuth Duckadam, ki je ubranil kar štiri strele z bele točke.

To so bili še časi, ko v ekipah ni mrgolelo tujcev, kot je to danes. Za Steaueo, ki jo je s klopi vodil Romun Emerich Jenei, so nastopili sami romunski nogometaši, medtem ko je imela Barcelona ob angleškem trenerju Terryju Veneblesu še dva tuja nogometaša. Škota Steva Archibalda in nemškega zvezdnika Bernda Schusterja.

Zgodilo se je še ...

Leta 1951 je Mednarodni olimpijski komite potrdil, da leta 1952 Sovjetska zveza lahko prvič sodeluje na poletnih olimpijskih igrah. Že na prvih olimpijskih igrah so Sovjeti zablesteli z 71 medaljami (22 zlatih, 30 srebrnih in 19 bronastih).

Leta 1985 so hokejisti Edmonton Oilers postavili rekord lige NHL, saj so dosegli že 12. zaporedno zmago v končnici. Ob koncu so se tudi veselili naslova.

Leta 1989 je brazilski dirkač Ayrton Senna v Monaku zmagal na dirki formule ena in začel niz, ki je na tej znameniti progi trajal vse do 23. maja 1993, ko je kot prvi voznik v zgodovini te dirke že petič zapored osvojil VN Monaka.

Leta 1994 je Bayern iz Münchna v zadnjem krogu nemške bundeslige premagal Schalke z 2:0 in prišel do 13. naslova nemškega prvaka.

Leta 2005 so rokometaši Barcelone po petih letih postali evropski prvaki, potem ko so v finalu z 29:27 premagali Ciudad Real, pri katerem je pomembno vlogo igral slovenski reprezentant Aleš Pajovič.

Leta 2005 je v 26. letu starosti v prometni nesreči umrl napadalec ekvadorske reprezentance Otilino Tenorio, ki je v izbrani vrsti na 13 tekmah zabil pet golov. Napadalec, ki se ga je prijel vzdevek mož pajek, je le tri dni za tem, ko je zadnjič zaigral za Ekvador. Na prijateljski tekmi proti Paragvaju v New Yorku. V spomin nanj je Ivan Kaviedes po golu, ki ga je na svetovnem prvenstvu v Nemčiji leto pozneje dosegel pri zmagi nad Kostariko s 3:0, iz žepa povlekel masko moža pajka in si jo nadel na glavo.

Rodili so se:

1962 – nekdanji ameriški košarkar Tony Campbell

1965 – nekdanji severnoirski nogometaš Norman Whiteside

1965 – nekdanji kitajski atlet, metalec krogle Huang Zhihong

1971 – nekdanji kanadski hokejist Dave Karpa

1972 – nekdanji slovaški nogometaš Peter Dubovsky

1974 – nekdanji ameriški atlet, skakalec s palico Lawrence Johnson

1977 – nekdanji slovenski košarkar Marko Milić

1978 – nekdanji ameriški atlet, šprinter čez ovire James Carter

1978 – nekdanji ameriški košarkar Shawn Marion

1979 – nekdanja ameriška košarkarica Katie Douglas

1987 – francoski nogometaš Jeremy Menez

1988 – estonski nogometaš Sander Puri

1997 – ruska teniška igralka Daria Kasatkina