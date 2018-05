… leta 1960 se je rodila jamajška atletinja Merlene Ottey. Ena izmed najboljših šprinterk v zgodovini je od leta 2002 nastopala za Slovenijo.

Leta 1980 je na olimpijskih igrah na 200 metrov osvojila bronasto medaljo. Na naslednjih šestih olimpijskih igrah je dodala tri srebrne in pet bronastih medalj.

Na svetovnih prvenstvih od leta 1991 do leta 1997 je osvojila 14 medalj, od teh tri zlate, v Tokiu leta 1991 zlato v štafeti na 4 x 100 metrov, v Stuttgartu (1993) in Gothenburgu (1995) pa zlati medalji na 200 metrov.

Maja leta 2002 je postala slovenska državljanka, že marca naslednje leto je prvič nastopila za Slovenijo in na dvoranskem svetovnem prvenstvu v Birminghamu v teku na 60 metrov zasedla četrto mesto, kasneje pa zaradi diskvalifikacije (doping) zmagovalke, Ukrajinke Žane Block, napredovala na tretje. Bron je osvojila pri osupljivih 42 letih.

Zgodilo se je še …

Leta 1961 je nogometna reprezentanca Mehike v Londonu izgubila proti Angliji z 0:8, kar je najvišji poraz v njeni zgodovini.

Leta 1967 so ustanovili nizozemski nogometni klub AZ, ki domuje v Alkmaarju

Leta 1978 je angleški Liverpool v finalu pokala državnih prvakov (kasneje liga prvakov) z 1:0 premagal Club Brugge na londonskem Wembleyju pred 92 tisoč navijači.

Leta 1995 so nogometaši Reala iz Zaragoze v finalu pokala pokalnih zmagovalcev v Parizu po podaljšku z 2:1 premagali Arsenal.

Leta 1998 se je v Novem mestu končala peta kolesarska dirka Po Sloveniji. Po sedmih etapah je skupni zmagovalec postal Novomeščan Branko Filip. Drugo mesto je zasedel Gorazd Štangelj, ki je zaostal štiri sekunde.

Leta 2002 je kariero končal slovenski alpski smučar Andrej Miklavc. Največji uspeh je dosegel z zmago na tekmi svetovnega pokala v sezoni 1995/96 v Park Cityju. Za konec aktivnega smučanja se je odločil predvsem zaradi številnih poškodb, ki so zaznamovale njegovo kariero. Nazadnje si je poškodoval vratno hrbtenico na slalomu za evropski pokal v sezoni 2001/2002. V svetovnem pokalu je prvič nastopil leta 1989, bil je slalomski specialist, desetkrat se je uvrstil med najboljšo deseterico.

Leta 2004 je slovenska plavalka Anja Klinar na evropskem prvenstvu v Madridu osvojila bronasto odličje na 400 metrov mešano. Radovljičanka je s časom 4:46,05 zaostala le za zmagovalko Jano Kločkovo iz Ukrajine (4:38,92) in Madžarko Evo Risztov (4:40,34).

Leta 2006 je Sevilla v Eindhovnu v finalu pokala Uefa nadigrala angleški Middlesbrough in zmagala s 4:0.

Leta 2009 so hokejisti Rusije v finalu svetovnega prvenstva v Bernu premagali Kanado z 2:1 in se tako veselili 25. naslova prvakov.



Leta 2013 je nekdanja slovenska alpska smučarka Tina Maze dobila svoj odtis dlani in stopal na aveniji zmagovalcev na osrednji dunajski nakupovalni ulici Mariahilfer.



Leta 2017 so trenerji košarkarske evrolige slovenskega reprezentant Luko Dončića (Real Madrid) soglasno imenovali za vzhajajočo zvezdo sezone 2016/17.

Rodili so se:

1910 – pokojni belgijski nogometaš Bernard Voorhoof

1937 – nekdanja ukrajinska atletinja Tamara Press

1938 – nekdanji španski teniški igralec Manuel Santana

1960 – nekdanja jamajško-slovenska atletinja Merlene Ottey

1966 – nekdanji britanski atlet Jonathan Edwards

1966 – nekdanji švedski hokejist Mikael Andersson

1969 – nekdanji nizozemski nogometaš Dennis Bergkamp

1973 – nekdanji turški nogometaš Rüştü Reçber

1974 – nekdanji francoski nogometaš Sylvain Wiltord

1975 – brazilski dirkač Helio Castroneves

1977 – nemški dirkač Nick Heidfeld

1980 – slovenski nogometaš Cvetko Antolin

1984 – slovenski nogometaš Zlatko Dedić

1984 – slovenski nogometaš Domen Fratina

1984 – slovenski nogometaš Erik Stibilj

1985 – kanadski hokejist Ryan Getzlaf

1987 – slovenski nogometaš Anej Lovrečič

1990 – srbska atletinja Ivana Španović