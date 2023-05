Remco Evenepoel bi lahko ostal na Giru

V kolesarskem svetu je v nedeljo zvečer kot strela z jasnega udarila novica, da je Remco Evenepoel okužen s koronavirusom in da zapušča Dirko po Italiji, ki je bila njegov osrednji cilj. Belgijski zvezdnik je imel možnost nadaljevati dirkanje na Giru, vendar so se v ekipi zaradi njegovega zdravja odločili za nepričakovan odhod.

Že na novinarski konferenci po koncu nedeljskega kronometra so se pokazali prvi znaki, da se je zdravstveno stanje Remca Evenepoela nekoliko poslabšalo. Nos je imel namreč zamašen, a takrat temu ni hotel posvečati pozornosti: "Potrkajmo po lesu, da to ni virus. Ne bi rad rekel, da je virus. To ne bi prineslo sreče. Bomo videli."

Po dobri predstavi na uvodni dan, ko je pometel s konkurenco na kronometru, je bilo pričakovati, da bo tudi v nedeljo deklasiral tekmece. A pred belgijskega šampiona se je postavil zid. Prvič ga je občutil že v soboto, ko je Roglič skočil v strmem delu osme etape in mu ni mogel slediti. Na koncu sta se mu priključila le člana Ineos Grenadiers Geraint Thomas in Tao Geoghegan Hart, Belgijec pa je izgubil nekaj dragocenega časa.

Remco je sicer dobil nedeljsko posamično vožnjo na čas, a za vsega devet desetink sekunde pred Thomasom, Roglič pa je zaostal 17 sekund, kar je bil za našega kolesarskega zvezdnika odličen rezultat pred gorskimi etapami, ki bodo večinoma sledile v zadnjem tednu Gira. V petek bo še ena tovrstna, na njej pa se bodo favoriti udarili med seboj.

"Evenepoel je sprejel pravo odločitev"

Nedeljska zmaga je bila tako za Remca grenka. Po koncu nedeljskega tekmovalnega dne je sicer oblekel rožnato majico, v kateri bi kolesaril v torek po današnjem dnevu počitka, vendar je zvečer prišla novica o pozitivnem testu na novi koronavirus. Zanj je bilo Gira konec, rožnata majica pa je zdaj v lasti Thomasa, ki ima pred našim Rogličem vsega dve, pred moštvenim kolegom Taom pa pet sekund prednosti. Joao Almeida in Andreas Leknessund za Britancem zaostajata 22 sekund.

Geraint Thomas (levo) je novi vodilni na Giru. Odlično je razpoložen tudi njegov moštveni kolega Tao Geoghegan Hart, ki je Dirko po Italiji pred tremi leti že osvojil. Foto: Guliverimage

"Koronavirus nima več takšne moči, kot jo je imel, ampak vseeno. Učinek virusa na športnike je manjši. Še enkrat se je pokazalo, kakšen športnik je Evenepoel. Morda vse to kaže, zakaj je bila njegova nedeljska prednost manjša od pričakovane," je za sporza.be dejal belgijski virolog Marc Van Ranst.

O tem, ali bi Remco lahko ostal na Giru, je povedal: "Evenepoel je sprejel pravo odločitev za svoje zdravje. Ne nazadnje si del karavane in ne moreš vseh okužiti, čeprav virus nima take moči kot nekoč."

"Nikoli ne veš, kaj se dogaja pod kožo"

Z njim se je strinjal tudi vodja ekipe Soudal-QuickStep Patrick Lefevere: "Nikoli ne veš, kaj se dogaja pod kožo. To ni služba od devetih do petih popoldne. V teh primerih se ne sme tvegati."

A bojazni glede širjenja virusa še ni konec. Spomnimo, da so pri Ineos Grenadiers že imeli pozitiven primer na Giru, karavano je moral zapustiti specialist za kronometre Filippo Ganna. Nič nenavadnega ne bi bilo, če bi bil v nadaljevanju tekmovanja pozitiven še kateri od njegovih ekipnih kolegov. In ne nazadnje: tudi pri Jumbo-Vismi so imeli velike težave pred začetkom dirke, saj so morali zaradi virusa zamenjati polovico ekipe, ki je bila pred tem na Dirki po Romandiji, kjer je bilo žarišče.

Primož Roglič stopnjuje formo, kar je dober pokazatelj pred nadaljevanjem Gira. Foto: Reuters

Testiranje na novi koronavirus sicer na tritedenskih dirkah ni več obvezno in Remco bi lahko ostal na Giru kljub pozitivnemu testu. Odločitev ekipe Soudal-QuickStep za odhod je bila športna in predvsem zdrava.

Sprememba načrta in odhod na Tour de France?

Kaj to pomeni za Remcovo nadaljevanje sezone? Prehitro je, da bi že zdaj govorili o njegovih naslednjih velikih ciljih, a odpirajo se vrata za morebitni krstni nastop na Dirki po Franciji, na kateri vsi pričakuje nov boj med Tadejem Pogačarjem, ki okreva po poškodbi zapestja, in Jonasom Vingegaardom. Bo šel Remco na Tour de France? Foto: Reuters A že ničkolikokrat smo se prepričali, da vloga favoritov nič ne pomeni, saj imajo ceste in zdravje drugačne zakonitosti, tako da se lahko tudi na Giru v prihodnjih dveh tednih zgodi še marsikaj. Kolesarji namreč niso še niti na polovici italijanske tritedenske kolesarske pentlje.

