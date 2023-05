Jan Polanc končal kariero

Kar se je namigovalo, se je na žalost tudi uresničilo. Zdravstvene težave Jana Polanca so prevelike, da bi lahko nadaljeval kariero profesionalnega kolesarja.

Ko smo bili s Sportalovo ekipo decembra lani na pripravah ekipe UAE Emirates, je že govoril o težavah s srcem, vendar takrat ni hotel, da bi javno pisali o tem. Težave s srcem so se nadaljevale, o čemer je na štartu Gira govoril tudi športni direktor UAE Emirates Juan Matxin Fernandez, ki je upal, da bo Polanc vendarle v prihodnje še lahko kolesaril.

A po številnih pregledih so presodili, da bi bilo tveganje ob nadaljevanju profesionalne kolesarske poti vendarle preveliko.

Rutinska preiskava ob koncu preteklega leta je namreč razkrila, da ima 31-letni slovenski kolesar težave s srcem, zaradi česar ni mogel trenirati, kot je želel. Zlasti ne na najvišjih obratih, ki so v krutem kolesarskem svetu nujno potrebni. Zdravju je dal prednost in končal kariero.

"Hvala vsem, ki so mi stali ob strani"

"Najprej bi se rad zahvalil ekipi in vsem zdravnikom za vso podporo v času preiskav. Veliko pregledov sem opravil. Ekipa mi je ves čas stala ob strani in skupaj smo iskali odgovore za pravo odločitev. Prav tako velika zahvala družini in prijateljem, ki so mi v teh trenutkih in v vsej karieri stali ob strani. Konec kariere ni takšen, kot sem si ga želel, a ko gledam nazaj, sem lahko zelo vesel. Deset let sem bil profesionalni kolesar, z ekipo UAE Emirates od samega začetka. Veliko lepih trenutkov smo preživeli skupaj. Upam, da bom v tej družini nadaljeval tudi v prihodnje, vendar v nekoliko drugačni vlogi. Veselim se prihodnosti, saj je pred menoj še veliko lepih trenutkov in zaradi tega sem zelo hvaležen. In za vse, kar sem že dosegel," je v izjavi za javnost, ki so jo poslali iz vrst UAE Emirates, povedal Polanc.

V karieri mu je uspelo kar nekaj velikih podvigov, povezanih prav z Dirko po Italiji, ki pravkar poteka. Leta 2015 je prvič osvojil etapo, podvig pa ponovil leta 2017 z legendarnim zaključkom na Etno. Prav poseben je bil zanj Giro tudi dve leti pozneje, ko je oblekel rožnato majico, nato pa jo je moral predati kasnejšemu junaku italijanske dirke Richardu Carapazu.

Pohvali se lahko s tem, da je bil državni prvak v kronometru leta 2017, lani pa je osvojil dirko Trofeo Laugueglia.

Velikega uspeha se je skupaj s Tadejem Pogačarjem razveselil tudi leta 2020. Takrat je bil eden od njegovih ključnih pomočnikov na sloviti dirki Tour de France. Zaključni kronometer na La Planche des Belles Filles je Pogi res odpeljal sam, vendar je bil prav Polanc na celotni trasi Toura v ogromno pomoč rojaku in mu velikokrat nesebično priskočil na pomoč, zaradi česar se je še bolj uveljavil v kolesarski karavani.

Vrata pri UAE Emirates mu bodo v prihodnje odprta

Od danes ga bomo v kolesarskem svetu spremljali v drugačni vlogi. Kaj točno bo počel, bo pokazal čas. Pomembno pa je to, da je poslušal svoje telo in zdravje postavil na prvo mesto.

Skupaj s Tadejem Pogačarjem sta se veselila Pogijeve zmage na Dirki po Franciji leta 2020. Foto: Getty Images

"V Janovem primeru smo več mesecev pri naši zdravniški ekipi in nekaterih najboljših strokovnjakih na tem področju na svetu iskali nasvet, kaj lahko naredimo. Na koncu je padla odločitev, da v dobro svojega zdravja konča kariero. Jan je bil v naši ekipi že od samega začetka in zelo ponosni smo na to. In na uspehe, do katerih je prikolesaril v tem času. Naša ekipa in organizacija se nenehno širita in upamo, da bomo v prihodnje zanj našli kakšno vlogo," je ob Janovi novici dejal vodja ekipe in izvršni direktor pri UAE Emriates Mauro Gianetti.