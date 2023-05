Roglič opozarjal, zdaj se uresničuje. Je Remco v težavah?

Pred osmimi dnevi je mladi belgijski as Remco Evenepoel silovito, z zanesljivo zmago na posamičnem kronometru odprl 106. Dirko po Italiji in najresnejšemu tekmecu za skupno zmago Primožu Rogliču odvzel debelih 43 sekund. Izkušeni 33-letni Zasavec tedaj ni zganjal panike, presenečenim novinarjem, ki so se ustrašili, da bo letošnja rožnata pentlja le Remcov šov, pa je mirno in z nasmeškom odgovarjal: "Giro je dolg tri tedne, najboljšega bomo dobili 28. maja v Rimu."

In danes, po prvih devetih etapah Gira je že jasno, da je Remco Evenepoel ranljiv. Še več, uresničuje se še eno Rogličevo opozorilo. "Na dirki nisva le jaz in Remco, konkurenca je izjemno močna," je večkrat poudaril Kisovčan, in to zdaj spoznava tudi Evenepoel. Ta je sicer danes dobil drugi posamični kronometer na dirki, ni pa se mu uspelo odlepiti od konkurentov. Ne le Rogliča, kateremu je odvzel pičlih 17 sekund, pač pa tudi vse nevarnejše falange bogatega britanskega moštva Ineos Grenadiers s prekaljenim Valižanom Geraintom Thomasom in mladim Angležem Taom Geogheganom Hartom na čelu.

"Ineos ima zagotovo načrt, kako me napasti"

"Nisem dobro razporedil moči, začel sem precej prehitro. Preostanek kronometra je bil zato res slab. Po tehničnem delu v Ceseni sem imel nekoliko boljše noge, saj sem si nekoliko opomogel. Prvi del je bil dober, tako smo si tudi predstavljali vožnjo, v drugem delu pa se z vetrom v prsi nisem počutil najbolje," je po današnji zmagi (Gerainta Thomasa je premagal le za 0,09 sekunde!), s katero si je spet priboril tudi rožnato majico vodilnega na dirki povedal Evenepoel. "To ni najboljši rezultat, vseeno pa je etapna zmaga lep dosežek. To ni bil najboljši kronometer moje kariere. Lahko smo zadovoljni z zmago in rožnato majico, toda šlo je precej na tesno," je še dodal.

V cilju je bil nekoliko razočaran, obetal si je več, še posebej po tem, ko je v soboto na klancih osme etape pokazal nekaj šibkosti. Zdaj mu za vrat dihajo vse bolj razpoloženi zvezdniki Ineosa. Thomas je v skupnem seštevku napredoval na drugo mesto, za Evenepoelom zaostaja le 45 sekund. "Ineos ima zagotovo načrt, kako me napasti, vendar tudi sami imamo dobro ekipo in smo samozavestni. Jutri si moram odpočiti, saj zadnja dva dneva zame nista bila najboljša," pred nadaljevanjem Gira priznava svetovni prvak.

Roglič zadovoljen: Veselim se naslednjih dveh tednov

Primož Roglič je prvi teden dirkanja preživel brez večjih težav, bil pa je tudi v položaju, ko se mu ni bilo treba izpostavljati. Njegova Jumbo-Visma je nekaj več agresivnosti pokazala šele v osmi etapi, sicer pa so čebele v prvi tretjini Gira lepo varčevale z močmi. Če je Roglič na prvem kronometru dirke pred osmimi dnevi za zmagovalcem zaostal 43 sekund, je bil danes že veliko bližje, Remcu je "podaril" le 17 sekund in v skupnem seštevku ostaja tretji (+ 0:47). "Zame je bil to dober kronometer," je bil zadovoljen po nedeljski povsem ravninski preizkušnji. "Po navadi začnem malce počasneje in končam boljše in to se je zgodilo," je še ocenil Roglič.

Pred drugim tednom dirke ima odlično izhodišče, bržčas pa bo poskušal tudi v prihajajočih etapah bolj varčevati z močmi, saj bo najtežje in odločilne etape prinesel šele zadnji teden dirke. "Remco je še kanček pred menoj in fanti iz Ineosa, ampak se mu približujemo. Pred nami sta zanimiva dva tedna, veselim se ju že," je zagrozil slovenski šampion. Evenepoela in njegove kolege iz ekipe Soudal – QuickStep čakajo naporne etape, v katerih bodo morali nadzorovati dogajanje. Močni Ineos jim bo poskušal kar se da otežiti delo, Jumbo-Visma pa je v nekoliko privilegiranem položaju, ko bo lahko le opazovala dogajanje in prežala na priložnosti.

Jumbo-Visma v odličnem položaju

"Razlike so minimalne, izkazalo pa se je, da po enem tednu dirkanja veljajo povsem drugačna pravila," je za spletno stran Jumbo-Visme povedal eden od športnih direktorjev Rogličeve ekipe Arthur van Dongen. "Primož je tudi na kronometru, ki mu ni ustrezal, pokazal dobro formo. Zadovoljni smo. Nismo pa niti še na polovici dirke, pred nami je še veliko klancev, današnja igra sekund pa bo na njih postala igra minut. Vse je še odprto, videli smo tudi, da je Ineos močan in se bo spustil v boj z nami in Soudal-QuickStepom. V vsakem primeru bo odlična bitka," je še napovedal Van Dongen.

Ekipi Jumbo-Visma in še posebej Ineos Grenadiers sta se v zadnjih dneh izkazali z odličnimi moštvenimi predstavami, Evenepoela pa so kolegi moštveni kolegi nekajkrat pustili samega v zaključkih težjih etap, za nameček pa je v sredini kaotični peti etapi tudi dvakrat padel. To utegne biti razlog za Belgijčevo zaskrbljenost. Jutrišnji prvi dan odmora bo prišel prav vsem kolesarjem, naslednje tri etape pa bodo bolj ali manj le ogrevanje pred petkovo spektakularno gorsko preizkušnjo s ciljem v klanec, kjer bodo vsi favoriti res potrebovali pomoč moštvenih kolegov.

