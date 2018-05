Foto: Vid Ponikvar

… leta 2008 je slovenski telovadec Mitja Petkovšek v Lozani še četrtič postal evropski prvak na bradlji. Z 31 leti je bil najstarejši med finalisti, na stopničke pa sta takrat stopila še Francoz Yann Cucherat in Rus Nikolaj Krjukov.

Slovenski uspeh na prvenstvu v Švici je dopolnil Aljaž Pegan z bronom na drogu. Pegan je takrat osvojil zadnjo medaljo v karieri, zaostal je le za Nemcem Fabianom Hambüchnom in Grkom Vlasiosom Marasom. Pegan je bil s 33 leti najstarejši v konkurenci, tretje mesto si je delil s Turkom Ümitom Samiloglujem.

Zgodilo se je še …

Leta 1966 je Real Madrid v finalu pokala državnih prvakov (kasneje liga prvakov) z 2:1 premagal beograjski Partizan na štadionu Heysel v Bruslju pred 55 tisoč navijači.

Leta 1977 se je rodil Janne Ahonen, eden najuspešnejših finskih smučarskih skakalcev v zgodovini. V svetovnem pokalu je zbral 36 zmag, dvakrat je osvojil veliki kristalni globus (2004., 2005), rekordnih petkrat zmagal na novoletni turneji (1999, 2003, 2005, 2006 in 2008), petkrat postal svetovni prvak, le z olimpijskih iger mu ni uspelo prinesti zlatega odličja.

Leta 1984 je bleščečo igralno kariero končal Johan Cruijff, legendarni nogometaš Barcelone in Nizozemske, ki je v reprezentanci odigral 48 tekem in zabil 33 golov.

Leta 1985 je kot posledica strele izbruhnil požar na štadionu med tekmo med ekipama Bradford City in Lincoln City. Ogenj je zajel del tribune, in to prav na dan, ko bi prebivalci Bradforda morali praznovati osvojeni naslov v angleški tretji diviziji (današnja League One). Umrlo je 56 gledalcev.

Leta 1994 je milanski Inter na povratni tekmi finala pokala Uefa (prejšnji pokal velesejmskih mest) na štadionu San Siro pred 80.326 gledalci premagal Casino Salzburg z 1:0 in s skupnim izidom 2:0 osvojil prestižno tekmovanje.

Leta 1997 so rokometašice Robita Olimpije osvojile pokal Evropske rokometne zveze. Povratno tekmo v Nemčiji je sicer dobila Borrusia iz Dortmunda s 30:26, a so bile Ljubljančanke na prvi tekmi v Ljubljani boljše s 26:18.

Leta 2001 so nogometaši milanskih klubov Inter in Milan na skupnem domačem štadionu Giuseppe Meazza odigrali še enega v dolgi vrsti svojih tradicionalnih mestnih derbijev (teh je bilo od leta 1908 že 246), na katerem je Inter izgubil z izidom 0:6 in tako doživel najhujši poraz v dozdajšnji zgodovini njunih vedno napetih dvobojev.

Leta 2003 so košarkarji Barcelone v finalu turnirja final four s 76:65 premagali Benetton in se veselili prvega evropskega naslova.

Leta 2004 je Robert Koren zabil gol z enajstih metrov za Lillestrom v 1. krogu norveškega pokala, ko je Lillestrom z 1:0 premagal Sander. Na isti dan je Matej Mavrič v istem tekmovanju zabil dva gola pri zmagi Moldeja v gosteh pri Dahleju z 8:0.

Leta 2004 je Milenko Ačimovič zabil gol za Lille pri remiju v francoskem prvenstvu z 1:1 v gosteh pri Le Mansu.

Leta 2006 je umrl ameriški boksar Floyd Patterson. Na olimpijskih igrah leta 1952 v Helsinkih je osvojil zlato kolajno v srednji kategoriji, med profesionalci je boksal v poltežki in težki, v 64 dvobojih zbral 55 zmag (40 nokavtov), osemkrat pa je bil poražen. Leta 1956 je premagal rojaka Archieja Moora in osvojil naslov svetovnega prvaka, ga izgubil leta 1969 proti švedski legendi Ingemarju Johanssonu, na njunem povratnem dvoboju pa ga spet dobil nazaj. Dvakrat je priznal poraz Sonnyju Listonu, dvakrat tudi Muhammadu Aliju.

Rodili so se:

1943 – nekdanja kanadska alpska smučarka Nancy Greene

1972 – nekdanji češki atlet Tomáš Dvořák

1973 – nekdanji slovenski nogometaš Ermin Šiljak

1974 – nekdanji slovensko nogometaš Žikica Vuksanović

1977 – nekdanji urugvajski nogometaš Pablo Garcia

1977 – finski smučarski skakalec Janne Ahonen

1980 – slovenski nogometaš Martin Šarman

1984 – španski nogometaš Andres Iniesta

1986 – francoski nogometaš Abou Diaby

1987 – nekdanja romunska telovadka Monica Rosu

1988 – kanadski hokejist Brad Marchand

1989 – mehiški nogometaš Giovani dos Santos

1992 – belgijski nogometaš Thibaut Courtois