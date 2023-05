Vstajenje valižanskega veterana: To je zgodba moje kariere, vsi vedno dvomijo vame

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Geraint Thomas: To je zgodba moje kariere, dokazovati ljudem, kako se motijo, ko me ves čas podcenjujejo.

Geraint Thomas: To je zgodba moje kariere, dokazovati ljudem, kako se motijo, ko me ves čas podcenjujejo. Foto: Reuters

Če smo pred začetkom letošnje Dirke po Italiji kot izrazita favorita za skupno zmago omenjali le našega šampiona Primoža Rogliča in belgijskega čudežnega dežka Remca Evenepoela, se je po prvem tednu dirkanja med najresnejše kandidate za prestižno zmago prebil tudi 36-letni valižanski veteran Geraint Thomas. "To je zgodba moje kariere, dokazovati ljudem, kako se motijo, ko me ves čas podcenjujejo," se je pridušal po odličnem nastopu na nedeljskem kronometru, v katerem je za zmagovalcem Evenepoelom zaostal za pičlih devet stotink sekunde. Belgijec je včeraj zvečer odstopil z dirke, saj je bil pozitiven na koronavirus , Thomas je tako tudi nov vodilni kolesar na dirti.

Zmagovalec francoskega Toura iz leta 2018 je v zadnjih sezonah malce izginil z radarja in ga poznavalci le redko uvrščajo med glavne favorite za zmage na največjih dirkah, a prekaljeni 36-letnik iz Cardiffa se niti približno še ne misli umikati mlajšim rodovom. Včeraj je v deveti etapi Gira skorajda prišel do prve letošnje zmage, za pičlih devet stotink sekunde mu jo je izmaknil Belgijec Remco Evenepoel. Geraint Thomas je napredoval na drugo mesto v skupnem seštevku Gira, za Evenepoelom je zaostajal 45 sekund, v nedeljo pozno zvečer pa je izvedel, da se je Belgijec okužil s koronavirusom in odstopil z dirke, tako je sam tudi prevzel skupno vodstvo.

Pred drugim Rogličem ima vsega dve sekundi prednosti.

"To postaja že malce zoprno"

Oživel je v zadnjih dneh dirke, v soboto je skupaj z moštvenim kolegom iz Ineos Grenadiers Taom Geogheganom Hartom, lahko sledil napadu Primoža Rogliča, medtem ko je Evenepoel zaostal, na nedeljskem kronometru pa sta Britanca še potrdila, da njun sobotni nastop ni bil naključje. Forma se stopnjuje. "Ja, seveda je lepo, ko čutiš, da se noge prebujajo," je Valižan razlagal novinarjem po nedeljskem kronometru, je pa tudi obžaloval, da se mu je izmuznila zmaga. "Zdaj sem bil že nekajkrat drugi na kronometrih Gira in to postaja že malce zoprno."

V nedeljo je le za devet stotink sekunde zgrešil zmago. Foto: Reuters

Ob prihodu Evenepoela v cilj izustil nekaj sočnih

Ineos, ki je že tako v zadnjih etapah postajal vse nevarnejši, med deseterico je imel včeraj še Nizozemca Thymena Arensmana (sedmo mesto), med petnajsterico Belgijca Laurensa de Plusa (14.), med dvajseterico še Rusa s francoskim potnim listom Pavla Sivakova (17.), je zdaj gavni tekmec Rogličeve Jumbo-Visme.

"Ja, to je odlično, ekipa izgleda res močna, vseeno pa bi nam ena zmaga še kako lepo pasala," je o tem povedal Thomas, ki je v tej sezoni vse stavil prav na Giro. Priznal je, da je ob prihodu Evenepoela v cilj izustil nekaj sočnih kletvic, presenetilo pa ga je, da je bila razlika tako majhna. Belgijec je uradno slavil s sekundo prednosti, natančnejša analiza časov pa je pokazala, da je bil na 35 kilometrov dolgem ravninskem kronometru za vsega devet stotink sekunde hitrejši od Thomasa.

Zdaj veteran upa, da bodo s kolegi iz Ineosa dobro formo prenesli v nadaljevanje Gira in iztržili kar se da dober rezultat, postali pa so tudi veliki favoriti za skupno zmago. Po odstopu Evenepoela se bodo grenadirji neposredno spopadli z nizozemskimi čebelami in njihovim kapetanom Primožem Rogličem. Jumbo-Visma se sicer v prvih devetih etapah 106. Gira še ni posebej izpostavljala.

