Slovenski kolesarski as Primož Roglič je danes v osmi etapi Dirke po Italiji z napadom na zadnjem kategoriziranem klancu 207 kilometrov dolge etape pokazal svojo moč in največjemu tekmecu za skupno zmago Belgijcu Remcu Evenepoelu odščipnil 14 sekund. "To je bil idealen dan za napad," je povedal za belgijski Wielerflits.

"Zakaj smo šele danes pritisnili na Remca? Vselej lahko načrtuješ vse mogoče, ampak realnost je po navadi povsem druga zgodba," se je 33-letni Zasavec izmikal vprašanjem, zakaj z napadom na Evenepoela ni poskusil že prej. Mnogi so pričakovali, da bo poskušal nekaj časa belgijskemu tekmecu odščipniti še včeraj, ko je bil cilj etape v klanec, a so se favoriti v čelnem vetru odločili za "premirje". Danes je bilo veliko bolj napeto.

Primož Roglič se je Evenepoelu odpeljal na drugem prečenju kratkega, a strmega klanca I Cappuccino in Belgijec ni mogel slediti tempu slovenskega šampiona. "Po mojem mnenju je bila današnja etapa idealna za napad. Zadnji klanec je bil zahteven in strm, ampak sem imel dobre noge. Izid je dober, zadovoljen sem s svojo formo, res pa je tudi, da je konkurenca izjemno močna," je še povedal Kisovčan.

V zaključku sta mu lahko sledila le britanska kolesarja Ineosa, izkušeni Valižan Geraint Thomas in mladi Anglež Tao Geoghegan Hart. Dobro so sodelovali in si do cilja priborili 14 sekund prednosti pred skupino z Evenepoelom. "Hvaležen sem jima za pomoč, prav prijetno je bilo sodelovati," se je naključnima zaveznikoma zahvalil Roglič.

Decent day that. Just about managed to hang with @rogla 🤣 Ready to give the TT a good crack tomorrow 👍 #giro pic.twitter.com/zNuEKzeqlC — Geraint Thomas (@GeraintThomas86) May 13, 2023

Ni slabo za fanta s covidom V pelotonu se že cel teden širijo govorice, da je tudi Roglič okužen s covidom, ki je že pred startom Gira pošteno ponagajal njegovemu moštvu Jumbo-Visma. V nizozemski ekipi so govorice, da je bil Slovenec pozitiven na covid odločno zanikali. "Te neumnosti se zdaj širijo že cel teden, gre za popolno izmišljotino," so zapisali. Se pa očitno tudi Roglič že šali na ta račun. Tudi Geraintu Thomasu je Kisovčan povedal, da ima covid. "Ni slabo za fanta s covidom. Včeraj mi je povedal, da ima covid," se je danes pohecal še prekaljeni Valižan. 🇮🇹#Giro | #TJVSupdate



Interview met Marc Reef na de finish van vandaag over de covid geruchten van Primoz en het uitgevoerde plan in de finale met de Sloveen. pic.twitter.com/eMaOkPaUM0 — Team Jumbo-Visma Supporters (@TJV_supporters) May 13, 2023 Ob vprašanjih o Rogliču in covidu se je smejalo tudi športnemu direktorju Jumbo-Visme Marcu Reefu. "Ne vem, meni so te govorice, da ima Primož covid, že smešne, če pa kdo hoče to verjeti, pa naj kar verjame."

Evenepoel se ne predaja

Remco Evenepoel: Nato sem le opazoval, kako se Primož iz metra v meter oddaljuje. Foto: Reuters Remco Evenepoel pravi, da po današnji etapi nima razloga za skrb. "Primož ima preprosto več te eksplozivne moči. S Tadejem Pogačarjem sta v tem pogledu med najboljšimi na svetu," je dejal po etapi. Rogliču je poskušal slediti, nato pa je zablokiral. Danes ni imel najboljših nog, je še pojasnil. "Nato sem le opazoval, kako se Primož iz metra v meter oddaljuje. Očitno je imel danes res super dan, saj je tak beg v tem delu dirke nekaj spektakularnega."

Slovenski zvezdnik je s silovitim napadom v težave spravil tudi nosilca rožnate majice, Norvežana Andreasa Laknessunda, ki pa mu je do cilja uspelo ohraniti dovolj prednosti, da bo tudi jutri nosil majico vodilnega na dirki. "Primož je napadel in vedel sem, da moram kar najhitreje priti do vrha. Na koncu mi je uspelo obdržati majico, zato sem vesel in ponosen na ekipo. Pričakujem, da bom majico jutri predal, zato je bilo toliko lepše, da sem se danes lahko pošteno boril," je po etapo povedal Leknessund.

Vrhunci 8. etape:

The battle for stage win and the battle for the Maglia Rosa. The Giro has only just begun ⚡️



Relive the best moments of today's stage. 👀



🎥 #IntimissimiUomo#Giro #GirodItalia pic.twitter.com/nmDVM0ODOj — Giro d'Italia (@giroditalia) May 13, 2023

Etapne zmage se je z odličnim solo pobegom, ki ga je sprožil 45 kilometrov pred ciljem, sicer danes veselil irski mladenič Ben Healy.

Jutri druga ura resnice

Jutri kolesarje na Giru čaka še drugi posamični kronometer. Tako kot uvodni bo tudi ta ravninski, dolg pa bo 35 kilometrov. Roglič je že na prvem proti Evenepoelu izgubil debelih 43 sekund, in tudi v nedeljo bo Belgijec favorit. Si pa olimpijski prvak v vožnji na čas Roglič vendarle obeta boljšo predstavo, kot jo je pokazal pred tednom dni. "Nedelje se ne bojim," pravi slovenski zvezdnik.

Evenepoel pa Rogliču sporoča: "Zagotovo se ne predajam. Nazadnje sem mu na kronometru vzel 43 sekund in jutri jih bom poskušal še najmanj toliko. Upam, da sem imel danes le slab dan."

Laknessund ima pred drugim kronometrom v skupnem seštevku le še osem sekund prednosti pred Evenepoelom, tretji je Roglič z zaostankom 38 sekund.

