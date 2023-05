Direktor ekipe Soudal – QuickStep Patrick Lefevere je pojasnill ozadje helikopterskega prevoza, ki je dvignil mnogo prahu. Poudarja, da so vse ekipe imele to možnost.

Direktor ekipe Soudal – QuickStep Patrick Lefevere je pojasnill ozadje helikopterskega prevoza, ki je dvignil mnogo prahu. Poudarja, da so vse ekipe imele to možnost. Foto: Guliverimage

Potem ko so se po novici, da so pri ekipi Soudal – QuickStep (in niso bili edini) po petkovi etapi s ciljem na 2.100 metrov visokem Gran Sassu d'Italia izkoristili ponudbo organizatorja in svoje kolesarje v hotel v dolini prepeljali s helikopterjem, ter tako močno skrajšali čas prevoza do hotela, razplamtele hude debate o kršitvi fair-playa, kritični pa so bili tudi pri Mednarodni kolesarski zvezi, se je na dogajanje odzval direktor ekipe Soudal – QuickStep Patrick Lefevere.

Kontroverzni Belgijec Patrick Lefevere, šef Remca Evenepoela pri ekipi Soudal – QuickStep, ki je znan po tem, da je vedno brez dlake na jeziku, je v pogovoru za Eurosport dejal, da so že vse od konca marca, od sestanka z organizatorji Gira po dirki Milano–Sanremo, vedeli, da bodo to možnost izkoristili.

RCS Sport, ki organizira Dirko po Italiji, je možnost helikopterskega prevoza proti plačilu (600 evrov po osebi) že konec marca predstavil in ponudil vsem ekipam, a so ponudbo izkoristili le pri že omenjenem Soudal – QuickStep, ter po poročanju spletnega portala Cyclingnews, še pri ekipah Bora-hansgrohe in Bahrain-Victorious.

Foto: Guliverimage

"Lahko se razburjate glede tega, a nam je prihranilo čas"

"Možnost je bila predstavljena in odločili smo se, da ponudbo sprejmemo," je povedal Lefevere. "Lahko se razburjate glede tega, a nam je prihranilo dve uri vožnje v gondoli in avtu. Slišal sem opazke o fair-playu, ampak kje je meja? Tudi preostale ekipe so imele to možnost in lahko bi jo plačale. Prevoz nas je stal 600 evrov na kolesarja, kar v našem proračunu za Giro ne spremeni ničesar. Imamo kolesarske ekipe, ki imajo 20 milijonov evrov večji proračun od našega, je to fair-play?" se je retorično vprašal direktor ekipe Soudal – QuickStep.

Njegov komentar se nanaša na včerajšnje sporočilo za javnost, v katerem je Mednarodna kolesarska zveza obsodila uporabo helikopterja, saj to po njenem mnenju pomeni konkurenčno prednost za tekmovalce, ki je v nasprotju z načeli poštene igre in regulativnimi določbami za zagotavljanje enake obravnave pri prevozu ekip do njihovih hotelov.

Poleg tega je samovoljna uporaba helikopterskega prevoza v nasprotju s prizadevanji za zmanjšanje ogljičnega odtisa, so še zapisali pri Uciju in napovedali kazni. Potrdili so tudi, da bodo sprejeli potrebne ukrepe in sankcije, da bi zagotovili, da do takšne prakse v prihodnje ne bo več prihajalo.

Ob tem je treba omeniti, da helikopterski prevozi na dirkah niso redkost, zanje pa se odločijo ekipe, ki si to lahko privoščijo.

Preberite še: